La Capital | Economía | consumo

Consumo on line en alza: el Hot Sale 2026 calienta motores

En medio de un contexto de consumo en baja, empresas y consumidores se preparan para uno de los eventos más relevantes del calendario comercial, marcado por descuentos, financiamiento y cambios en los hábitos de compra

21 de abril 2026 · 15:43hs
Consumo on line. La edición 2026 del Hot Sale se realizará el 13 y 14 de mayo.

Consumo on line. La edición 2026 del Hot Sale se realizará el 13 y 14 de mayo.

El calendario del comercio electrónico en Argentina ya tiene una de sus fechas más esperadas. En un escenario donde las compras online se consolidan como parte del consumo cotidiano, el Hot Sale volverá a ocupar un lugar central como motor de ventas y termómetro del comportamiento del mercado digital.

La edición 2026 se realizará el 13 y 14 de mayo, según confirmó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), entidad organizadora del evento desde su lanzamiento en 2014. Con la convocatoria en marcha, cientos de empresas ya se inscribieron para participar de una iniciativa que concentra millones de visitas en pocos días y amplifica la visibilidad de marcas en un entorno altamente competitivo.

Con el paso de los años, el Hot Sale se consolidó como una de las principales acciones comerciales del país. Las compañías adheridas no sólo acceden al uso de las denominaciones “Hot Sale” y “Hot Week” para sus campañas, sino también a herramientas de medición en tiempo real, capacitaciones específicas y reportes de desempeño que permiten ajustar estrategias en un canal cada vez más relevante, explicaron desde Cace.

Comercio on line

El peso del evento dentro del ecosistema digital quedó en evidencia en la edición 2025. Durante esas jornadas se registró una facturación superior a los $66.700 millones, con un crecimiento interanual del 63%, por encima de la inflación del período. Además, se vendieron más de 11,1 millones de unidades, mientras que el ticket promedio rozó los $97.000.

El tráfico también reflejó el interés sostenido de los consumidores: más de 10 millones de usuarios ingresaron al sitio oficial. El perfil etario mostró una fuerte participación de personas entre 25 y 34 años, junto con segmentos de mayor edad, lo que evidencia la ampliación del universo digital. En términos geográficos, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de visitas, seguida por Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán, reafirmando el carácter federal del evento.

El análisis por categorías exhibe dos dinámicas complementarias. Por un lado, rubros como electrodomésticos, celulares, electrónica, computación, indumentaria y turismo lideraron la facturación, apalancados en productos de mayor valor. Por otro, en volumen de unidades se destacaron alimentos y bebidas, productos de belleza e indumentaria deportiva, lo que refleja la convivencia entre compras cotidianas y adquisiciones de alto costo.

Durante las primeras horas de la última edición ya se delineaban algunas tendencias: zapatillas, perfumes, productos de cuidado facial y celulares encabezaron la demanda, mientras que televisores, notebooks y electrodomésticos concentraron buena parte de la facturación.

Productos destacados

Cace contó que la indumentaria volvió a posicionarse como uno de los segmentos más dinámicos. Con promociones agresivas y opciones de financiamiento, marcas globales como Adidas y Nike, junto a propuestas locales como Urban Cow, aprovecharon el evento para fortalecer su presencia online y captar nuevos públicos.

En paralelo, el crecimiento del rubro turismo marcó otra tendencia relevante. Las ofertas en vuelos y paquetes, sumadas a facilidades de pago, impulsaron la planificación de viajes, con descuentos que en algunos casos alcanzaron el 30% al combinar servicios. A esto se suma un interés creciente por experiencias, kits personalizados y beneficios corporativos, donde firmas como Golden Pack encuentran oportunidades de expansión.

De cara a 2026, Cace advierte que las proyecciones anticipan la continuidad de estos patrones, con tecnología, electrodomésticos e indumentaria como categorías líderes. Sin embargo, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y personalización promete modificar la experiencia de compra. Los usuarios comparan precios, analizan reseñas y evalúan alternativas con mayor profundidad, lo que eleva las exigencias sobre las as en términos de acción, usabilidad y transparencia.

También se espera un mayor dinamismo en segmentos vinculados al bienestar —como suplementos y cuidado personal— y en turismo, en línea con una demanda más planificada y orientada a experiencias.

En este contexto, la preparación resulta clave. Cace señaló que para los consumidores, la planificación previa, la comparación de precios y la revisión de condiciones de compra aparecen como herramientas centrales para aprovechar las ofertas. Para las empresas, en tanto, el desafío pasa por garantizar stock, optimizar la logística y diseñar campañas segmentadas que logren destacarse en un entorno saturado de estímulos.

"A más de una década de su primera edición, el Hot Sale se mantiene como uno de los hitos del comercio electrónico argentino. Con cifras en crecimiento y una participación cada vez más amplia, la edición 2026 se perfila como una nueva oportunidad para consolidar tendencias, profundizar la digitalización del consumo y fortalecer el vínculo entre marcas y usuarios", resaltaron en un comunicado desde la Cace.

Noticias relacionadas
Muchos viajeros aprovechan Rosario como destino turístico, aunque el ticket de gasto promedio diario registró una caida frente al año pasado.

Más viajes, menos consumo: el nuevo mapa del turismo en Argentina

El Inti fue creado en 1957 y cumple un rol clave en la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo.

Crece la preocupación en el Inti por el ajuste de 1.400 puestos de trabajo

La industria y el comercio continúan liderando la pérdida de empleo, en línea con la contracción de la actividad en esas ramas.

El empleo formal lleva 9 meses de caída y el salario mínimo se redujo un 39%

Frigoríficos. En 2025 se faenaron más de 2,3 millones de cabezas bovinas, lo que posiciona a Santa Fe entre los principales actores del país.

Santa Fe impulsa la certificación de la carne para ganar mercados internacionales

Ver comentarios

Las más leídas

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Luis Rubio, un central limitado, pero expeditivo que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Luis Rubio, "un central limitado, pero expeditivo" que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Lo último

Crece la preocupación en el Inti por el ajuste de 1.400 puestos de trabajo

Crece la preocupación en el Inti por el ajuste de 1.400 puestos de trabajo

Provincial busca liquidar la serie ante Deportivo Viedma en la Liga Argentina de Básquet

Provincial busca liquidar la serie ante Deportivo Viedma en la Liga Argentina de Básquet

Tan Biónica desafió la lluvia y reunió a cientos de fans en un show sorpresa en Rosario

Tan Biónica desafió la lluvia y reunió a cientos de fans en un show sorpresa en Rosario

Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

El relevamiento del gobierno federal ubicó a Santa Fe como la segunda provincia con más personas en situación de calle. En Rosario alertan por el impacto de la crisis y la falta de políticas nacionales.

Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

Por Carina Bazzoni
Es perverso: la ministra de Salud de Santa Fe cargó contra Milei por la falta de vacunas
Salud

"Es perverso": la ministra de Salud de Santa Fe cargó contra Milei por la falta de vacunas

El crimen de Peladito Ramírez: una emboscada por la que piden perpetua para Fran Riquelme

Por Martín Stoianovich
Policiales

El crimen de Peladito Ramírez: una emboscada por la que piden perpetua para Fran Riquelme

Rosario se suma a la cuarta marcha federal universitaria contra Milei por presupuesto y salarios
La Ciudad

Rosario se suma a la cuarta marcha federal universitaria contra Milei por presupuesto y salarios

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo
LA REGION

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

El norte de Santa Fe, otra vez golpeado por las lluvias: cayeron más de 200 milímetros en pocas horas
la region

El norte de Santa Fe, otra vez golpeado por las lluvias: cayeron más de 200 milímetros en pocas horas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Luis Rubio, un central limitado, pero expeditivo que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Luis Rubio, "un central limitado, pero expeditivo" que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Llega La Capital+: noticias que importan, historias que atraviesan

Llega La Capital+: noticias que importan, historias que atraviesan

Ovación
Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newells jugaron un partidazo 

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newell's jugaron un partidazo 

Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newells jugaron un partidazo 

Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newell's jugaron un partidazo 

El futuro de Julián Álvarez: tres gigantes de Europa se disputan el fichaje del argentino

El futuro de Julián Álvarez: tres gigantes de Europa se disputan el fichaje del argentino

Es de Arroyo Seco: el único campeón mundial de boxeo del país se quedó sin el título, aunque tiene premio

Es de Arroyo Seco: el único campeón mundial de boxeo del país se quedó sin el título, aunque tiene premio

Policiales
El crimen de Peladito Ramírez: una emboscada por la que piden perpetua para Fran Riquelme

Por Martín Stoianovich
Policiales

El crimen de Peladito Ramírez: una emboscada por la que piden perpetua para Fran Riquelme

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

La Ciudad
Tan Biónica desafió la lluvia y reunió a cientos de fans en un show sorpresa en Rosario

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Tan Biónica desafió la lluvia y reunió a cientos de fans en un show sorpresa en Rosario

Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Amenazas en escuelas: encontraron una bala en el baño de un colegio privado

Amenazas en escuelas: encontraron una bala en el baño de un colegio privado

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos
POLICIALES

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

Murió uno de los camioneros que habían chocado por la mañana en la ruta 14
La Región

Murió uno de los camioneros que habían chocado por la mañana en la ruta 14

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
La Ciudad

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino
Información General

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada
Policiales

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Javkin cruzó al club de defensores de las ruinas y ensalzó la obra pública
La Ciudad

Javkin cruzó al "club de defensores de las ruinas" y ensalzó la obra pública

Newells arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Por Hernán Cabrera
OVACION

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado
Ovación

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros
POLICIALES

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos
Policiales

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs

Por Fermín Sanchez Duque
Ovación

Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda
POLICIALES

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda

México: balacera en las pirámides de Teotihuacán deja al menos dos muertos
Información General

México: balacera en las pirámides de Teotihuacán deja al menos dos muertos

Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima
Información General

Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima

La avioneta narco hallada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz
La Ciudad

La avioneta narco hallada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz

Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta
El Mundo

Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso
Información General

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso

Jan De Nul desmintió a Deme: Es una falacia malintencionada
Economía

Jan De Nul desmintió a Deme: "Es una falacia malintencionada"