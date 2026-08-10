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Método Montessori en geriatría, cada vez más utilizado

El manejo del deterioro cognitivo, típico de la tercera edad, busca caminos más novedosos y eficaces para mejorar la salud de la persona y su entorno

10 de agosto 2026 · 09:24hs
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Cada vez su usa más el método Montessori en los centros de adultos 

Cada vez su usa más el método Montessori en los centros de adultos 

La salud integral de las personas mayores, en un mundo en el que se llega a edades que antes eran impensadas, es un tema central en la medicina y todas las disciplinas que la rodean. Centros que se ocupan de la atención y el cuidado de los adultos que requieren apoyo para su vida cotidiana utilizan metodologías basadas en el juego, y en esta pedagogía que fomenta la autoestima, el desarrollo cognitivo y las habilidades sociales y sensoriales.

La estimulación cognitiva no tiene un solo camino, sino que es personalizada y cada vez se suma más evidencia científica y práctica que muestran las ventajas de un modelo psicosocial y ocupacional como el Montessori.

Ya hace años, que en distintos lugares de América y Europa, instituciones y profesionales se encuentran enfocados en investigar metodologías que les permitan incluir herramientas válidas en el "complejo abordaje de los diferentes trastornos cognitivos de las personas de mayor edad", explica Rubén Sommi, facilitador del Método Montessori en Deterioro Cognitivo.

Así, expertos como el doctor Cameron Camps, de los Estados Unidos, empezó a "bucear" en el método Montessori aplicado a niños y adolescentes, descubriendo a través de su propia experiencia clínica que podía ser útil en el campo de la gerontología ya que ofrece "oportunidades" en el marco de un tratamiento no farmacológico en el deterioro cognitivo, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, de alta prevalencia en la actualidad.

"Numerosos referentes nacionales como la Fundación Argentina María Montessori e internacionales como Jennifer Brush (EEUU), o Julia Ballesteros (México) o Rodrigo Nuñez (España), ente otros son referentes en la certificación y capacitación constante de este método de abordaje".

Se ha visto que favorece la autoestima personal, la comunicación, la memoria prosedimental, la sociabilidad, a la vez que disminuye la frustración y los pensamientos desfavorables.

Ambientes adecuados

"Es importante contar con un ambiente preparado no solo a nivel físico sino también emocional donde las personas se sientan protegidas y con la mayor autonomía posible".

De esta manera, será posible lograr un verdadero "sentido de pertenencia" del espacio al que concurre o habita". Las formas de quienes ejercemos su cuidado son también muy relevantes, dice Sommi. "Debemos transformar la mirada de quienes cuidan, cómo nos comunicamos, evitar y abolir el edadismo, usar el lenguaje adecuado, comprender la enfermedad, así como tampoco poner a la persona en evidencia frente a sus olvidos, por ejemplo, reforzando lo positivo".

"La esencia del método Montessori orientado a las diferentes fases del deterioro cognitivo de la persona mayor nos propone todos estos conceptos, que por cierto, son pilares".

"Tenemos nuevos caminos válidos para el abordaje del facilitador y de las entidades complejas para el paciente, para la familia, la institución o quien se encuentre a cargo. Estamos seguros de que el empleo de este método, siempre adaptado a cada paciente y su situación y diagnóstico cumple un rol preponderante que permite renovar expectativas hasta hoy poco percibidas". Tal como lo expresa Cameron: "Cómo podemos ayudar a la persona que no nos recuerda, pero que ésta aquí".

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