Día Mundial de The Beatles: cinco historias que definen a la banda

Allí es donde se puede ver fácilmente su poder de trascendencia, en la gente que más de 50 años después de su final continúa escuchando sus canciones. “Yesterday”, “Let It Be”, “Here Comes The Sun” y “Twist And Shout” son solamente una pequeña parte de lo que estos cuatro artistas supieron construir para que suene eternamente en cada rincón del planeta.

A pesar de que existen tres fechas en las que se celebra a la exitosa banda, muchos fanáticos consideran que el Día Mundial de The Beatles es el 16 de enero , porque ese día en 1957 se inauguró el mítico pub The Cavern Club en Liverpool , Inglaterra, hogar simbólico de la banda británica.

Esta es probablemente la fecha que mayor aceptación tomó a nivel internacional, debido a la gran importancia que tuvo el mítico club en el que Lennon, McCartney, Harrison y Starr debutaron en los escenarios y comenzaron a forjar una de las historias musicales más grandes de todos los tiempos.

El último concierto de The Beatles, en una terraza

El 30 de enero de 1969, The Beatles dieron su último concierto en vivo, aunque este no fue uno de sus típicos shows en estadios. Aquel mediodía en Londres, los cuatro artistas se subieron a la terraza del edificio de Apple Corps para tocar algunas canciones al aire libre, como parte de unas grabaciones para un documental.

A pesar de que hacía casi tres años que no tocaban en vivo, desde el 29 de agosto de 1966 en el Candlestick Park de San Francisco, la banda decidió frenar la medida de no hacer más shows para esta especial ocasión. En aquel momento, la relación entre los integrantes caminaba por la cornisa y los enfrentamientos se repetían en varias oportunidades.

The Beatles - Get Back (Take 1) | Rooftop Concert

Rodeados de cables, equipos y asistentes, The Beatles hicieron su última aparición pública para tocar cinco temas durante solamente 43 minutos. La banda interpretó ‘Get back’ (del que hicieron tres tomas), ‘Don’t let me down’ (dos veces), ‘I’ve got a feeling’, ‘One after 909’ y ‘Dig a pony’.

Después de comenzar con unos pocos allegados presentes, en pocos minutos se acercaron cientos de personas que obstaculizaron el tránsito y entorpecieron el paso de los peatones frente al edificio. Tras alterar el orden y recibir una denuncia por “ruidos molestos”, la policía debió invadir la terraza y obligar a dar por finalizado el concierto.

Los Rolling Stones, una rivalidad amigable

Desde los comienzos de The Beatles y The Rolling Stones, se generó una rivalidad y un eterno debate que los puso frente a frente en reiteradas ocasiones. Los medios jugaron un rol fuerte en esta disputa, aunque los artistas no solo tenían una relación cordial sino que también tuvieron muchos acercamientos a lo largo de sus carreras.

The Beatles y Rolling Stones.jpeg

Aquella grieta entre ambas bandas fue fogoneada por sus propios managers y los protagonistas principales, así como también impulsada por agentes comerciales y por sus fans, quienes la convirtieron en una causa. Pero la verdad es que el diálogo era abierto y las estrategias se movían en conjunto, ya que lideraban el escenario musical.

Según contó el propio Keith Richards en su libro “Vida”, Paul y John les regalaron una canción “I Wanna Be Your Man”, así como también desde los dos bandos coordinaban estrategias de marketing. En esa época, los singles salían cada seis u ocho semanas, por lo que sus referentes lograban ponerse de acuerdo para no coincidir en las fechas y chocar en las ventas de discos.

>> Leer más: La música de los Rolling Stones más allá de la banda

El hombre que dejó pasar el negocio de su vida

Mike Smith dejó pasar una de las oportunidades más grandes de la historia de la música cuando recibió a cuatro muchachos de Liverpool en el momento equivocado. El 1 de enero de 1961 los Beatles, con la presencia de Pete Best en la batería antes del cambio por Ringo Starr, se acercaron a Decca Records para una prueba que desde el viaje inicial ya estaba destinada a fallar.

Mike Smith.png

“Estos muchachos no tienen la menor posibilidad de triunfar”, habría dicho Smith tras la trágica mañana para el sello discográfico. No obstante, hasta los propios integrantes de la banda reconocieron tiempo después que no fue una de sus mejores presentaciones y que aquella prueba estuvo cargada de eventos adversos.

A pesar del final trágico para Smith tras haber dejado pasar a probablemente la banda más recordada de todos los tiempos, George Harrison recomendó tiempo después a los Rolling Stones, un grupo de jóvenes formado en Londres que firmaría su contrato con el sello discográfico y salvaría el negocio perdido.

La falsa llegada de The Beatles a la Argentina

En 1964, mientras la Beatlemanía se expandía por el mundo, en un bar de Miami se formó la banda ‘The American Beetles’, la cual llegó a tener una gira por Sudamérica y dejó a miles de fans decepcionados que creyeron que verían a Paul, John, George y Ringo en vivo. Entre esos países, estaba Argentina, donde se generó una gran disputa entre dos canales televisivos por el grupo equivocado.

Vic Gray, Bill Ande, Tom Condra y Dave Hieronmousse eran los cuatro adolescentes conformaban ‘The Ardells’, un grupo que hasta ese entonces tocaba covers, entre ellos de los Beatles. Tras modificar su nombre y sus cortes de pelo, arribaron al país después de que varias semanas antes, tanto Canal 9 como el 13, promocionaron que tocarían de forma exclusiva en sets televisivos.

The American Beetles - Live 1964 - Mean woman blues - Clip TV Canal 9 - Buenos Aires - Argentina

El 8 de julio de 1964, precisamente en Canal 9, con looks y atuendos muy similares, esta banda estadounidense que imitaba a los Beatles comenzó a tocar e hizo vibrar a miles de personas desde sus casas con distintos covers. Los niveles de audiencia, de acuerdo a los registros de la época, fueron de hasta 50 puntos en la TV. Esos momentos dorados para estos jóvenes norteamericanos, quienes pasaron por el país como auténticos rockstars, fueron solo una desilusión para miles de argentinos.

>> Leer más: Se estrenó "Now and then", el último inédito de los Beatles

La triste separación de The Beatles y el final de la banda

Hace unos años, Paul McCartney le confesó al diario británico The Guardian que “no promovió la separación”, sino que quien habría determinado el final fue John Lennon. Estas declaraciones llegaron para contradecir a la leyenda que marcaba que Paul rompió unilateralmente la banda en 1970, cuando afirmó que The Beatles ya no existían y se le acusó de estropear la unidad del grupo al convocar abogados para que resolvieran sus disputas.

“No fui yo la persona que instigó la separación. No, no, no. John entró un día en una habitación y dijo: “Me voy de los Beatles”. ¿Es eso instigar la separación o no?”, aseguró. No obstante, la historia muestra que, aunque la separación no lleva a solo un momento puntual sino una acumulación de motivos, Paul fue quien desencadenó la discusión final cuando lanzó su disco solista y puso en duda su continuidad en la banda.

Beatles Ya se puede escuchar "Now and then", un tema inédito de los Beatles, producido gracias a la inteligencia artificial.

Muchas versiones apuntaron contra las parejas de las dos figuras principales, Linda McCartney y Yoko Ono, pero el propio Paul le quitó responsabilidades a la japonesa y expresó: “Eran una gran pareja. Había una fuerza enorme ahí”.

Lo cierto es que los primeros días de abril de 1970 fueron los últimos de la banda, la cual a pesar de su éxito desmedido tan solo duró una década en conjunto, pero trascendió generaciones y su legado se extendió por todo el mundo a lo largo de los años para convertirse en uno de los hitos más grandes de la historia musical.