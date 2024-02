"Descansar en paz": una muerte fingida y la nostalgia fatal

Gabriel Goity, Lali González y Luciano Borges también participan del elenco de “Descansar en paz”, que cuenta con producción de Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak a través de su compañía, Kenya Films, y de Ezequiel Crupnicoff por Benteveo Producciones.

79914178.jpeg

“Descansar en paz” es la primera novela de Martín Baintrub, arquitecto, escritor, especialista en comunicación política y profesor del posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política de Flacso. La trama comienza en Buenos Aires en los noventa, cuando la importación empieza a complicar a las pequeñas empresas nacionales. En ese contexto las deudas de Sergio con las «cuevas» en las que se financia se vuelven impagables y su mundo empieza a desmoronarse.

La mañana del 18 de julio de 1994 Sergio se dirige a ver a uno de sus acreedores que lo venía amenazando para que pagara, cuando escucha la explosión de la Amia y toma una decisión impensada: arroja sus documentos sobre las ruinas y huye a Paraguay para empezar una nueva vida. La novela explora en la vida de quien renuncia a todo para sobrevivir, dejando mujer, hijos y patrimonio, hasta que la nostalgia se le vuelve insoportable y decide hacer otro cambio.

79914175.jpeg

Curiosamente en la realidad existió una supuesta víctima 86 del atentado quien huyó a Paraguay. Su mujer llegó a cobrar un seguro de vida y años después fue detenido por la Justicia.

“Concebí la idea de la novela el 11 de septiembre de 2001”, recordó Baintrub. “Lo recuerdo porque el día del atentado a las Torres Gemelas estaba en Corrientes. Me llevó muchos años decidirme a escribirla. En ese proceso trasladé la acción de Nueva York a Buenos Aires y de las Torres a la Amia. Me sentía más cómodo en las calles del Once y con personajes que huyen a Paraguay en lugar de escapar a México o Canadá”, expresó el escritor.