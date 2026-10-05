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7 de octubre en Rosario: qué implica que sea día no laborable y cómo se paga si se trabaja

La conmemoración por el Día de la Virgen del Rosario genera dudas sobre el alcance de la jornada. A diferencia de un feriado nacional, en el sector privado el descanso depende del empleador y, si se trabaja, no corresponde pago doble.

5 de octubre 2026 · 16:58hs
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7 de octubre en Rosario: qué implica que sea día no laborable y cómo se paga si se trabaja

Este miércoles 7 de octubre será día no laborable en Rosario por la conmemoración del Día de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad, una condición que suele generar dudas entre trabajadores y empleadores por sus diferencias con un feriado nacional.

La principal distinción está en la obligatoriedad del descanso y en la forma de liquidar la jornada. Mientras que en un feriado nacional rigen las normas del descanso dominical y quien trabaja debe percibir una remuneración doble, en un día no laborable el régimen es distinto.

En un día no laborable, como este 7 de octubre en Rosario, en el sector privado la decisión de otorgar o no la jornada libre queda, como regla general, a criterio del empleador (excepto en bancos, seguros y actividades financieras donde suele ser obligatorio). Por lo tanto, las empresas pueden disponer que la actividad se desarrolle con normalidad.

En caso de que el trabajador deba prestar tareas este 7 de octubre, la jornada se paga de manera habitual, sin recargo del 100% ni remuneración doble. Si el empleador decide conceder el descanso, el trabajador percibe igualmente su salario normal.

La situación es distinta en el ámbito de la administración pública, donde el día no laborable implica en general el cese de actividades, aunque se mantienen las guardias y los servicios esenciales que correspondan.

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