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Juegos Suramericanos: El río, el campo y el sol, la historia detrás de las medallas que recibirán los deportistas

Las preseas están inspiradas en tres símbolos del territorio santafesino, sintetizan su geografía, su historia y su energía vital

9 de agosto 2026 · 11:09hs
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Juegos Suramericanos: El río, el campo y el sol, la historia detrás de las medallas que recibirán los deportistas

Las medallas de los Juegos Suramericanos 2026 tomaron como inspiración tres elementos que representan la identidad de la provincia: el río Paraná, el campo y el sol, concebidos como expresión de la geografía, la naturaleza, la historia y la energía vital de Santa Fe.

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el acontecimiento deportivo más importante de la historia de la provincia.

Las medallas se presentaron en el marco de la inauguración del estadio Invencible Arena, una de las principales obras de infraestructura deportiva construidas en Rosario por la provincia para albergar la competencia internacional.

>>Leer más: Juegos Suramericanos: el Invencible Arena abrió sus puertas con un show de Nahuel Pennisi

Según se explicó desde el gobierno provincial, la propuesta que dio vida a las preseas toma al río Paraná como columna vertebral de la región y símbolo de conexión, movimiento y vida. En el diseño, el curso de agua representa esa corriente constante que une ciudades y comunidades, reflejando un territorio en permanente transformación.

El campo simboliza la tierra fértil y el trabajo como base de la producción y del esfuerzo santafesino. La textura de la tierra y los surcos agrícolas aparecen integrados de manera sutil con el motivo del río, construyendo una metáfora de la unión entre la naturaleza y el desarrollo humano.

El tercer elemento es el sol, entendido como fuente de energía, vitalidad y renacimiento. Representa el ciclo que comienza cada día sobre los campos y la fuerza que impulsa a crecer, proyectarse y dar vida.

De este modo, las medallas sintetizan la identidad de un territorio que produce, se arraiga, crece y encuentra en su propia energía la fuerza para proyectarse al mundo. Cada una de ellas distinguirá el mérito deportivo de las y los atletas y, al mismo tiempo, llevará consigo una representación de la geografía, la cultura y la identidad de la provincia anfitriona.

Las preseas serán así uno de los símbolos que los deportistas se llevarán de Santa Fe 2026: una pieza concebida no solo para reconocer un resultado deportivo, sino también para contar, a través del río, el campo y el sol, la historia del territorio que los recibirá durante los Juegos Suramericanos.

Símbolos de la provincia

Tras la presentación, el vocero de los Juegos Suramericanos para Rosario, Federico Angelini, destacó el significado de las preseas y el momento que atraviesa la organización de la competencia. “Cada vez falta menos para los Juegos Suramericanos. Y en una jornada tan importante como la inauguración del Invencible Arena también presentamos las medallas: el campo, el río y el sol, símbolos de nuestra provincia”, señaló.

Angelini remarcó que el concepto elegido busca condensar en una misma pieza algunos de los rasgos más representativos de Santa Fe. “El río representa la columna vertebral de nuestra provincia, esa conexión que une ciudades y pueblos; y el campo expresa la unión entre la naturaleza y el trabajo, el esfuerzo que tanto nos representa como santafesinos”, afirmó.

Asimismo, puso el foco en el tercer componente del diseño y en el mensaje que busca proyectar Santa Fe como anfitriona de los Juegos: “El sol es la fuente de energía para poder seguir siendo la Invencible provincia de Santa Fe. Y, además de invencibles, somos imparables”.

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