La cantora santafesina Patricia Gómez se presenta en Rosario a puro chamamé

Una de las voces referentes del chamamé actual compartirá este sábado en vivo las canciones de sus últimos dos discos

Patricia Gómez, la santafesina que es referencia del chamamé, se presenta este sábado 8 en Rosario

Patricia Gómez, cantora santafesina oriunda de la ciudad de Reconquista con más de 40 años de trayectoria, es una de las voces referentes del chamamé actual. Su estilo une tradición y vanguardia. Con diez discos, nominaciones a los Premios Gardel y presencia en los principales festivales del país, mantiene viva y renovada la fuerza del género litoraleño. Se presenta en Rosario este sábado 8, a las 21, en el Gran Salón de Lavardén (Sarmiento y Mendoza)

Con una manera singular de interpretar, la artista se ha consolidado como “la cantora que le canta al Jaaukanigás y a su gente”. Su repertorio está atravesado por la poética del río y las sonoridades chamameceras. Aborda obras de referentes como Teresa Parodi, Coqui Ortiz, Antonio Tarragó Ros, Zito Segovia, Salvador Miqueri, Mario del Tránsito Cocomarola, Avelino Flores, Marta Quiles, Roberto Galarza, Gustavo Machado y Mariano Peresón, entre otros, siempre con una impronta personal que la distingue.

En “Historias que cantaba la radio”, las canciones viajan por los dos últimos discos de Patricia: “Radio Goya” y “Radio Goya vol 2”, en un homenaje al chamamé, a su historia y a sus referentes.

Patricia Gómez se presenta acompañada por un grupo de músicos que enriquecen su propuesta con frescura y solidez: Emmanuel Gómez en acordeón, Alejandro Della Rosa en guitarra y coros, y Mariano Peresón en piano. Este ensamble aporta riqueza sonora y matices que potencian la voz de Patricia, consolidando una experiencia artística que refleja la identidad del litoral.

Como artistas invitados, estarán presentes Patricia Duré, Nazarena Vidal, Matías Rodríguez, Viky y Yiyo Alancay, Caro Lorenzatti, Joel Tortul, Pablo Acosta y Maru Pelegri.