La emoción de Valentino Merlo por cantar para el Papa: "Es un honor para mí"

El joven rosarino, que viene de ganar un Martín Fierro de la Música como artista revelación, estará en el "Encuentro con los jóvenes" durante la visita del Sumo Pontífice al país

El rosarino Valentino Merlo será uno de los artistas que se presentará en los eventos de la agenda del Papa Leon XIV en Argentina

Valentino Merlo no para de sumar hitos en su carrera. Este 2026, además de haber sido uno de los artistas que participó del histórico show de apertura de los Juegos Suramericanos de Rosario, el joven de 16 años cantará para el Papa León XIV en su visita a Argentina. Será en en el marco del "Encuentro con los jóvenes", la cual se llevará adelante el 10 de noviembre en Buenos Aires y contará con la presencia de otros artistas y personalidades reconocidas del país.

"Al fin puedo contarles esta noticia que me tenía tan emocionado y que me venía guardando hace un tiempo. Me acaban de confirmar que voy a estar presente en el encuentro de jóvenes en la llegada del Papa a nuestro país. La verdad es que todavía me cuesta creerlo. Nunca pensé que la música me iba a regalar una oportunidad tan especial como esta. Es un honor para mí y es algo que lo voy a llevar por siempre en mi corazón. Gracias a ustedes, gracias a Dios por darme esta oportunidad hermosa", dijo el rosarino en un video que compartió en su cuenta de Instagram, y en el que mostraba los titulares (incluyendo el de La Capital) que anunciaban su inminente encuentro con el Sumo Pontífice.

Valentino formará parte de este encuentro junto a Nahuel Pennisi, Tati Domínguez, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, y Maggie Cullen, entre otros. En los próximos días se darán a conocer más nombres de la grilla del evento del martes 10, el cual también contará con la presencia de 600 coristas y 200 músicos.

En otras jornadas de la agenda del Papa, los cuales se llevarán adelante en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y la Basílica de Luján), cantarán artistas de la talla de Abel Pintos, Jorge Rojas, Jairo, Campedrinos, y Luciano Pereyra, entre otros.

Valentino Merlo: un sueño que sigue creciendo

Pocos días antes del anuncio de su participación en la grilla de la visita de León XIV, y pocos después de haber ganado el Martín Fierro de la Música como Artista Revelación, Valentino dio una entrevista a La Capital en la que habló del enorme crecimiento de los últimos años y el presente intenso que vive profesionalmente.



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"Siempre se me vienen esas imágenes a la cabeza de ese niño que soñaba, que lo quería, que lo trabajaba, pero se me viene más a la cabeza ese Valentino que lo dudaba, que dudaba si iba a pasar o no. Como ese momento de sobrepensar, que ojo, sobrepensar está bueno porque es como recargar fuerzas. Si no, sería todo muy aburrido, estar siempre contento, siempre feliz", dijo Merlo sobre los cambios vertiginosos que experimentó de un año a otro.

Como siempre hizo, Valentino no se conforma y sigue apuntando cada vez más alto: "Vamos a soñar, vamos a ir muy arriba y también a pensar en un intermedio. Me gustaría hacer un estadio, puede ser un Vélez o un Newell’s ahí en Rosario. También me gustaría un Metropolitano y, acá en Buenos Aires, un Luna Park. También hay sueños que se están cumpliendo: voy a viajar con la música y vamos a ir a Perú, Ecuador, al Lollapalooza de Chile y a Estados Unidos. Yo creo que estar arriba del escenario es lo más divertido, desbloquear el público, hacerlos disfrutar, hacerlos cantar y bailar".