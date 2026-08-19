Lali Espósito se enfrentó a Marcelo Polino por la serie de Moria: qué pasó

La cantante y el conductor se cruzaron en declaraciones mediáticas por un episodio que tuvo lugar durante el rodaje de la producción de Netflix

Marcelo Polino se cruzó con Lali Espósito por un episodio que tuvo lugar durante el rodaje de la serie de Moria

La serie biográfica sobre Moria Casán es sin dudas uno de los temas del momento. Estrenada en Netflix el pasado viernes 14 de agosto, la ficción de ocho episodios se posicionó rápidamente entre lo más visto en el país y Latinoamérica. Entre varias polémicas que surgieron tras el lanzamiento , como una demanda de la familia de Luis Vadalá a la plataforma, una resultó particularmente inesperada: el cruce entre Marcelo Polino y Lali Espósito.

“En el último capítulo, Moria nos invita a un grupo de amigos y todos estuvimos en un lugar, menos una persona que decidió no estar con nosotros. Llega La Negra Vernaci, llega La Barby, llega la Xipolitakis, y había una persona que estaba en otra habitación del Palacio que no se quiso juntar con nosotros. Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros, estuvo en un lugar y todos los amigos estuvimos en otro. Conmigo tiene pica, no sé si con alguien más”, relató Polino.

Hace tiempo que el vínculo entre la cantante y el conductor ya no es lo que era. Durante muchos años, Polino se mostró cercano a la cantante y hasta llegó a definirse como “el padrino del club de fans de Lali”. De un tiempo a esta parte, se convirtió en un crítico acérrimo, cuestionando que tras su crecimiento en popularidad, la artista cambió sus modos de relacionarse con quienes la bancaron en sus inicios.

“La amorosa y cálida que era conmigo y con Moria ya no está. Un cambio ha habido”, sumó Polino, avivando las especulaciones de un supuesto alejamiento entre Casán y Lali, que ambas se encargaron de echar por tierra en los últimos días a través de demostraciones de afecto mutuo en redes.

La respuesta de Lali a Polino

Espósito eligió LAM para dar su respuesta: “No sé el querido Polino qué dice. Lo que dice que estuve sola en otro lado, no sé qué es, no solo es falso sino que son hay pruebas claras que se pueden chequear, como por ejemplo en qué horarios grabó cada quién y las fotos y contenidos que hice”.

“Lo de Polino es una gran maldad porque bueno, sabemos por qué. Es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche”, agregó la cantante.

Finalmente, Espósito relacionó la actitud de Polino con diferencias políticas: “Ladri Depósito lo confundió, qué va a ser. No me llama la atención, pero lo de él es por el Javo, me parece. Igual, me chupa un huevo, solo que veo una muy mala intención en inventar de todo esto que, justamente, se aleja mucho de mi forma de ser”, cerró.