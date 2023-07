La increíble forma en la que Beckham se enteró de que Messi iba a Inter Miami

David Beckham no escatimó en detalles ni entusiasmo al contar la forma en la que se enteró que Lionel Messi había decidido jugar en Inter Miami, franquicia de la cual el ex jugador inglés es propietario. Durante una charla con The Athletic, describió: "Estaba en Japón con la familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no paraba de vibrar. Mi esposa me dijo: '¿En serio? ¡Apaga el teléfono!' Entonces miro en mi teléfono y estoy como '¿Qué ha pasado? ¡Ha pasado algo!' Me pongo los anteojos y digo: '¡Viene Leo! ¡Está hecho! ¡Lo ha anunciado!'".