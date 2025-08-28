La Capital | Zoom | bailarina

De vedette y bailarina a CEO de una empresa inmobiliaria: quién es Ayelén Paleo

Tras la detención de su madre, acusada de integrar una red de trata, su nombre volvió a los medios. Un repaso por su vida y dónde está hoy

28 de agosto 2025 · 11:02hs
Ayelén Paleo fue una bailarina y vedette argentina

En las últimas horas, una noticia sacudió al mundo del espectáculo y la televisión argentina: Elizabeth Rodrigo, madre de la bailarina Ayelén Paleo, fue detenida acusada de integrar una red de trata de mujeres que operaba en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa.

La denuncia que derivó en el operativo había sido radicada en noviembre de 2024, cuando una mujer señaló que había sido captada bajo la promesa de un empleo como trabajadora doméstica. La investigación reveló que la organización tenía ramificaciones en Bahía Blanca, Rosario y Santa Rosa. Durante los allanamientos, doce mujeres de entre 22 y 45 años fueron rescatadas, tras comprobarse que eran forzadas a prostituirse y entregar la mayor parte de sus ganancias.

Si bien Ayelén Paleo no está involucrada en los delitos que se investigan, su nombre volvió a escena. La relación entre ambas siempre fue cercana y la bailarina en varias oportunidades, a través de sus redes sociales, hizo referencia al vinculo que mantiene con Elizabeth.

Aunque su salto al público fue como vedette y bailarina, hoy Ayelén tiene una vida radicalmente distinta alejada de la televisión y los escándalos y enfocada en su carrera empresarial y en proyectos fuera del espectáculo.

Quién es Ayelén Paleo

Ayelén Paleo es una reconocida vedette y bailarina argentina que se hizo conocida en la última década dentro del mundo del espectáculo y la televisión. Estudió danza desde muy joven y se destacó como bailarina de tango, llegando a participar en programas de Susana Giménez y Silvio Soldán, además de competir en el Mundial de Tango de Buenos Aires. Su talento también la llevó a realizar shows en Grecia, Estados Unidos, Francia, Canadá, México y Brasil.

Su trayectoria en el mundo del espectáculo estuvo atravesada tanto por su desempeño artísticos como por escándalos y controversias que reforzaron su perfil mediático.

El escándalo con Carmen Barbieri y Santiago Bal

Uno de los episodios más recordados en la carrera de Paleo ocurrió en 2011, cuando fue convocada como bailarina en la obra “Bravísima”, encabezada por Carmen Barbieri y dirigida por su entonces esposo, Santiago Bal.

Fue allí cuando comenzaron a circular rumores de un supuesto romance entre Paleo y Bal. La situación escaló rápidamente en los medios y generó un fuerte conflicto entre Barbieri y la bailarina que incluyó discusiones públicas, cruces televisivos y gran repercusión en el mundo del espectáculo.

El escándalo alcanzó tal magnitud que terminó marcando el fin de la pareja de Carmen Barbieri y Santiago Bal, quienes llevaban más de 25 años juntos.

En 2012, Paleo fue convocada al reality show de Marcelo Tinelli, Bailando por un Sueño, donde se encontró cara a cara con Carmen Barbieri, que formaba parte del jurado.

Qué es de la vida de Ayelén Paleo

Poco a poco, Ayelén Paleo comenzó a alejarse de los medios y de la televisión. En un primer momento, se volcó al mundo fitness, donde se desempeñó como influencer y referente de entrenamientos y vida saludable. Sin embargo, con el tiempo decidió cambiar de rubro y apostó al sector inmobiliario.

Junto a su hermano, fundó la empresa OnLevel Group, dedicada al asesoramiento y comercialización de propiedades en el segmento premium de Puerto Madero. Con este proyecto, Paleo se convirtió en CEO de la firma.

