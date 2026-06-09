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Un crimen en el barrio Ludueña abrió una línea de investigación sobre narcomenudeo

Un joven de 18 años fue imputado como autor del asesinato de Carlos Mauricio Salguero. El día de los allanamientos le secuestraron cuatro bolsas con cocaína

9 de junio 2026 · 09:40hs
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Maximiliano M. fue detenido por el crimen el 4 de junio en Tucumán al 4900.

Foto: PDI.

Maximiliano M. fue detenido por el crimen el 4 de junio en Tucumán al 4900.

La Justicia rosarina ordenó la prisión preventiva de un joven de 18 años por un crimen en el barrio Ludueña. Además del homicidio, la Fiscalía imputó al sospechoso por la tenencia de drogas y así se confirmó este lunes una posible conexión entre la muerte de Carlos Mauricio Salguero y el microtráfico en la zona oeste.

La Policía de Investigaciones (PDI) arrestó a Maximiliano M. el último jueves, cerca del sitio donde asesinaron a la víctima. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) lo identificó tres días después como el autor de los disparos fatales en Humberto Primo al 2100 y la primera hipótesis sugiere que actuó junto a otras tres personas a la hora del ataque.

Por otra parte, los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales descubrieron evidencia que vincula al imputado con la venta de estupefacientes en barrio Ludueña. Durante un allanamiento en Tucumán al 4900, a menos de tres cuadras de la escena del crimen le secuestraron cuatro bolsas con cocaína.

¿Qué se sabe del crimen de Carlos Mauricio Salguero?

De acuerdo a la evidencia presentada por el fiscal Franco Miatello el último domingo, cuatro personas fueron a buscar a Salguero a su casa el jueves 28 de mayo. Cuando el hombre de 42 años salió a ver quién lo llamaba, lo atacaron a balazos.

El único sospechoso identificado hasta el momento es el joven capturado una semana después, del otro lado de las vías del ferrocarril y el paso a nivel de la calle Felipe Moré. Los investigadores afirman que Maximiliano M. disparó al menos dos veces con una pistola calibre 40 y luego escapó corriendo con sus cómplices.

>> Leer más: Barrio Ludueña: un crimen cruzado por la disputa de un búnker narco

La víctima fue trasladada aquella noche hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Los médicos constataron que tenía una herida de arma de fuego en el cráneo y otra en el abdomen.

Luego del ingreso a la guardia, el equipo de guardia operó al paciente en el quirófano. Su muerte se confirmó minutos antes de las 23, cuando estaba internado en el área de terapia intensiva del nosocomio municipal.

La pista del narcomenudeo

Durante la audiencia del último fin de semana, el fiscal imputó al joven de 18 años como autor de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de un arma de fuego de guerra. Además, le atribuyó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Fuentes oficiales detallaron que Maximiliano M. tenía 183 gramos de cocaína el día que lo arrestaron. Asimismo le secuestraron 20 balas calibre 9 milímetros y cinco proyectiles calibre 32.

De cuerdo al registro policial, Salguero también había sido detenido por presunta venta de drogas. El 26 de octubre pasado lo arrestaron en Humberto Primo al 2600, a cinco cuadras de su domicilio. Allí detectaron que tenía 30 envoltorios con 6,69 gramos de la misma sustancia y 13.400 pesos en efectivo.

En total, la PDI hizo seis allanamientos para esclarecer el asesinato. La lista de direcciones apuntadas por el MPA incluye viviendas ubicadas en Humberto Primo al 1700, Formosa al 0 bis y Húsares al 2000. Durante el procedimiento secuestraron siete teléfonos celulares junto con la evidencia antes mencionada. Al final de la audiencia imputativa, el juez Mariano Aliau dictó la prisión preventiva por el plazo de ley.

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