Doble eliminación en "Gran Hermano": quiénes abandonaron la casa

La gala de doble eliminación comenzó con una nueva sanción para los hermanitos . En esta ocasión, "El Big" tuvo que recordarles que está prohibido hablar o hacer referencia a los gritos provenientes del exterior. "No obstante, he comprobado que incumplieron esta norma, por lo que se aplicará una sanción", declaró.

A la penalización anterior, que consistía en contar solo con el 25% del presupuesto para la compra del supermercado, se sumó una nueva medida: en caso de ganar la próxima prueba, dispondrán únicamente del 50% del presupuesto para la siguiente compra. Si pierden nuevamente la prueba semanal, el porcentaje se reducirá, una vez más, al 25%. Además, Gran Hermano informó que, durante toda la próxima semana, los participantes no podrán hacer uso del gimnasio.

Una vez sancionados, Santiago del Moro comenzó a revelar quiénes eran los salvados de la noche. La primera participante en ser salvada por la audiencia fue Martina, quien obtuvo el 32,3% de los votos positivos. El segundo en asegurar su permanencia fue Claudio, conocido como "Papucho", con el 17,6% de los votos a su favor.

El tercer concursante salvado por el público fue Carlos, quien recibió el 20% de los votos positivos.

Keila se consagró como la cuarta participante en ser rescatada de la placa, seguida por Giuliano, quien permanecerá una semana más en la casa. “¡Detrás de todo solo hay una mujer, detrás de todo solo hay una mujer!“, le cantaron a Keila, la participante fanática de Susana Giménez.

La sexta concursante en salvarse fue Sofía, más conocida como “Sopa”. Minutos después, Del Moro confirmó que Juan Pablo, alias “Devi”, se salvaría de esta eliminación con un 38,1% de votos positivos.

Para el final de la gala, quedaron Candela, Sebastián y Ezequiel compitiendo en placa. Finalmente, el conductor reveló que “Bambi”, con un 63,8% de los votos, era el último salvado de la noche, dejando a Candela (12,8%) y Ezequiel (23,4%) como los eliminados de "Gran Hermano".

Los eliminados de Gran Hermano

Candela es una joven nacida en Villa Luzuriaga (La Matanza, provincia de Buenos Aires), estudiante de personal trainer y patinadora a nivel profesional.

En su presentación confesó: “Mi estrategia es observar, sonreirme y jugar”. También mostró su lado más enamoradizo: “No me voy a enganchar con nadie, pero sí coquetear un toque. Siempre alguien me gusta entonces es inevitable que alguien no me guste ahí adentro”.

Por su parte, Ezequiel es de Ramos Mejía (provincia de Buenos Aires). Fanático del rock y de Bon Jovi, en su presentación declaró: “Sé cómo picantear una situación pero siempre desde el lado pacífico, no agresivo”

Dos participantes muy queridos por los miembros de la casa se tuvieron que despedir sin tener votos en su contra por sus compañeros pero sin tener tampoco el apoyo del publico.

Al anunciar su eliminación, las lágrimas invadieron a varios participantes. Ambos concursantes se mostraron agradecidos por su experiencia en el programa. "Si mis lágrimas fueron en vano...", cantó Ezequiel mientras se despedía de sus compañeros.

