Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Las marcas interesadas en desembarcar en una ubicación estratégica de la zona oeste tienen una nueva oportunidad. El gobierno de Santa Fe abrió la licitación para adjudicar 11 nuevos locales comerciales en el Aeropuerto Internacional de Rosario (ROS) "Islas Malvinas" , una iniciativa que forma parte del plan para transformar la terminal en un polo de servicios y comercio.

En diálogo con La Capital, el presidente del directorio, Juan Pío Drovetta, explicó que el objetivo es ampliar la oferta con propuestas innovadoras, en un contexto de expansión que cobrará aún más impulso con la futura ruta aérea Rosario-Madrid. La apertura de sobres será después del 25 de agosto y, entre los rubros que se analizan incorporar, figuran tiendas de indumentaria, locales de belleza y puntos de venta de productos gastronómicos envasados .

"Empezamos a identificar y reacondicionar espacios para alojar nuevos locales, y se sumarán más con la inauguración de la nueva terminal. Además, hay que tener en cuenta que vamos a tener un vuelo internacional entre Rosario y Madrid con capacidad para 432 pasajeros y dos frecuencias semanales. Eso significa casi 900 pasajeros más por semana que se suman al movimiento que ya tiene el aeropuerto , y necesitamos adaptarnos a esa nueva demanda", señaló Drovetta.

Las marcas que traccionan aperturas

Si bien en el paseo comercial existente ya funciona una librería, rentadoras de autos y una oficina del Renaper, el directivo explicó que van a realizar un reordenamiento para trasladar el área de logística a un sector menos visible y destinar el espacio de mayor circulación a propuestas comerciales más atractivas. Las tiendas, según se conoció, tendrán alrededor de 11 metros cuadrados cada una y el pliego fija un canon compuesto por un monto mínimo ofertable de 425.000 pesos mensuales y un componente variable mínimo equivalente al 7%.

"Estamos buscando propuestas innovadoras y disruptivas. Estuvimos visitando congresos de aviación y vemos que los aeropuertos se están transformando, no necesariamente en shoppings, pero sí en tiendas comerciales que resuelven necesidades. Pensamos desde tiendas de ropa, hasta propuestas de belleza para mujeres, estamos abiertos a escuchar opciones. Una vez que tengamos las distintas ofertas presentadas, después del 25 de agosto, se abrirán los sobres y podremos definir las aperturas", explicó Drovetta.

A su vez, Drovetta aclaró que todas las empresas interesadas en participar de la licitación deberán recorrer previamente los espacios comerciales del aeropuerto, en visitas programadas durante agosto. "Es un requisito para poder presentar una oferta", explicó. En ese marco, señaló que algunas firmas ya realizaron ese recorrido, entre ellas se encuentran: Medialunas Calentitas, Silcar Rent a Car, firma dedicada al alquiler de autos, Gayalí, marca de alfajores santafesinos, y una agencia de viajes cuyo nombre no trascendió.

Una vez concluida la primera etapa de la licitación, el aeropuerto avanzará con una segunda convocatoria para seguir ampliando su oferta comercial. Según adelantó Drovetta, el proyecto contempla la incorporación de nuevos locales y, eventualmente, otro espacio gastronómico.

"Hoy la oferta está compuesta por la cafetería Havanna y los bares ubicados en el primer piso y en el área de embarque. En una segunda etapa vamos a avanzar con gastronomía envasada, sin cocinas, con productos listos para consumir, como sándwiches y quizás, a futuro, otro bar", señaló el referente de la terminal aérea y sostuvo que el alcance de esta otra licitación dependerá del interés que despierte la convocatoria actual: "queremos ver cómo termina esta licitación, quiénes son los oferentes y, en función de eso, definir cómo planteamos lo que sigue".