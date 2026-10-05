Scioli celebró la victoria de Flavio Bolsonaro y las redes le recordaron cuando apoyaba a Lula

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Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos
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Los gremios de Rosario se preparan para ir hacia un paro regional
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Pami ofrece talleres gratis de todo tipo en Santa Fe: cómo anotarse en Rosario
La UNR volvió a obtener la máxima acreditación para Bioquímica y Farmacia
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Secuestraron bienes del entorno de Pillín en la causa por lavado de activos
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Argentina y un amistoso sin equivalencias para preparar la despedida de Lionel Messi
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El agro invirtió u$s 14.747 millones para sembrar la campaña 2025/26
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