Diego Topa recordó su vínculo especial con Romina Yan: "Me cuesta aceptar que no está, la siento siempre"

A 15 años de su muerte, el conductor habló sobre la actriz y el vínculo que aún mantiene con su familia

Una de las muertes más dolorosas en el mundo de la televisión argentina fue la de Romina Yan. A 15 años de su fallecimiento, el reconocido animador infantil Diego Topa la recordó en un canal de streaming y contó detalles sobre su relación con la actriz.

Cabe recordar que Romina Yan falleció de manera abrupta, a los 36 años, el 28 de septiembre de 2010. La actriz, conocida por su trabajo en "Chiquititas", ya contaba con un gran reconocimiento en la ficción argentina. Estaba casada con Darío Giordano y era madre de tres hijos: Franco, Valentín y Azul.

En este sentido, Diego Topa estuvo presente en el canal de streaming “Resumido Info” y habló acerca de su vínculo con la actriz , con quien compartió una temporada de un programa infantil. El animador r eveló que aún mantiene contacto con la familia de Romina y que siempre la siente cerca.

Qué dijo Diego Topa

En diálogo con Pampito en el programa de streaming “Resumido Info”, Diego Topa habló sobre su vínculo con Romina Yan y la familia Yan .

Contó que trabajaron juntos en una temporada de PlayHouse para Disney y que, más allá del trabajo, tenían una relación cercana: “Charlábamos mucho, hacíamos terapia en el auto y grabando. Era un programa que lo hacíamos los dos juntos”.

image

El animador confesó que todavía siente la presencia de Romina: “La conocí desde otro lugar y me cuesta aceptar que no está, me pasa algo re loco porque está por alguna cosa siempre. La siento siempre”. Agregó que esto se da incluso a través de recuerdos en videos y otros momentos que le aparecen de forma inesperada: “Me pasa con videos y con cosas que me aparecen”,

Además, reveló que aún mantiene un vínculo especial con la familia Yan, en especial con su hijo Franco: “Me pasa esta conexión, sobre todo con Fran porque siempre hablamos de ella”

“Nosotros pegamos mucha onda con su familia, con Darío y con los nenes, los conozco de chiquitos y con Franco es con quien más hablo y con Azul también. Son más lindos. Los tres son divinos”, confesó el animador.

>> Leer más: Érica Rivas sorprendió a Topa con una foto retro y se volvió viral: la historia detrás de su gran amistad