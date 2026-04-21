Murió Luis Puenzo, el director de la primera película argentina en ganar el Oscar

El director y cineasta Luis Puenzo murió este martes, a los 80 años. Reconocido por haber dirigido la primera película argentina ganadora de un Oscar, "La historia oficial" , se había alejado de la escena pública en los últimos tiempos debido a problemas de salud. La noticia fue confirmada por su entorno cercano.

Puenzo fue uno de los realizadores más importantes del cine argentino. A menos de un año y medio del regreso de la democracia, el 3 de abril de 1985, llegó a las salas su película "La historia oficial" , que retrataba uno de los mayores horrores de la última dictadura cívico-militar: la apropiación de niños. Protagonizada por Norma Aleandro, Héctor Alterio y Chunchuna Villafañe, la película hizo historia al convertirse en la primera producción nacional en obtener el Oscar a Mejor Película Extranjera.

El film también recibió numerosos premios internacionales, entre ellos distinciones en el Festival de Cannes y el Globo de Oro.

Más allá de ese hito para el cine nacional, Puenzo desarrolló una filmografía que incluye títulos como "Gringo viejo", "La peste" y "La puta y la ballena". También tuvo un rol clave en la consolidación de la industria audiovisual nacional: fue uno de los impulsores de la actual Ley de Cine y cofundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Entre 2020 y 2022, presidió el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), desde donde continuó trabajando por el fortalecimiento del cine argentino.

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El comunicado oficial

A través de un comunicado oficial de la Sociedad General de Autores de la Argentina se confirmó la triste noticia.

"Con profunda tristeza, despedimos al destacado Luis Puenzo, guionista, director, productor y socio de nuestra entidad, quien falleció hoy en la ciudad de Buenos Aires a los 80 años. Desde Argentores enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y colegas en este difícil momento. Lamentamos profundamente la pérdida de Luis, un gran referente del cine argentino que, con su obra y su dedicación, marcó un antes y un después en nuestra historia cinematográfica", expresaron a través de sus medios de comunicación oficiales.