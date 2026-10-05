Scioli celebró la victoria de Flavio Bolsonaro y las redes le recordaron cuando apoyaba a Lula

El actual funcionario del mileísmo con una fuerte historia en el kirchnerismo apoya al bolsonarismo. En las elecciones pasadas apoyó al actual presidente

Las redes no perdonaron al actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Javier Milei, Daniel Scioli , por enviar un saludo a Flavio Bolsonaro tras su victoria en las elecciones presidenciales en Brasil, ya que hace pocos años se mostraba aliado de Lula , el rival del vencedor.

“Felicito a mi querido amigo Flavio Bolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática”, publicó en redes Scioli tras el triunfo que lo pone como serio candidato de cara al ballotage del 25 de octubre próximo.

Pero, impiadosas, las redes le recordaron que se había expresado en similar sentido en 2022, cuando Lula derrotó a Jair Bolsonaro , padre de Flavio.

“Vamos Lula. Vamos Argentina y Brasil”, dijo el exgobernador bonaerense en aquel entonces. La cantidad de fotos de hace pocos años de Scioli con Lula llenaron la red X y muchos le agregaron comentarios hostiles.

Felicito a mi querido amigo @FlavioBolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. pic.twitter.com/qKqHlfj3xI

Todos interpretaron este giro político como una traición que queda expuesta nuevamente ahora pero que tuvo su punto cúlmine cuando aceptó ser funcionario de Milei, luego de haber sido candidato del peronismo en 2015, y funcionario del Frente de Todos, bajo la presidencia de Alberto Fernández en la administración anterior. También vicepresidente de Néstor Kirchner.

ELIGE A TU SCIOLI FAVORITO



El Pichichi juega en todas las bandas y siempre está del lado ganador. Masterclass. pic.twitter.com/mFeGNbdVeH — bardeonews (@bardeonews) October 5, 2026

Esta era la foto que tenía preparada Scioli en caso de triunfo de Lula. Convicciones firmes: siempre con el ganador https://t.co/Fb6ILz1h3R pic.twitter.com/SC4EEAB3OB — Mariano Obarrio (@marianoobarrio) October 5, 2026

También el presidente Javier Milei felicitó el domingo por la noche al candidato de derecha "por esta histórica elección ante el comunista de Lula". "La libertad avanza en Brasil", agregó y se mostró con intenciones de "empezar a trabajar para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos".