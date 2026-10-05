Primera C: Leones FC derrotó al Arrabalero, en el estadio 3 de Febrero por la fecha 31

El equipo de Alvear, clasificado al Reducido, le ganó a Sportivo Barracas con autoridad con los goles de Juan Ignacio Vieyra y Gonzalo González

Primera C. El equipo de la familia Messi se presentó en la cancha de Almagro ante Sportivo Barracas y se trajo tres puntos claves.

Con la clasificación en sus bolsillos, Leones FC se presentó en el estadio 3 de Febrero (Almagro) y en una aceptable producción derrotó a Sportivo Barracas (2-0) con los goles de Juan Ignacio Vieyra de tiro libre y Gonzalo González. Con este resultado, el equipo dirigido por Alejandro Ojeda quedó quinto en la Zona B con 48 puntos de la Primera C .

El elenco de Alvear está cumpliendo una destacada actuación, en el primer año en la cuarta categoría de AFA. Leones FC Fue protagonista durante toda la temporada y tienen el boleto para disputar el Reducido Final por el segundo ascenso a la Primera B.

En el penúltimo partido de la fase clasificatoria, los dirigidos por Alejandro visitaron a Sportivo Barracas, equipo que necesita el triunfo para sellar el pasaje a la otra instancia.

El trámite en el primer tiempo fue muy parejo, se generaron situaciones sobre los arcos y a los 40', llegó el soberbio remate de tiro libre de Juan Ignacio Vieyra desde 20 metros, la pelota se metió en el ángulo superior derecho para poner el 1 a 0. Con el triunfo de Leones FC por 1 a 0 se fueron al descanso en la cancha de Almagro.

Leones FC fue superior

La segunda etapa, el dueño trató de tomar la iniciativa pero careció de ideas para romper las líneas que puso el equipo de Alvear.

Con el correr de los minutos, Leones FC tomó el control de las acciones y comenzó acercarse al arco del dueño de casa. Y sobre los 73', Cristian Ortigoza se mandó por izquierda, sacó un centro al corazón del área y de arremetida apareció Gonzalo González para estampar el 2 a 0.

El equipo de Ojeda lo ganó con autoridad

El resto del encuentro estuvo de más, el local trató de achicar diferencia sin ideas y todo lo contrario fue el equipo de la familia Messi, que jugó muy bien en todas líneas.

Ganó Leones FC un partido importante que le sirve para sumar tres puntos, quedó quinto con 48 puntos en la Zona B, en la misma línea de Deportivo Español (48) pero lo gallego está arriba por la diferencia de goles. En el tercer lugar está Central Córdoba con 49 unidades.

La fecha 32 se jugará el lunes 12 de octubre

La última fecha (32) se jugará el lunes 12 de octubre con los 14 encuentros. Leones FC será local ante Fénix en el predio Jorge Griffa, Central Córdoba visitará a Deportivo Español y Argentino será local ante Sacachispas.