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De Diego Tuñón a Fito Páez: los músicos que fueron pareja de Sofía Gala

El estreno de la serie de Moria destapó la curiosidad por la vida personal y familiar de las protagonistas

20 de agosto 2026 · 12:49hs
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La pareja más reciente conocida de Sofía Gala fue Fito Páez

La pareja más reciente conocida de Sofía Gala fue Fito Páez, aunque se rumorea que el vínculo se terminó en pleno estreno de la serie "Moria"

Desde su lanzamiento el pasado 14 de agosto, la serie de “Moria” no sólo se posicionó entre lo más visto en Netflix, sino que acaparó la conversación social y disparó polémicas. Uno de los fenómenos derivados del éxito de la ficción fue la renovada curiosidad por los distintos personajes de la vida de la diva y la de su familia. Fue así que apareció la pregunta por Diego Tuñón, el padre de Helena, la hija mayor de Sofía Gala.

El dato clave es que tanto Sofía como Helena actúan en la serie y ambas hacen de Casán: Gala Castiglione interpreta a la primera versión adulta de Moria, mientras que Helena, de 17 años, interpreta a la Moria adolescente en el episodio seis.

>> Leer más: Quién es quién en "Moria": todos los personajes y actores de la serie furor de Netflix

Quién es Diego Tuñón, el padre de la hija de Sofía Gala

Diego Tuñón tiene actualmente 57 años, es tecladista y miembro fundador de Babasónicos junto a Adrián Dárgelos. Lleva más de treinta años y trece discos editados con la banda, una de las más emblemáticas del rock argentino de las últimas décadas. También lanzó junto a Deniel Mlero el disco “La ruta del opio” en 2020, un proyecto de experimentación sonora que desarrollaron en conjunto durante varios años.

La relación entre Tuñón y Sofía Gala comenzó en 2004 y terminó en 2010. A pesar de la exposición mediática de la hija de Moria y su entorno, el músico siempre mantuvo un perfil bajo. En 2008, nació Helena, nieta mayor de Casán. Desde la separación, la dupla mantiene una relación amistosa en torno a la crianza compartida.

En 2012, Sofía Gala se casó con Julián Della Paolera, también músico, con quien tuvo a su segundo hijo, Dante, en 2014. En 2018, la pareja se separó. El joven Dante también aparece en la serie “Moria”, pero como él mismo, junto a su mamá y su abuela. También había actuado, con apenas dos años, en “Alanis”, la película de Anahí Berneri, por la cual Gala se llevó la Concha de Plata a Mejor Actriz en San Sebastián.

>> Leer más: Lali Espósito se enfrentó a Marcelo Polino por la serie de Moria: qué pasó

Qué pasó entre Sofía Gala y Fito Páez

Recientemente, la hija de Casán estuvo vinculada a Fito Páez. De hecho, el rosarino le dedicó su más reciente disco "Shine" (lanzado en mayo de 2026) a Sofía y se mostraron juntos durante los eventos de presentación. Sin embargo, en los últimos días distintos programas especializados en farándulo aseguraron que la pareja se separó.

Fito no estuvo en el estreno de la serie ni en el festejo posterior, ni en el cumpleaños de 80 de Moria (que tuvo lugar pocos días después del estreno de la biopic), lo cual dio lugar a los rumores. En estos días, Páez está palpitando el estreno del documental "Fito Páez: El mundo cabe en una canción", que aborda el proceso de recuperación física y emocional que el rosarino atravesó tras sufrir un accidente doméstico en 2024. Se podrá ver desde el 3 de septiembre en Netflix.

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