Julio en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

Este mes, habrá de todo en el universo del streaming. Se destaca la llegada de "El diablo viste a la moda 2" pero también nuevas temporadas de series

El 2026 continúa avanzando con la renovación de estrenos en las principales plataformas de streaming . Con la llegada del invierno, servicios como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, MUBI, Apple TV+ y Disney+ presentan nuevas películas, series y miniseries pensadas para maratonear desde el sillón, con manta incluida.

Entre los lanzamientos más destacados del mes se encuentra la esperada llegada a plataformas de "El diablo viste a la moda 2", una secuela que promete volver al universo de la moda con nuevos conflictos, ambición y personajes icónicos. También se suma "El drama", una producción que ya tuvo paso por cines y ahora desembarca en streaming.

La oferta se completa con series y miniseries de distintos géneros, desde el thriller y la comedia hasta el romance y el drama. Entre ellas, destaca una nueva miniserie protagonizada por la actriz de raíces argentinas Anya Taylor Joy.

A continuación, los estrenos destacados de junio en plataformas:

MUBI

- Colección: "Verano sin fin: tres de Fernando Eimcke". 1 de julio

Se trata de una curaduría que presenta los primeros largometrajes del aclamado cineasta mexicano Fernando Eimcke. Escenas largas y sin movimiento de cámara, diálogos sencillos y diversos personajes adolescentes chocan con elementos de la cultura pop dentro de la actualidad mexicana. A través del drama y la comedia, el realizador genera una mirada peculiar sobre la adolescencia y las incertidumbres de la juventud.

-“Sorda”. 10 de julio

Desde España llega "Sorda", la pelicula de Eva Libertad, que sigue la historia de Ángela, una mujer sorda que, al estar por convertirse en madre, se enfrenta a una pregunta tan personal como universal: cómo criar a una hija en un mundo que rara vez fue pensado para ella. Un retrato sensible y luminoso sobre la maternidad, la identidad y las formas que encuentra el amor para hacerse escuchar.

-“Alpha”. 17 de julio

"Alpha", la nueva película de Julia Ducournau, explora los límites del cuerpo, la identidad y el deseo. Cuando una adolescente regresa a casa con un misterioso tatuaje, la aparente normalidad comienza a resquebrajarse, arrastrando consigo las certezas de quienes la rodean. Julia Ducournau vuelve a explorar los límites entre el cuerpo, la identidad y el miedo colectivo. "Alpha" es una película que transforma la ansiedad de crecer en una experiencia inquietante, donde cada marca sobre la piel parece revelar algo más profundo sobre la herencia, el deseo y la vulnerabilidad.

-Documentales David Lynch. 17 de julio

Este mes llegan a Mubi dos cortometrajes documentales centrados en el emblemático director David Lynch. "Lynch (one)" ofrece un retrato íntimo de su proceso creativo durante la realización de su última película, Inland Empire, mostrando su forma única de trabajar y construir atmósferas. Por su parte, "LYNCH2" incluye material del rodaje del largometraje protagonizado por Laura Dern, ampliando la mirada sobre su universo artístico.

>> Leer más: Pese a la polémica, "Love is Blind Argentina" estrena segunda temporada en Netflix

-"Un fantasma servicial". 24 de julio

Entre la fantasía y lo cotidiano, "Un fantasma servicial", el singular melodrama del director y guionista tailandés Ratchapoom Boonbunchachoke, construye una historia sobre el duelo, el amor y la permanencia. Cuando su esposa fallecida regresa bajo la forma de una aspiradora, March se enfrenta a una inesperada manera de convivir con la ausencia. Con sensibilidad, humor y un toque de realismo fantástico, la película propone una reflexión original sobre la memoria, los afectos y las presencias que se resisten a desaparecer.

- "La guitarra flamenca de Yerai Cortés". 31 de julio

Dirigido por el músico español C. Tangana, llega un documental que acompaña a Yerai Cortés en un viaje íntimo donde la música se convierte en la llave para desenterrar una historia familiar atravesada por silencios, heridas y emociones. "La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés" propone un retrato vibrante de la cultura gitana y del poder transformador del flamenco, explorando cómo el arte puede abrir caminos hacia la memoria, la identidad y la reconciliación con el pasado.

Netflix

-"ENOLA HOLMES 3". 1 de julio

Enola Holmes regresa con su tercera entrega, y se consolida como la historia de la joven detective que conquistó a la audiencia de Netflix. Bajo la dirección de Philip Barantini, la aventura sigue a Enola Holmes hasta Malta, donde sus planes de matrimonio se ven interrumpidos cuando la misteriosa desaparición de su hermano Sherlock la sumerge en un nuevo y peligroso caso.

-"El halcón". 16 de julio

Entre las nuevas series que llegan a la “N roja” se destaca "El Halcón", una comedia protagonizada por Will Ferrell. La historia sigue a Lonnie “el Halcón” Hawkins, una leyenda del golf que se propone alcanzar la victoria en su último gran torneo, aunque arrastre a todos a quienes ama al caos.

>> Leer más: Netflix: tres estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

-"El mapa de los anhelos". 17 de julio

Desde España, llega además la miniserie romántica y dramática "El mapa de los anhelos", basada en la novela homónima de la escritora española Alice Kellen. Antes de su muerte, Lucy crea un juego para su hermana, Greta, que la lleva a emprender un viaje de autodescubrimiento… y a conocer al carismático Will Tucker.

-“Heartstopper Forever”. 17 de julio

Heartstopper se convirtió, desde su estreno en 2022, en un éxito rotundo elogiado por la crítica y la audiencia. La serie de Netflix, basada en los cómics de Alice Oseman, desarrolló a lo largo de tres temporadas una historia de amor y crecimiento que conectó con espectadores de todo el mundo. Ahora llega a la plataforma la película "Heartstopper Forever", que dará cierre a la historia de Nick y Charlie. El grupo de Truham y Higgs regresa a clases mientras la relación de los protagonistas se profundiza. Sin embargo, ambos comienzan a enfrentarse a una pregunta inevitable: qué les depara el futuro al finalizar la escuela.

Prime video

-"Elle". 1 de julio

Para los fanáticos de "Legalmente rubia (Legally Blonde)", llega "Elle", nueva serie funciona como una precuela de la exitosa película. La historia sigue a Elle Woods antes de convertirse en la estudiante “fuera de lugar” en Harvard. En 1995, atraviesa el caos de la preparatoria entre amistades difíciles, romances prohibidos y decisiones de moda cuestionables, mientras descubre quién es con el apoyo de su familia.

-"El Drama". 10 de julio

Después de su exitoso paso por salas, llega a plataforma la “El drama” , escrita y dirigida por el cineasta noruego Kristoffer Borgli y protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson. Una pareja, en los días previos a su boda, se enfrenta a una importante crisis cuando una inesperada revelación desbarata lo que uno de ellos creía saber sobre el otro.

-"Juntas o muertas". 15 de julio

"Juntas o muertas" es el título de la nueva serie de comedia de acción protagonizada por Octavia Spencer y Hannah Waddingham sigue la historia de Debbie, una mujer que descubre que su mejor amiga Judith es una asesina internacional. Obligadas a huir juntas hacia Europa, ambas se convierten en el objetivo de las autoridades y de peligrosos criminales.

Disney Plus

-“Furia”. 27 de julio

De la productora ejecutiva Liz Meriwether, "Furia" sigue a la agente del FBI Alice Black (Emmy Rossum) en su cacería de una misteriosa y calculadora asesina en serie. Ambas buscan justicia a su manera, pero a medida que sus vidas se entrelazan, la línea entre el bien y el mal se desdibuja.

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: "Jackass", animé, trhiller y el adelanto de los "Minions"

- “El diablo viste a la moda 2”. 29 de julio

“El diablo viste a la moda 2” es sin dudas una de las películas del año. Tras convertirse en una de las producciones más taquilleras del año, el filme finalmente se podrá en Disney+. Casi 20 años después de realizar sus icónicas actuaciones como Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las modernas calles de la ciudad de Nueva York y a las elegantes oficinas de la revista Runway en esta maravillosa secuela del fenómeno de 2006 que definió a una generación. Andy Sachs (Anne Hathaway) regresa a Nueva York y a las elegantes oficinas de la revista Runway como la nueva editora de artículos. Allí encuentra a su formidable antigua jefa Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentada a situaciones que amenazan su imperio editorial. Amienemigos ya conocidos y caras nuevas desfilan por esta maravillosa secuela.

HBO Max

- "EMILIA PÉREZ". 5 de julio

"Emilia Pérez", una de las películas más comentadas de 2025 tras su paso por los cines, llega ahora a la plataforma. Dirigida por Jacques Audiard, esta propuesta musical combina el drama criminal con una historia de transformación. La trama sigue a Rita, una infravalorada abogada mexicana que recibe una oferta inesperada: ayudar a “Manitas”, un temido jefe de un cártel, a retirarse del mundo criminal y desaparecer para siempre. Sin embargo, el plan va más allá de una simple huida: Manitas busca convertirse en la mujer que siempre soñó ser, Emilia Pérez.

-"TIP TOE". 16 de julio

De la mano del guionista Russell T. Davies, ganador de premios BAFTA, "TIP TOE" es una nueva serie dramática original de cinco episodios protagonizada por Alan Cumming y David Morrissey. TIP TOE narra la historia de Leo y Clive, vecinos en Manchester desde hace casi 15 años. Pero justo cuando la vida debería estar estabilizándose, el mundo que les rodea se vuelve cada vez más tenso. Las palabras se convierten en armas, las opiniones se radicalizan y, poco a poco, dos vecinos se convierten en enemigos acérrimos en un tenso thriller suburbano que pone en tela de juicio todo lo seguro.

>> Leer más: Las películas más esperadas del invierno: temporada de tanques

-"Stuart no consigue salvar el universo". 24 de julio

Stuart Bloom, propietario de una tienda de cómics, tiene la misión de restaurar la realidad después de romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, lo que provoca accidentalmente un Armagedón multiversal. Stuart cuenta con la ayuda de su novia Denise, su amigo geólogo Bert y el físico cuántico y auténtico grano en el culo Barry Kripke. Por el camino, se encuentran con versiones de otros universos de los personajes que hemos llegado a conocer y amar en 'The Big Bang Theory'. Como sugiere el título, las cosas no salen bien.

Apple Plus

-"Lucky". 15 de julio

Con el protagonismo de la actriz de raíces argentinas Anya Taylor-Joy, llega una miniserie thriller creada por Jonathan Tropper y Cassie Pappas. Basada en la novela superventas de Marissa Stapley, la serie sigue a una joven que había logrado dejar atrás la vida criminal en la que creció. Sin embargo, su pasado vuelve a alcanzarla y se ve obligada a recuperar su lado más oscuro una última vez para intentar escapar definitivamente de todo lo que la persigue. Un thriller intenso que combina acción, tensión psicológica y redención, explorando hasta qué punto es posible huir realmente de la propia historia.

-"Dink". 24 de julio

Producida por Ben Stiller y dirigida por Josh Greenbaum, la comedia "Dink" reúne a un elenco destacado que incluye a Patton Oswalt, Chloe Fineman, Chris Parnell, Aaron Chen, además del propio Ben Stiller y el extenista Andy Roddick. La historia sigue a Dusty Boyd, un exprodigio del tenis que ahora entrena a jóvenes rebeldes en el club de su padre. Enfrentado a la presión familiar y a su propio fracaso deportivo, termina descubriendo el pickleball como una inesperada segunda oportunidad, que lo obliga a replantearse su carrera, su identidad y su relación con su padre.

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: "Toy Story 5" y el adelanto de "Supergirl"