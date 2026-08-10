Apuran las canchas de tenis en el óvalo del Hipódromo para llegar a los Juegos Suramericanos

Las tareas contrarreloj deberán finalizar antes del 12 del mes que viene, cuando se inaugure la competencia deportiva. El tenis se jugará del 22 hasta al 26 de septiembre

Las máquinas ya trabajan en el Hipódromo Independencia, para que al óvalo se le sume el tenis, y pueda debutar en los Juegos Suramericanos.

Contrarreloj y a menos de 33 días para el comienzo de los Juegos Suramericanos, la construcción de las siete canchas de tenis en el óvalo del Hipódromo Independencia apura su ritmo para llegar a ser sede de este certamen continental que tendrá lugar entre el 12 a 26 de septiembre reuniendo a más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas. Pero como en otras obras, el fenómeno de El Niño con intensas lluvias puede dilatar los plazos. Día a día se va avanzando y ya está colocado el polvo de ladrillo sobre una de ellas. Esta nueva incorporación en el Hipódromo Independencia se da en el marco del inicio de la concesión de este espacio público que se agrega a las canchas de fútbol, hockey y rugby y gimnasio que ya funcionan en el lugar.

Según indicaron fuentes de la Intendencia a La Capital la pretensión de las autoridades es terminar la ejecución de las canchas de tenis para comienzos de septiembre. Las tareas preliminares habían comenzado hace un par de meses. Ahora, la incertidumbre se coló en los plazos junto al clima lluvioso que trajo la preminencia de El Niño.

Lo acordado entre la Intendencia y el concesionario (el mismo que fue adjudicatario de las canchas de fútbol) es que primero gran parte de las canchas de tenis debuten para esta disciplina en los Juegos Suramericanos y luego sean el puntapié inicial para la concesión.

Las tareas ya se pueden observar con el alisado de las superficies, el montaje de tejidos y las bases para estas canchas y ya hay colocado polvo de ladrillo en una parte de la superficie. En una segunda etapa, se deberá construir un edificio para vestuarios y un área gastronómica.

¿En qué consiste la concesión?

Las siete canchas de tenis y 10 de pádel fuero adjudicadas a la Academia César Luis Menotti. Esta carrera contrarreloj se da en el marco de una licitación pública a 15 años, con opción a otros dos de prórroga y una serie de obligaciones en obras complementarias. La licitación de septiembre pasado de este nuevo espacio del óvalo del Hipódromo Independencia tuvo un solo oferente: el actual concesionario de 16 canchas de fútbol y futsal que funcionan allí.

El proceso de transformación del Hipódromo comenzó hace ya varios años. Primero desembarcó el Instituto Superior de Educación Física (Isef) para que sus alumnos estudien allí y practiquen en el óvalo al cual acceden a través de un túnel por debajo de la pista de carreras. Luego se hicieron las canchas de césped sintético de hockey y de rugby donde tiene su sede la licencia del rugby profesional Capibaras.

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Luego llegaron las 16 canchas de fútbol de la mano de la Academia Menotti: dos para 11 jugadores por lado, otras más pequeñas para fútbol 7 y fútbol 5, y también futsal.

Este mismo grupo empresario presentó su propuesta para siete canchas de tenis y 10 de pádel en el sector del óvalo que da hacia Ovidio Lagos, luego de la cancha de hockey, sobre su cabecera y en el espacio contiguo que estaba ocioso. Y tendrá la responsabilidad de construir en unos 100 metros cuadrados de superficie vestuarios, administración y ofrecer la opción de tribunas desmontables para tener la chance de organizar torneos de jerarquía en este nuevo emplazamiento. Todo ello, como se indicó, quedará para luego de los Juegos.

El Hipódromo de Rosario es escenario de un proceso de transformación urbana. El óvalo ya es un polo multideportivo. La Sociedad del Estado Municipal Hipódromo Rosario es el ente público de la Intendencia que gestiona, explota y coordina las actividades del histórico Hipódromo Independencia. Y desde su primera carrera hípica un 8 de diciembre de 1901 hasta nuestros días, atravesó un profundo proceso de transformación al ritmo de las necesidades urbanas.

Transformación del Hipódromo Independencia

A la cesión de tribunas para rubros gastronómicos, un gimnasio en el predio y las canchas deportivas ahora se le sumará la práctica del tenis y pádel. Previamente al esquema de concesión de obra pública con explotación comercial para estas dos nuevas disciplinas y el fútbol, el óvalo ya había comenzado a cambiar su perfil con el montaje de una cancha de rugby de categoría internacional, y la de hockey.

El espacio público ubicado en el corazón del Parque Independencia camina hacia un polo multideportivo en los 30 mil metros cuadrados de superficie que hasta hace poco tiempo estaban ociosos. En el entorno, ya está montado el Estadio Arena para recibir a los Juegos Suramericanos. El denominado "invencible" ya se erige sobre una parte del predio de la ex-Rural, en un multiespacio para 13 mil espectadores.

Enfrente, y dentro del predio del Estadio Municipal de Rosario asoma el miniestadio. El espacio cuenta con una superficie cubierta de 3.500 metros cuadrados y una superficie edificada de 5.300 metros cuadrados, con 2.400 butacas y con la posibilidad de sumar 400 plazas en estructura de tribuna tubular. Allí se desplegarán artes marciales y patinaje artístico, entre otras disciplinas.

En cuanto a la reconversión de lo que antiguamente era un lugar reservado para el turf exclusivamente, cabe recordar que se había cedido la esquina de Dante Alighieri para una concesión de un moderno local de comidas rápidas. Y en paralelo, se hicieron el gimnasio lindero a las instalaciones del Instituto Superior de Educación Física (Isef) las canchas de rugby, hockey de césped sintético y la habilitación sobre fin de 2024.

Todo este lugar entre Pellegrini, 27 de Febrero por Oroño tiene un nuevo rostro urbano. A ello se agrega la concesión para explotar comercialmente las antiguas estructuras de la ex-Rural.

En cuanto al tenis, una de las canchas deberá ser de superficie rápida (cemento o carpeta) y el resto de polvo de ladrillo. A ello, la concesión prevé además 10 canchas de pádel. Y para contemplar futuros torneos de alcance nacional o internacional se estableció en los pliegos la posibilidad de montar estructuras o tribunas transitorias para organizar eventos de relevancia. Todo ello en las 11 hectáreas que están disponibles para sus nuevos usos. Ahora resta saber si los tenistas de los Juegos Suramericanos estrenarán a partir del mes que viene el lugar.