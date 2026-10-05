La Capital | Ovación | Primera C

Primera C: Leones FC derrotó al Arrabalero, en el estadio 3 de Febrero por la fecha 31

El equipo de Alvear, clasificado al Reducido, le ganó a Sportivo Barracas con autoridad con los goles de Juan Ignacio Vieyra y Gonzalo González

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

5 de octubre 2026 · 18:17hs
Google Seguir a La Capital en Google
Primera C. El equipo de la familia Messi se presentó en la cancha de Almagro ante Sportivo Barracas y se trajo tres puntos claves. 

Gentileza: Prensa Leones FC

Primera C. El equipo de la familia Messi se presentó en la cancha de Almagro ante Sportivo Barracas y se trajo tres puntos claves.  

Con la clasificación en sus bolsillos, Leones FC se presentó en el estadio 3 de Febrero (Almagro) y en una aceptable producción derrotó a Sportivo Barracas (2-0) con los goles de Juan Ignacio Vieyra de tiro libre y Gonzalo González. Con este resultado, el equipo dirigido por Alejandro Ojeda quedó quinto en la Zona B con 48 puntos de la Primera C.

El elenco de Alvear está cumpliendo una destacada actuación, en el primer año en la cuarta categoría de AFA. Leones FC Fue protagonista durante toda la temporada y tienen el boleto para disputar el Reducido Final por el segundo ascenso a la Primera B.

>> Leer más: De la euforia a la obligación: Central va por nuevas metas, con el motor en su máxima potencia

Visitó a Sportivo Barracas

En el penúltimo partido de la fase clasificatoria, los dirigidos por Alejandro visitaron a Sportivo Barracas, equipo que necesita el triunfo para sellar el pasaje a la otra instancia.

El trámite en el primer tiempo fue muy parejo, se generaron situaciones sobre los arcos y a los 40', llegó el soberbio remate de tiro libre de Juan Ignacio Vieyra desde 20 metros, la pelota se metió en el ángulo superior derecho para poner el 1 a 0. Con el triunfo de Leones FC por 1 a 0 se fueron al descanso en la cancha de Almagro.

Leones FC fue superior

La segunda etapa, el dueño trató de tomar la iniciativa pero careció de ideas para romper las líneas que puso el equipo de Alvear.

Con el correr de los minutos, Leones FC tomó el control de las acciones y comenzó acercarse al arco del dueño de casa. Y sobre los 73', Cristian Ortigoza se mandó por izquierda, sacó un centro al corazón del área y de arremetida apareció Gonzalo González para estampar el 2 a 0.

El equipo de Ojeda lo ganó con autoridad

El resto del encuentro estuvo de más, el local trató de achicar diferencia sin ideas y todo lo contrario fue el equipo de la familia Messi, que jugó muy bien en todas líneas.

Ganó Leones FC un partido importante que le sirve para sumar tres puntos, quedó quinto con 48 puntos en la Zona B, en la misma línea de Deportivo Español (48) pero lo gallego está arriba por la diferencia de goles. En el tercer lugar está Central Córdoba con 49 unidades.

La fecha 32 se jugará el lunes 12 de octubre

La última fecha (32) se jugará el lunes 12 de octubre con los 14 encuentros. Leones FC será local ante Fénix en el predio Jorge Griffa, Central Córdoba visitará a Deportivo Español y Argentino será local ante Sacachispas.

Noticias relacionadas
Diego Barrionuevo. El delantero anotó los primeros goles en el Matador y recibe el abrazo del utilero Juan Chupa González. 

Diego Barrionuevo: "Fueron los primeros goles en Central Córdoba y los grité con alma y vida"

Primera C. Leones FC tuvo un paso en falso y cayó ante Luján en el predio Jorge Griffa. 

Primera C: Leones FC perdió ante Luján en el cierre de la fecha 30

Denis Rodríguez, pieza clave en Leones FC.

Primera C: Leones FC va por más ante Luján, líder de la Zona B

Primera C: Central Córdoba derrotó a Claypole con dos goles de Diego Barrionuevo y se clasificó para disputar el Reducido.

Primera C: Central Córdoba y Argentino, con resultados dispares en la fecha 30

Ver comentarios

Las más leídas

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Central: cambios esperados entre los concentrados, con la inclusión de tres juveniles

Central: cambios esperados entre los concentrados, con la inclusión de tres juveniles

Detuvieron al dueño de la agencia de autos Rosario Motorsport, acusado de estafas

Detuvieron al dueño de la agencia de autos Rosario Motorsport, acusado de estafas

Lo último

Primera C: Leones FC derrotó al Arrabalero, en el estadio 3 de Febrero por la fecha 31

Primera C: Leones FC derrotó al Arrabalero, en el estadio 3 de Febrero por la fecha 31

Acusan a la familia de Yanina Latorre de revender entradas para la despedida de Lionel Messi

Acusan a la familia de Yanina Latorre de revender entradas para la despedida de Lionel Messi

Declararon contra dos asesinos en Rosario, lograron perpetuas y rechazaron una recompensa millonaria

Declararon contra dos asesinos en Rosario, lograron perpetuas y rechazaron una recompensa millonaria

Se promulgó la ley que prohíbe a los cuidacoches en la provincia: qué falta para que rija en Rosario

La norma ya fue publicada en el Boletín Oficial y establece sanciones que pueden llegar al arresto. Pero para aplicarla en la ciudad, el Concejo Municipal deberá aprobar una ordenanza de adhesión. El Ejecutivo enviaría su propio mensaje el próximo 15 de este mes.

Se promulgó la ley que prohíbe a los cuidacoches en la provincia: qué falta para que rija en Rosario

Por Lucas Ameriso
Detuvieron al dueño de la agencia de autos Rosario Motorsport, acusado de estafas
Policiales

Detuvieron al dueño de la agencia de autos Rosario Motorsport, acusado de estafas

Perpetua para dos acusados por los crímenes de Joaquín Pérez y Ariel Simoncini en Rosario
Policiales

Perpetua para dos acusados por los crímenes de Joaquín Pérez y Ariel Simoncini en Rosario

Declararon contra dos asesinos en Rosario, lograron perpetuas y rechazaron una recompensa millonaria
Policiales

Declararon contra dos asesinos en Rosario, lograron perpetuas y rechazaron una recompensa millonaria

Murió Naum Krass, una vida entera sobre el escenario y una huella profunda en el teatro rosarino
La Ciudad

Murió Naum Krass, una vida entera sobre el escenario y una huella profunda en el teatro rosarino

De Villa Suramericana a nuevo barrio: ya venden los departamentos con financiación a 20 años
La Ciudad

De Villa Suramericana a nuevo barrio: ya venden los departamentos con financiación a 20 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Central: cambios esperados entre los concentrados, con la inclusión de tres juveniles

Central: cambios esperados entre los concentrados, con la inclusión de tres juveniles

Detuvieron al dueño de la agencia de autos Rosario Motorsport, acusado de estafas

Detuvieron al dueño de la agencia de autos Rosario Motorsport, acusado de estafas

Actualizan las reglas para los gimnasios de Rosario: las nuevas exigencias y prohibiciones

Actualizan las reglas para los gimnasios de Rosario: las nuevas exigencias y prohibiciones

Ovación
Qué pasa si ahora sale a hablar Colapinto: la burla contra Norris en una transmisión de la F1
Ovación

"Qué pasa si ahora sale a hablar Colapinto": la burla contra Norris en una transmisión de la F1

Qué pasa si ahora sale a hablar Colapinto: la burla contra Norris en una transmisión de la F1

"Qué pasa si ahora sale a hablar Colapinto": la burla contra Norris en una transmisión de la F1

Newells busca la renovación de uno de sus jugadores clave con miras al futuro

Newell's busca la renovación de uno de sus jugadores clave con miras al futuro

Messi se despide de la selección argentina ante Benín: hora, canal y posibles formaciones

Messi se despide de la selección argentina ante Benín: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Declararon contra dos asesinos en Rosario, lograron perpetuas y rechazaron una recompensa millonaria
Policiales

Declararon contra dos asesinos en Rosario, lograron perpetuas y rechazaron una recompensa millonaria

Crimen de Ivana Garcilazo: empezó el juicio y la Fiscalía pidió 30 años para los tres acusados

Crimen de Ivana Garcilazo: empezó el juicio y la Fiscalía pidió 30 años para los tres acusados

Perpetua para dos acusados por los crímenes de Joaquín Pérez y Ariel Simoncini en Rosario

Perpetua para dos acusados por los crímenes de Joaquín Pérez y Ariel Simoncini en Rosario

Detuvieron al dueño de la agencia de autos Rosario Motorsport, acusado de estafas

Detuvieron al dueño de la agencia de autos Rosario Motorsport, acusado de estafas

La Ciudad
Se promulgó la ley que prohíbe a los cuidacoches en la provincia: qué falta para que rija en Rosario

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Se promulgó la ley que prohíbe a los cuidacoches en la provincia: qué falta para que rija en Rosario

7 de octubre en Rosario: qué implica que sea día no laborable y cómo se paga si se trabaja

7 de octubre en Rosario: qué implica que sea día no laborable y cómo se paga si se trabaja

De Villa Suramericana a nuevo barrio: ya venden los departamentos con financiación a 20 años

De Villa Suramericana a nuevo barrio: ya venden los departamentos con financiación a 20 años

El partido despedida de Lionel Messi se proyectará en el Museo del Deporte

El partido despedida de Lionel Messi se proyectará en el Museo del Deporte

A 20 años de la ESI, crecen los discursos de desinformación y cae el presupuesto para sostenerla
Información General

A 20 años de la ESI, crecen los discursos de desinformación y cae el presupuesto para sostenerla

Santa Fe: balearon en la cabeza a un barbero y quedó en estado crítico
Policiales

Santa Fe: balearon en la cabeza a un barbero y quedó en estado crítico

Santa Fe abrió 150 vacantes para formar investigadores criminales: los requisitos y cómo anotarse
La Región

Santa Fe abrió 150 vacantes para formar investigadores criminales: los requisitos y cómo anotarse

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario: el incremento impactará durante la jornada
La Ciudad

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario: el incremento impactará durante la jornada

Ivana Garcilazo: arranca el juicio y Fiscalía pide 30 años de prisión para los tres acusados
Policiales

Ivana Garcilazo: arranca el juicio y Fiscalía pide 30 años de prisión para los tres acusados

Emiliano Vecchio confió sus problemas de ludopatía: No te importa nada, solamente jugar
Ovación

Emiliano Vecchio confió sus problemas de ludopatía: "No te importa nada, solamente jugar"

La advertencia de las universidades a los legisladores: Estamos entrando en una fase terminal
La Ciudad

La advertencia de las universidades a los legisladores: "Estamos entrando en una fase terminal"

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos
El Mundo

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Lula, decepcionado: Estaba convencido de que ganaba en primera vuelta
El Mundo

Lula, decepcionado: "Estaba convencido de que ganaba en primera vuelta"

Scioli celebró la victoria de Flavio Bolsonaro y las redes le recordaron cuando apoyaba a Lula
Política

Scioli celebró la victoria de Flavio Bolsonaro y las redes le recordaron cuando apoyaba a Lula

El tiempo en Rosario: la máxima llegaría a 23º pero con muchas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la máxima llegaría a 23º pero con muchas nubes

El Mercado del Centro cumplió tres años y ya impulsó a 25 emprendimientos rosarinos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Mercado del Centro cumplió tres años y ya impulsó a 25 emprendimientos rosarinos

Armaduras, arquería y un viaje al tiempo medieval desde Villa Hortensia
La Ciudad

Armaduras, arquería y un viaje al tiempo medieval desde Villa Hortensia

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones
Información General

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas
Ovación

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Cómo quedó la UNR en el ranking de universidades de América Latina
La Ciudad

Cómo quedó la UNR en el ranking de universidades de América Latina

Un diputado rosarino propuso prohibir la venta de la ciudadanía argentina
Política

Un diputado rosarino propuso prohibir la venta de la ciudadanía argentina

La furia de Fito Páez: estalló en un show contra el personal de seguridad
Zoom

La furia de Fito Páez: estalló en un show contra el personal de seguridad

Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos
El Mundo

Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos

Christa Pike sigue inconsciente en el hospital tras la fallida ejecución
Información General

Christa Pike sigue inconsciente en el hospital tras la fallida ejecución