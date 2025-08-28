De vedette y bailarina a CEO de una empresa inmobiliaria: quién es Ayelén Paleo

Tras la detención de su madre, acusada de integrar una red de trata, su nombre volvió a los medios. Un repaso por su vida y dónde está hoy

En las últimas horas, una noticia sacudió al mundo del espectáculo y la televisión argentina: Elizabeth Rodrigo, madre de la bailarina Ayelén Paleo, fue detenida acusada de integrar una red de trata de mujeres que operaba en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa.

La denuncia que derivó en el operativo había sido radicada en noviembre de 2024 , cuando una mujer señaló que había sido captada bajo la promesa de un empleo como trabajadora doméstica. La investigación reveló que la organización tenía ramificaciones en Bahía Blanca, Rosario y Santa Rosa . Durante los allanamientos, doce mujeres de entre 22 y 45 años fueron rescatadas, tras comprobarse que eran forzadas a prostituirse y entregar la mayor parte de sus ganancias.

Si bien Ayelén Paleo no está involucrada en los delitos que se investigan, su nombre volvió a escena. La relación entre ambas siempre fue cercana y la bailarina en varias oportunidades, a través de sus redes sociales, hizo referencia al vinculo que mantiene con Elizabeth.

Aunque su salto al público fue como vedette y bailarina, hoy Ayelén tiene una vida radicalmente distinta alejada de la televisión y los escándalos y enfocada en su carrera empresarial y en proyectos fuera del espectáculo.

Quién es Ayelén Paleo

Ayelén Paleo es una reconocida vedette y bailarina argentina que se hizo conocida en la última década dentro del mundo del espectáculo y la televisión. Estudió danza desde muy joven y se destacó como bailarina de tango, llegando a participar en programas de Susana Giménez y Silvio Soldán, además de competir en el Mundial de Tango de Buenos Aires. Su talento también la llevó a realizar shows en Grecia, Estados Unidos, Francia, Canadá, México y Brasil.

Su trayectoria en el mundo del espectáculo estuvo atravesada tanto por su desempeño artísticos como por escándalos y controversias que reforzaron su perfil mediático.

El escándalo con Carmen Barbieri y Santiago Bal

Uno de los episodios más recordados en la carrera de Paleo ocurrió en 2011, cuando fue convocada como bailarina en la obra “Bravísima”, encabezada por Carmen Barbieri y dirigida por su entonces esposo, Santiago Bal.

Fue allí cuando comenzaron a circular rumores de un supuesto romance entre Paleo y Bal. La situación escaló rápidamente en los medios y generó un fuerte conflicto entre Barbieri y la bailarina que incluyó discusiones públicas, cruces televisivos y gran repercusión en el mundo del espectáculo.

El escándalo alcanzó tal magnitud que terminó marcando el fin de la pareja de Carmen Barbieri y Santiago Bal, quienes llevaban más de 25 años juntos.

En 2012, Paleo fue convocada al reality show de Marcelo Tinelli, Bailando por un Sueño, donde se encontró cara a cara con Carmen Barbieri, que formaba parte del jurado.

Qué es de la vida de Ayelén Paleo

Poco a poco, Ayelén Paleo comenzó a alejarse de los medios y de la televisión. En un primer momento, se volcó al mundo fitness, donde se desempeñó como influencer y referente de entrenamientos y vida saludable. Sin embargo, con el tiempo decidió cambiar de rubro y apostó al sector inmobiliario.

Junto a su hermano, fundó la empresa OnLevel Group, dedicada al asesoramiento y comercialización de propiedades en el segmento premium de Puerto Madero. Con este proyecto, Paleo se convirtió en CEO de la firma.

