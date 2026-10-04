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El tiempo en Rosario: la máxima llegaría a 23º pero con muchas nubes

El martes habría un poco más de sol y el miércoles hay bastantes probabilidades de tormentas desde la tarde

4 de octubre 2026 · 23:34hs
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El tiempo en Rosario: la máxima llegaría a 23º pero con muchas nubes

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 5 de octubre en Rosario una temperatura máxima de 23º y cielo mayormente nublado, a la espera un martes con un poco más de sol y un miércoles con bastantes probabilidades de tormentas desde la tarde.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del noreste, un registro de 13º y cielo mayormente nublado que se mantendría toda la jornada. A la mañana se mantendría el viento leve con los termómetros marcando 12º, a la tarde la máxima alcanzaría los 23º y en la noche se anuncian marcas en torno a los 17º.

Para el martes hay previsiones de cielo parcialmente nublado, con 22º de máxima y 11º de mínima.

El miércoles arrancaría nublado y desde la tarde hay hasta un 70 por ciento de chances de tormentas. La temperatura oscilaría entre 19º y 14º.

El jueves podría comenzar con lluvias aisladas y por la tarde estaría nublado, con registros entre 21º y 15º.

El viernes habría otra baja en las marcas, con 19º de máxima y 13º de mínima, y cielo nublado.

El sábado habría pocas modificaciones: máxima de 19º, mínima de 13º y cielo mayormente nublado.

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