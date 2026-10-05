7 de octubre en Rosario: qué implica que sea día no laborable y cómo se paga si se trabaja

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Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas
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Un diputado rosarino propuso prohibir la venta de la ciudadanía argentina
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Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos
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