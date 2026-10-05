A 20 años de la ESI, crecen los discursos de desinformación y cae el presupuesto para sostenerla

La ley que garantizó la Educación Sexual Integral cumple dos décadas. El financiamiento previsto para 2027 cayó 98,5% en términos reales respecto de 2023

Hace 20 años, la Argentina reconoció por ley un derecho que modificó la forma de abordar la educación sexual en las escuelas. El 4 de octubre de 2006 se sancionó la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) , que estableció que chicos, chicas y adolescentes de todo el país tienen derecho a recibir educación sexual integral.

Dos décadas después, la ESI forma parte de la vida cotidiana de miles de escuelas y docentes, y también de las discusiones que atraviesan a las comunidades educativas. Pero el aniversario encuentra al programa con dos frentes abiertos: por un lado los discursos de desinformación y por el otro la falta de recursos destinados a su fortalecimiento.

El proyecto de Presupuesto 2027 del gobierno de Javier Milei mantiene congelados en 30 millones de pesos los aportes al programa de fortalecimiento de la ESI. En términos reales, eso representa una caída estimada del 17,4% respecto de 2026 y del 98,5% en relación con lo ejecutado en 2023 .

Fundación Huésped advierte además que, aunque los proyectos de Presupuesto 2026 y 2027 mantienen una partida específica para fortalecer la ESI, dejaron de incluir metas físicas que permitan monitorear su implementación . "Un derecho no se garantiza sólo con una ley: se necesitan políticas y recursos para hacerse realidad", planteó al cumplirse las dos décadas de la sanción.

Hoy se cumplen 20 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI).



Pero un derecho no se garantiza sólo con una ley: se necesitan políticas y recursos para hacerse realidad — Fundación Huésped (@FundHuesped) October 4, 2026

Qué cambió en 20 años

La ESI fue concebida como un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje, con contenidos de distintas áreas curriculares adecuados a las edades y etapas de desarrollo, desde el nivel inicial hasta la formación docente.

A lo largo de estos 20 años, su implementación permitió incorporar en las aulas herramientas vinculadas con el cuidado del cuerpo y la salud, la prevención de abusos, el respeto por la diversidad, los vínculos, el consentimiento, la afectividad y el ejercicio de derechos.

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También se convirtió en un espacio para que niños, niñas y adolescentes pudieran poner en palabras situaciones que atravesaban y que, en algunos casos, no habían podido identificar previamente como vulneraciones de derechos.

Según un dato del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires citado por la Fundación Huésped, el 80% de las niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 14 años que denunciaron abusos pudieron identificar que habían sido víctimas después de recibir clases de ESI.

La cifra no supone que todos los casos de abuso sean detectados a través de la escuela ni permite establecer una relación causal general, pero muestra uno de los usos concretos que los especialistas y organizaciones vinculadas con la ESI destacan: brindar herramientas para reconocer situaciones de violencia y abuso y poder pedir ayuda.

El aula como lugar para detectar abusos

Uno de los ejemplos recogidos por La Capital hace tres años fue el de una docente de la localidad santafesina de Calchaquí, María Laura López, profesora en Letras.

La docente relató entonces el caso de una estudiante de una Escuela de Enseñanza Media para Adultos (Eempa) que solía mostrarse a la defensiva y con conductas agresivas. Durante una clase vinculada con los abusos, la joven pudo contar que había sufrido situaciones de violencia sexual por parte de un familiar y que, además, su hermana menor estaba atravesando una situación similar.

La docente intervino, luego lo hizo la dirección y se activaron los protocolos correspondientes. "Fue un antes y un después en la vida de ambas mujeres en todos los aspectos", contó López.

El caso permite observar una de las dimensiones que los defensores de la ESI consideran centrales. No se trata solamente de transmitir contenidos, sino de brindar herramientas para reconocer situaciones que afectan derechos y habilitar la palabra para que puedan ser abordadas por los adultos responsables.

La ESI también enfrenta una batalla contra la desinformación

A lo largo de estos 20 años, la Educación Sexual Integral no sólo tuvo que resolver el desafío de llegar a las aulas. También se convirtió en blanco de discursos que cuestionan sus contenidos y la presentan como una herramienta de "ideologización" de las infancias y adolescencias.

Una de las afirmaciones que circula es que la ESI incorpora una supuesta "ideología de género". Sin embargo, los lineamientos oficiales que establecen sus contenidos no utilizan ese concepto. La normativa habla de perspectiva de género y define a la ESI como un espacio sistemático y transversal de enseñanza basado en contenidos científicos y socialmente significativos, adecuados a las edades y etapas de desarrollo.

En ningún documento oficial de la ESI -ni en los lineamientos de 2018, ni los Cuadernos de 2009-2012, ni en otros materiales– se utiliza el concepto “ideología de género”. El término que se emplea es “perspectiva de género”, y es presentado como una herramienta de análisis fundada en leyes vigentes (Matrimonio igualitario, Identidad de género, Protección integral de niños, niñas y adolescentes) y en estudios de género como campo académico.

20 años después, el debate pasa por los recursos

El aniversario encuentra así a la ESI atravesada por una discusión diferente a la de sus primeros años. La existencia de la ley ya no está en cuestión en términos jurídicos, pero sí aparecen interrogantes sobre cómo se sostiene su implementación y con qué recursos.

Fundación Huésped advierte que la reducción presupuestaria no es el único problema. También señala que la desaparición de metas físicas específicas en los proyectos de Presupuesto 2026 y 2027 dificulta saber qué se hizo, cuánto falta y dónde están las brechas de implementación.

"Para que una política pública exista, no alcanza con que esté escrita en una ley. Tiene que tener presupuesto, objetivos claros y mecanismos que permitan saber qué se hizo, qué falta y dónde están las brechas", planteó la organización.