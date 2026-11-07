Rugby: con las semifinales, se empieza a vislumbrar el final del Regional del Litoral

Rugby de alto vuelo en el estadio Capibaras. A las 15.30 jugarán Jockey Club y Estudiantes, y a las 17.45, Duendes y Santa Fe Rugby

El Colo Ignacio Dogliani recibe la Copa Banco Macro tras ganar la final de 2025. Este sábado el equipo verdiblanco, bicampeón del certamen, comenzará la defensa enfrentando a Estudiantes en las primeras de las semifinales del TRL 2026.

Como una luz al final de un túnel, ya se percibe el final del camino en la 26ª edición del Torneo Regional del Litoral de rugby . Se juegan las semifinales del Top 10 con partidos de alto nivel con protagonistas de lujo. De hecho, los cuatro equipos participantes, Duendes, Jockey Club Rosario, Estudiantes y Santa Fe Rugby, saben en mayor o menor medida lo que es ser campeón de este torneo, sin lugar a dudas uno de los más competitivos de la Argentina.

Este sábado, en el estadio Capibaras, en el corazón del Óvalo del Hipódromo Independencia, organizada por Santa Fe Producciones, se disputará en una doble jornada de la que saldrán los dos equipos que pelearán por la Copa Banco Macro que defiende Jockey Club Rosario por segundo año consecutivo. Ninguno de los cuatro equipos es un claro candidato y el pronóstico reservado de los resultados hace que ambas jornadas sean más que atractivas.

En primer turno, a las 15.30, jugarán Jockey Club (2º, 62 puntos) y Estudiantes (3º, 61 puntos) con el arbitraje de Facundo Gorla, quien estará asistido por Federico Longobardi (Rosario) y Mateo Ciaccio (Santa Fe). El TMO será Juan Silvestre (Rosario).

Jockey Club Rosario, bicampeón y defensor del título, alistará a Guido Cella, Alejo Pereira Tauzy y Santiago Bellotti; Marcos Lorenzini y Lucas Bur; Manuel Santi, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Agustín Maderna y Juan Baronio; Santiago Casiello, Fermín Vergara Oroño, Ignacio Dogliani y Manuel Lluch; Joaquín Fanjul. HC: Federico Amelong.

Estudiantes, lo hará con Valentín Haiek, Ramiro Gurovich y Francisco Florean; Álvaro Ferreyra y Lisandro Uranga; Felipe Villagrán, Mateo Martínez y Basilio Cañas; Juan Manuel Lescano y Sebastián Dorigón; Augusto Perrén, Máximo Cañas, Santo Lescano y Tomás Ferreyra; Bruno Heit. HC: Pedro Fontanetto.

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Después, Duendes-Santa Fe Rugby

Luego, a las 17.45, jugarán Duendes (1º, 65 puntos) y Santa Fe Rugby (4º, 58 puntos). El verdinegro buscará jugar su decimoséptima final del torneo litoraleño, pero para ello deberá superar a Santa Fe Rugby, que en la presente temporada le ganó tanto en el partido de ida como en la revancha. El árbitro del encuentro será Carlos Poggi, quien contará con la colaboración de Bruno Masetti y Pablo Solari. El TMO será Juan Spirandelli.

Duendes formará con Francisco Angaroni, Mateo Negroni y Federico Bautista; Faustino Boeris y Rafael Gietz; Lorenzo Colidio, Giuliano Bufarini e Ignacio Gandini; Valentín Larrazábal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino y Gino Dicapua; Emiliano Boffelli. HC. Hernán Pavani.

Santa Fe Rugby, en tanto, lo hará con Gerónimo Paya, Federico Cescut y Tomás García; Guillermo Botta y Joaquín Correa; Tomás Longo, Agustin Trossero e Ignacio Gómez; Santiago Quirelli y Francisco Avalos; Agustín Foradini, Santiago Gorla, Valentín Fernández y Santiago Mendicino; Juan Cruz Strada. HC. Ignacio Carballo.

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Lo mejor del rugby de la región

Serán dos verdaderas finales, que es el valor que tienen estos partidos. Y como tal, el historial queda a un lado. Si bien los antecedentes inmediatos le hacen un guiño a Estudiantes y Santa Fe Rugby, quienes se impusieron respectivamente a Jockey Club y Duendes en los dos partidos de la fase clasificatoria, también es cierto de que verdiblancos y verdinegros a la hora de las definiciones, sacan un plus de experiencia que puede inclinar cualquier balanza.

Para asegurarse en lugar en las dos jornadas, el costo es de 38000 pesos y de 23000 pesos para una sola jornada. También se podrán conseguir a través de www.ticketway.com.ar y el día de los partidos en la puerta de ingreso si es que queda algún remanente.

Segunda División

En simultáneo, pero en cada una de las localías, también se disputarán las semifinales de Segunda División que tienen como condimento extra el boleto para disputar el partido decisivo que permitirá el único ascenso al círculo mayor en 2027.

En una de ellas, desde las 13.30, Alma Juniors recibirá a Logaritmo con el arbitraje del entrerriano Juan Moyano.

Para dicho encuentro, el Bordó de Ybarlucea formará con Juan C. Zapata, Agustín Di Prinzio y Marcelo Carreño; Fabrizio Marsili y Luciano Busso; Juan C. Ledesma, Juan S. Huber y Borja Carrizo; Gianluca Ramaciotti y Martín Díaz; Martiniano Santacreu, Ramiro Santangelo, Federico Cáceres y Roy Lura; Valentino González.

En la otra semi, Universitario SF enfrentará en el mismo horario a Círculo Rafaelino, bajo la supervisión de Joaquín Zapata.

Desempate

A tener en cuenta en caso de empate en las semis se definirá de la siguiente manera:

1. Tiempo suplementario: en la disputa de partidos eliminatorios, si al finalizar el partido los equipos estuvieran empatados, se adicionarán dos (2) tiempos completos de diez (10) minutos en formato de muerte súbita (primera diferencia), alternando la posición en el campo de juego tal como se venía efectuando durante el partido, en cada tiempo que se adicione.

2. Criterios de desempate: de persistir el empate habiéndose aplicado el inciso 1, se declarará ganador al equipo que, en el siguiente orden y sucesivamente, en ese partido:

1. Hubiera marcado más tries.

2. Hubiera convertido más drops.

3. Hubiera convertido más penales.

4. Hubiera anotado más conversiones.

5. Hubiera tenido menos tarjetas rojas.

6. Hubiera tenido menos tarjetas amarillas.

7. Hubiera anotado el primer try.

8. Hubiera anotado el primer drop.

9. Hubiera convertido el primer penal.

10. Ventaja deportiva: de continuar el empate, será declarado ganador el equipo que hubiera obtenido la mejor ubicación en el ranking al finalizar el torneo.

Final del Regional M19

Completando un sábado de superacción, en la jornada se disputarán las finales A y B del Torneo Regional del Litoral M19

En la final A del TRL M19 Jockey Club Rosario recibirá a Estudiantes con el arbitraje del santafesino Mateo Ciaccio. Quién se corone campeón, se quedará además con el boleto de participación del Encuentro Nacional Veco Villegas, que organiza Tucumán Rugby y está programado para el próximo 21 de noviembre.

En la final B del TRL M19, Universitario enfrentará a Old Resian bajo la supervisión de Tadeo Hereñú.