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El senador que manejó con mate y celular pidió que su video "se haga viral por lo bueno"

Oscar Dolzani dijo que recibió el apoyo del gobernador Maximiliano Pullaro y recorrerá las escuelas para concientizar a partir de su error

7 de agosto 2026 · 10:33hs
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El senador del departamento San Javier aceptó la suspensión de su licencia de conducir.

Foto: Instagram/@oscardolzani.

El senador del departamento San Javier aceptó la suspensión de su licencia de conducir.

Luego de la sanción que le aplicaron, el senador santafesino que se filmó mientras manejaba y tomaba mate hizo una nueva autocrítica. Tras la suspensión de su licencia de conducir, Oscar Dolzani propuso: "Que el video se haga viral por lo bueno que tenemos que aprender de estas cosas".

El legislador del departamento San Javier confirmó que habló con el gobernador Maximiliano Pullaro ante la repercusión que tuvo el tema y reiteró que está dispuesto a ponerse como ejemplo para promover la seguridad vial a partir de su equivocación. "Esto me servirá para recorrer escuelas", anticipó.

El ex presidente comunal de Alejandra no esquivó el bulto a la hora de la sesión en la Cámara alta. En diálogo con la prensa, volvió a pedir disculpas por la publicación en redes sociales y manifestó: "He cometido un error bastante grosero, no es de tomar el ejemplo".

¿Qué hará el senador Oscar Dolzani tras la suspensión?

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este jueves la suspensión de la licencia de conducir del funcionario. Después de esta resolución, Dolzani dijo que es importante "mostrarle a la juventud y a la sociedad que el ser humano se equivoca y que no hay que volver para atrás".

El senador de Unidos también se refirió al diálogo que mantuvo con Pullaro sobre el tema. "Me habló más como amigo que como gobernador, deseando y dando apoyo", detalló.

>> Leer más: El Senado provincial dio media sanción a la emergencia hídrica por El Niño

El empresario santafesino admitió la equivocación y consideró que tiene que "levantar la cabeza" para pagar el costo. En este sentido, expresó su deseo de que el error "pueda servir para demostarle a la sociedad las cosas que no hay que hacer".

"Somos seres humanos, lo dije desde el primer momento. Cada uno de nosotros puede cometer un error", insistió el legislador a la hora de hablar con la prensa sobre el video que compartió a través de su cuenta de Instagram. Más tarde, participó de la sesión en la Legislatura, pero seguirá a disposición de las autoridades para cumplir con las sanciones correspondientes.

Un senador suspendido por manejar con el celular y el mate

La APSV dispuso una suspensión de la licencia de conducir del senador oficialista porque iba manejando con el mate y el teléfono móvil en sus manos. Se trata de una medida preventiva para abordar el caso que trascendió a través del propio conductor.

De acuerdo a la resolución del organismo provincial, Dolzani deberá realizar un curso de reeducación vial por la infracción. Además, lo citaron ante el Juzgado de Faltas.

La agencia santafesina confirmó que el legislador tiene varias actas de infracción de tránsito pendientes de resolución. Además de resolver este conflicto, tendrá que volver a rendir los exámenes de aptitud para manejar.

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