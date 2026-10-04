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Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos

El gobernador, también del PL, logró la reelección con una victoria aún más aplastante. El juez que encarceló a Lula será gobernador de Paraná

4 de octubre 2026 · 22:23hs
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Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos

El Partido Liberal (PL), que se impuso en Brasil con Flávio Bolsonaro a la cabeza y se metió en el balotaje del próximo 25 de octubre con Lula da Silva, resultó cómodo vencedor en el sur del país y en algunos estados arrasó, como en Santa Catarina, donde se impuso por más de 40 puntos en las elecciones presidenciales y el gobernador consiguió la reelección con una diferencia aún más elevada.

Ya con el 100 por ciento de las mesas escrutadas, Bolsonaro consiguió en Santa Catarina el 66,65 por ciento (3,0 millones de votos) conta un 25,04 por ciento de Lula (1,1 millones de votos).

>> Leer más: Habrá Balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Además, el gobernador Jorginho Mello (también del PL) tuvo una victoria aún más aplastante: se llevó el 65,98 por ciento de los sufragios, contra apenas un 15,66 por ciento de su más inmediato perseguidor, Glson Merísio, del PSB.

Jorginho logró la reelección en Santa Catarina con la alianza Fé no Trabalho e Pé na Tábua, que sumó al PL otros partidos como Avante, Agir, DC, PSDB Cidadania, Novo y Republicanos.

Jorginho, de 70 años, fue diputado estatal, luego legislador federal y senador, tras haber sido director del Banco do Estado de Santa Catarina (Besc).

El sur de Brasil, bolsonarista

El sur de Brasil se volcó masivamente hacia el PL, e incluso el entonces juez que encarceló a Lula da Silva, Sergio Moro, se convirtió en gobernador electo por el PL de Paraná, al obtener el 50,1 por ciento de los votos. En ese Estado Bolsonaro estuvo a un paso del 60 por ciento de los sufragios para presidente.

En Rio Grande do Sul Bolsonaro le ganó a Lula 55,6 % a 35,7 %, mientras que el candidato a gobernador del PL, Zucco, se llevó el 58,05 por ciento y se quedó con la elección en primera vuelta (en Brasil, las elecciones estatales también tienen balotaje). El Partido Liberal también se impuso en los comicios a senador, diputado federal y diputado estatal.

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