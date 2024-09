Destino San Javier: "Empezar la gira en Rosario es un amuleto de la buena suerte"

Destino San Javier se inscribe en una genealogía particular del folklore argentino: continuar el legado del legendario Trío San Javier, que desde mediados de los setenta y durante cuarenta años construyó un repertorio de más de tres mil canciones. Franco Favini, Bruno y Paolo Ragone, hijos de los miembros del trío tucumano, no sólo siguen la historia familiar, sino que la expanden asumiendo nuevos desafíos. Grabaron “Destino Sinfónico” junto Orquesta Sinfónica estable del Teatro Colón, y lo presentan en una gira única que comienza en Rosario. El show es este viernes 6, a las 21, en el Teatro El Círculo (Laprida y Mendoza).

La gira “Destino Sinfónico”, que promete ser irrepetible en la carrera del grupo, comienza en Rosario, y sigue por otros nueve puntos del país: San Luis, Mendoza, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Rafaela, Jujuy, Tucumán, y Catamarca. Antes del debut en El Círculo, Paolo Ragone habló con La Capital y compartió cómo fue el proceso de explorar un nuevo formato.

- ¿Cómo fue el proceso de versionar el repertorio al formato sinfónico?

Fue muy difícil realmente. Primero que nada porque las canciones se transforman y pasan a ser una versión de la versión. Entonces es completamente distinto el tiempo, dónde lograr los matices. Esto estuvo inspirado en la vez que estuvimos en el Festival Únicos, en el Teatro Colón. A partir de eso decidimos hacer un disco y después del disco hacer la gira. Una locura pensar en una gira sinfónica con todo lo que eso conlleva. Por suerte tuvimos y tenemos la oportunidad de hacerlo con la orquesta sinfónica de cada lugar que visitamos. Es un despliegue mucho más grande pero sin dudas es también más cómodo. Llevábamos más del 80% del disco grabado y por una cuestión de derechos que hubo tuvimos que regrabar muchísimas cosas y prácticamente empezar de cero. Pero valió la pena todo el proceso porque llegar a tener un disco sinfónico para nosotros es marcar un hito, como fue haber estado en el Teatro Colón, con los músicos de la sinfónica del Colón. Sin dudas es algo que nunca imaginamos que ocurriría a nuestros nueve años de carrera, ni se nos ocurrió soñarlo.

- ¿Qué pasó en esa presentación del Colón que les generó el deseo de seguir explorando el formato sinfónico?

Es difícil de explicar porque es completamente diferente a cualquier show que puedas tener con una banda. Vas a un show a un festival y estás dentro de una zona de confort. Con la sinfónica tenés la sensación de que la música va flotando en el aire porque los instrumentos tienen otro tiempo. Al sentir eso en el escenario del Teatro Colón, con la majestuosidad que tiene, frente a ese público, nos dio la pauta de que esa noche no podía quedar sólo en el recuerdo y de ahí tenía que salir algo más grande incluso. Tenía que ser algo importante para nosotros, para nuestra carrera, para nuestra vida. Si estuvimos en el Teatro Colón, tenía que estar registrado para siempre.

- ¿Cómo fue la selección del repertorio, teniendo en cuenta las potencias y limitaciones del formato?

Eso también fue difícil porque tuvimos que dejar muchas canciones afuera. Y también metimos dos canciones: una es "Me gusta Jujuy cuando llueve" y la otra es "Penumbras", de Sandro. No estaban ni por casualidad pensadas para el disco sinfónico porque teníamos antes muchas otras de nuestro repertorio para incluir. Y de repente fueron canciones que nos tocaron en momentos determinados de este año, de una forma muy particular. Y sentimos que tenían que estar porque representan algo muy importante para nosotros. Nos metimos en un problema porque tuvimos que sacar quizás clásicos del Trío San Javier que veníamos haciendo y que incluso ya habíamos versionado en sinfónico.

- ¿Qué expectativas tienen para el comienzo de la gira en Rosario, y para la respuesta del público, que va a ver una propuesta bastante diferente a la que ustedes suelen presentar?

La gente va a ver algo muy distinto a lo que hacemos siempre. Lo bueno es que este show va a ser sólo una vez. Va a ser algo único. Es un ciclo de diez shows que vamos a hacer por todo el país. Empezar en Rosario es como un amuleto de la buena suerte. Siempre que hacemos giras de teatros grandes empezamos en Rosario y siempre nos da un buen augurio. Pero sobre todo El Círculo tiene una acústica increíble y va a ser maravilloso poder llevar el sinfónico ahí. Me atrevo a decir que quizás no es tan festivo como suelen ser nuestros shows, sino que va a ser más para sentir, disfrutar, y conectar de otra manera. Hay canciones que son parte de la banda sonora de la vida de las personas y para nosotros es un orgullo muy grande hoy en día escucharlas en sinfónico, porque tiene una emoción diferente. Hoy en día cuando en nuestras presentaciones de teatro, previas a la gira sinfónica, estuvimos haciendo un adelanto de regalo para la gente, y se emocionan mucho. Para nosotros es muy importante que eso suceda porque nos da la pauta de que van a disfrutar muchísimo.

- Tocaron en el Colón, ganaron Viña del Mar, y recibieron varios premios en menos de diez años de carrera. ¿Qué objetivos les quedan por delante?

Han pasado muchas cosas en poco tiempo, realmente. Es difícil a veces conquistar los sueños o metas que uno se pone, como para nosotros fue Viña del Mar, o recibir algunos galardones que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera. Pero creo que el sueño más determinante que tenemos y que llevamos en el corazón es el siguiente: nos encantaría que las canciones que venimos forjando como Destino San Javier, queden como legado en el tiempo. Que se sigan escuchando y sean importantes para la vida de la gente. Yo Paolo como intérprete algún día no estaré más, pero ojalá que las canciones y su legado sea lo que quede para siempre de nosotros y de nuestro paso por esta vida.