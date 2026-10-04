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Habrá Balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

El candidato del Partido Liberal se impuso con el 47,14 % y el actual presidente terminó con un 45,03 %. La segunda vuelta será en tres semanas

4 de octubre 2026 · 20:07hs
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Habrá Balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Escrutado casi el 99,5 por ciento de las secciones electorales, la Justicia Electoral de Brasil anunció que habrá balotaje el próximo 25 de octubre, luego de que Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) se impusiera con el 47,14 por ciento de los votos este domingo sobre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), quien obtuvo el 45,03 % por ciento de los sufragios.

Brasil celebró este domingo elecciones de primera vuelta muy reñidas y polarizadas, con el presidente Lula en busca de un cuarto mandato no consecutivo y el hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro, quien cumple en Brasilia con prisión domiciliaria por su participación en la tentativa de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022.

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Con el 99,44 % de las secciones electorales escrutadas, Bolsonaro aparece en primer lugar con 55,9 millones de votos (el 47,14 % del total) y Lula se ubica en la segunda posición con el 45,03 %, producto de 53,4 millones de sufragios. La participación electoral fue cercana al 79 por ciento, con una asistencia de 124,6 millones de pesonas y una abstención de 33,2 millones.

Los restantes diez candidatos presidenciales quedaron muy lejos. Entre todos no alcanzaron a sumar el 8 por ciento de los votos totales, y el que más sufragios consiguió (el escritor Augusto Cury) quedó por debajo del 3 por ciento, y ya anticipó que no respaldará a ninguno de los dos contendientes del balotaje.

Bolsonaro quedó a un paso de imponerse en primera vuelta, que hubiese alcanzado si superaba la mitad más uno de los votos válidos. Con los primeros números del escrutinio el opositor parecía encaminarse a una victoria aplastante con algo más del 51 por ciento, aunque a medida que avanzaba el caudal de votos escrutados Lula consiguió recortar diferencias para ir finalmente al balotaje previsto para el domingo 25, dentro de tres semanas.

Con la atención de Latinoamérica

Las elecciones en Brasil son clave para el futuro político de América Latina tras las importantes victorias logradas por aliados de Trump en elecciones recientes (en una lista que incluye a Argentina, y también a Colombia, Honduras y Perú). Lula acusó a la administración estadounidense de intentar influir en la elección de su país imponiendo aranceles, revocando el visado del embajador del país en Washington e imponiendo sanciones a funcionarios gubernamentales y a un juez del máximo tribunal.

El próximo mandato presidencial comenzará el 5 de enero de 2027. El ganador asumirá la dirección de la mayor economía de América Latina —con un Producto Bruto Interno de 2,64 billones de dólares anuales— y de una nación con 214 millones de habitantes. Si Lula gana en segunda vuelta, Brasil mantendrá distancia respecto de Washington y conservará su alianza con Beijing. Una victoria del senador Bolsonaro, en cambio, supondría un nuevo triunfo para Trump.

Se espera que en la campaña del balotaje Lula apueste por la popularidad de sus políticas sociales, los numerosos problemas legales de su rival y el amplio rechazo que la familia Bolsonaro genera en aproximadamente el 50 % de los votantes. El senador conservador podría en tanto amplificar su mensaje sobre la caída del poder adquisitivo, vincular al presidente con escándalos de corrupción y arremeter contra él y el PT, que es rechazado por cerca de la mitad de los votantes.

El voto exterior es mayoritariamente de Lula

Con el 62,92% de las urnas escrutadas, el Tribunal Superior Electoral difundió los votos en el exterior. La participación fue del 40,10% y la abstención del 59,90%. Lula ganaba en 59 países, mientras que Flávio Bolsonaro lideraba en 28, lo cual consolida una mayoría del PT en el extranjero.

Casi un millón de brasileños estaban habilitados para votar en 186 ciudades de 134 países. La mayoría se concentraban en Estados Unidos, Portugal y Japón.

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