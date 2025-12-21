La Capital | Zoom | manos

Párense de Manos III: Gero Arias, Manu Jove y Flor Vigna, los grandes ganadores de la noche

El evento, organizado por Luquita Rodríguez y Vorterix, copó el estadio de Huracán. Párense de Manos se consolida año a año

21 de diciembre 2025 · 10:23hs
Párense de Manos III volvió a confirmar su lugar como uno de los eventos más convocantes del cruce entre boxeo amateur y entretenimiento digital. Con el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán colmado y una transmisión seguida por cientos de miles de personas, la tercera edición del show tuvo una cartelera extensa, peleas vibrantes y un cierre estelar que mantuvo la tensión hasta la decisión final.

Una noche de boxeo y espectáculo en el Ducó

Organizado por Lucas Rodríguez junto a Vorterix, el evento volvió a apostar por una experiencia integral: combates, alfombra roja, entrevistas, shows musicales y una puesta en escena pensada tanto para el público presente en Parque Patricios como para quienes siguieron la velada en vivo por streaming.

El Ducó fue escenario de una maratón de peleas que combinó figuras del streaming, influencers, artistas y deportistas, en una noche que fue creciendo en intensidad hasta llegar a la pelea principal.

Gero Arias se impuso en la pelea estelar

El combate más esperado de la noche enfrentó a Gero Arias y Tomás Mazza, dos de los nombres más convocantes del ecosistema digital. La pelea fue pareja de principio a fin y se extendió durante cuatro rounds de tres minutos, con momentos de dominio alternado y alta intensidad física.

Finalmente, los jueces definieron el duelo por fallo dividido a favor de Arias, que celebró una victoria clave en su proyección dentro del evento. Tras el combate, Mazza fue breve frente al micrófono: “Agradezco a Dios, a mi familia y a mi mamá. Que Dios los bendiga a todos”. Arias, en cambio, dejó un mensaje con proyección internacional: “Muy feliz de estar acá, agradecido con todos los que vinieron a verme. Quiero ir a representar a Argentina. Viruzz, sos el siguiente”.

Pepi venció a Maravilla Martínez en otro cruce destacado

Otra de las peleas centrales de la noche fue la que protagonizaron Pepi y Maravilla Martínez. En un duelo cerrado, también definido por fallo dividido, el artista marcial mixto argentino se quedó con la victoria tras cuatro rounds intensos.

Luego del combate, Maravilla valoró el espectáculo: “El agradecido soy yo. Qué lindo es ser argentino”. Pepi, con el cinturón en mano, destacó el apoyo de su familia y del público: “Ustedes me regalaron una de las mejores noches de mi vida”.

La pelea política

Otro de los combates que despertó fuerte interés fue el que enfrentó al periodista Manu Jove y al militante libertario Mariano Pérez. El duelo, cargado de tensión y con ribetes políticos, comenzó parejo, pero con el correr de los rounds el periodista logró imponerse con autoridad.

Finalmente, Jove se quedó con la victoria por knockout técnico, desatando una de las ovaciones más fuertes de la noche y consolidándose como uno de los grandes ganadores de la velada en el estadio de Huracán.

Knockouts y polémicas en la cartelera

La recta final del evento tuvo momentos contundentes. Coker se impuso por KO técnico ante el español Perxita en el tercer round, tomándose revancha de una derrota sufrida en la primera edición del evento.

En una de las peleas más comentadas, Grego Rossello cayó ante Goncho luego de que el árbitro detuviera el combate. Rossello cuestionó la decisión y expresó su bronca al micrófono, mientras que su rival consideró que el juez “debe saber más”.

También hubo emoción en la pelea entre Mernuel y Cosmic Kid, donde la diferencia física terminó siendo determinante. Cosmic Kid ganó por fallo dividido, mientras que Mernuel se retiró visiblemente afectado.

Combates femeninos y duelos internacionales

La cartelera incluyó varios cruces femeninos. Carito Muller derrotó a Coty Romero por decisión unánime, mientras que Flor Vigna se impuso ante Mica Viciconte, reavivando una rivalidad de larga data.

En el plano internacional, Dairi venció por decisión unánime a la española Espe, en un duelo que fue celebrado por el público.

Música y show en medio de las peleas

La noche también tuvo espacio para la música. Lit Killah brindó uno de los shows más esperados, repasando su EP Hard Drive y varios de sus hits, aportando clima festivo entre combate y combate. También fueron de la partida Un poco de ruido y Gaspar Benegas.

Un evento que ya es marca registrada

Párense de Manos III volvió a demostrar que el formato llegó para quedarse. Con una cartelera extensa, peleas que mezclaron emoción, polémica y espectáculo, y una puesta en escena de gran escala, el evento consolidó su identidad dentro del calendario del entretenimiento argentino.

La victoria de Gero Arias en la pelea estelar cerró una noche intensa y dejó planteados nuevos desafíos para futuras ediciones, en un fenómeno que sigue ampliando los límites entre el deporte amateur, el streaming y el show en vivo.

