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Se viene otro Festival Pliega, un evento dedicado a la "gráfica real"

El encuentro se realizará los días 8 y 9 de agosto en Puerto Joven. Habrá conversatorios, seis talleres, muestras y diversas propuestas de intercambio y formación.

8 de agosto 2026 · 14:02hs
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El Festival Pliega celebra la quinta edición del evento dedicado a la Gráfica real

El Festival Pliega celebra la quinta edición del evento dedicado a la "Gráfica real, hecha a humano”

"Gráfica real, hecha a humano”. Bajo esa premisa se construye esta vez el Festival Pliega, un evento de gestión local dedicado a las artes gráficas y las prácticas colectivas de producción, que desde 2022 busca afianzar redes federales en el rubro. La quinta edición tendrá lugar el sábado 8 y domingo 9 de agosto, de 14 a 20, en Puerto Joven (Av. Belgrano 950). Habrá conversatorios, seis talleres, muestras y diversas propuestas de intercambio y formación, con entrada libre y gratuita.

La propuesta parte de una pregunta central: ¿qué sucede con aquello que requiere tiempo, presencia y trabajo colectivo en una época dominada por la inmediatez? Desde Pliega-CGO (Comunidad Gráfica Organizada) buscan recuerar el valor de los procesos gráficos como experiencias que involucran el cuerpo, el aprendizaje, el encuentro y la construcción colectiva. “Volver a lo analógico es volver a las manos. A lo que se hace con tiempo, con el cuerpo y con presencia”, sostienen desde la organización. La gráfica aparece “como una forma de relación que permite habitar otros ritmos y construir espacios comunes”.

>> Leer más: Festival Pliega, un evento único con artistas gráficos de todo el país

Talleres, feria y música en vivo

La programación reunirá experiencias vinculadas a distintas expresiones gráficas, debates y reflexiones sobre los desafíos contemporáneos de la producción cultural. Los conversatorios abordarán ejes relacionados con la creación, la circulación de imágenes, los procesos colectivos y el lugar de las prácticas analógicas en el escenario actual.

Los talleres, por su parte, ofrecerán espacios de experimentación y aprendizaje abiertos a diversos públicos (se requiere inscripción previa). Además, el encuentro contará con muestras que exhibirán producciones gráficas de artistas y colectivos participantes, que dialogan con el eje conceptual de esta edición. En tiempos atravesados por la velocidad, la fragmentación y el aislamiento, desde PLIEGA CGO proponemos detenernos, compartir y producir en conjunto. Una invitación a pensar la gráfica como experiencia, encuentro y construcción colectiva.

El sábado 8, habrá presentaciones musicales de DJ Diego (a las 18.30), Mundialmente Famosas (a las 19.30) y el cierre estará a cargo de Electrochongo (20.30). El domingo, la DJ Tita Smith amenizará la jornada de 15 a 19.

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