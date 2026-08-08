Detuvieron a un hombre acusado de robarle la billetera a una persona que agonizaba

El sospechoso se acercó a un hombre que se había descompuesto en la calle y, según la denuncia, le sustrajo pertenencias mientras le hacía RCP

El ladrón fue trasladado a la seccional de Darragueira al 1100

Un joven de 30 años fue detenido este viernes por la tarde tras robarle a una persona agonizando en plena vía pública, en zona norte de Rosario. Al requisar al ladrón , la policía encontró tres tarjetas bancarias y una licencia de conducir a nombre de la víctima.

La central del 911 envió un móvil a la zona de Vélez Sarsfield y Avellaneda por pedido de colaboración de la subcomisaría 24ª por una persona agonizando en la vía pública. Cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron a un hombre, identificado como Marcelo Escott , y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Momentos más tarde, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) constató el fallecimiento del hombre por muerte natural.

Tras confirmar la muerte de Escott, su esposa comienza a retirar las pertenencias de valor que portaba el hombre y notó la faltante de su billetera. Alertada le sugirió a la policía que un joven que se encontraba a pocos metros había sido el primero en intentar reanimar a la víctima.

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Frente a esta declaración, la policía enfrentó a Agustín Ezequiel B., de 30 años, y lo requisó. Entre sus prendas, el joven tenía la billetera de Escott, por lo que fue detenido y trasladado a la comisaría 10ª, por razones de jurisdicción.

Además de la billetera, Agustín B. se había alzado con tres tarjetas bancarias de Santander y una licencia de conducir a nombre de Marcelo Escott.