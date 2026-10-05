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Murió Naum Krass, una vida entera sobre el escenario y una huella profunda en el teatro rosarino

Actor, director, docente y gestor cultural, tenía 92 años y llevaba más de siete décadas dedicado al teatro. “No pasé por esta vida como un inquilino”, había dicho al repasar una trayectoria.

5 de octubre 2026 · 15:32hs
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Naum Krass murió a los 92 años. 

Naum Krass murió a los 92 años. 

La comunidad teatral rosarina despide este lunes a una de sus figuras más queridas y reconocidas. A los 92 años murió el actor, director, docente y gestor cultural Naum Krass, quien dejó una huella imborrable en la cultura local.

Krass, cuyo nombre completo era Naum Krasniaski había nacido el 5 de septiembre de 1934 en Estación Sosa, Entre Ríos. Falleció este lunes, después de atravesar unos días de internación y exactamente un mes después de haber cumplido 92 años.

En 1986 se instaló en Rosario y creó el grupo Tiempo, con el que impulsó la Sala Udecoop. Fue uno de los cofundadores de la Escuela de Teatro y Títeres de la ciudad y promovió grupos y experiencias teatrales en localidades como Bigand, Casilda y Alcorta.

A lo largo de su extensa trayectoria trabajó como actor, director, autor y docente. Entre las numerosas obras de las que formó parte se encuentran Paralelo 34, Los salvadores de la patria, El otro Galileo, Bienvenido León de Francia y Comedia sin título, además de sus trabajos más recientes, Dos viejos judíos y Currículum de un comunista.

>>Leer más: Falleció Gilberto Krass, promotor y símbolo de la cultura y el arte local

Una vida arriba del escenario

La última etapa de su carrera tuvo una particularidad: Krass decidió llevar su propia historia al escenario.

En 2024, cuando estaba por cumplir 90 años, le propuso al director Ricardo Arias volver a trabajar juntos porque quería festejar su cumpleaños arriba del escenario. Así nació Currículum de un comunista, una obra en la que repasaba su experiencia como actor, judío y militante comunista.

Un año después, cuando cumplió 91, Krass seguía actuando. No sólo con Currículum de un comunista sino también con Dos viejos judíos, junto a Martín Fumiato. La pieza había nacido a partir de la amistad de siete décadas que mantuvo con el actor David Edery, quien murió en 2021, antes de poder estrenarla.

En una entrevista de ese año con La Capital Krass expresó que había decidido cumplir sus 90 años sobre el escenario porque quería seguir demostrando que estaba presente. “Estoy comprometido todavía con el quehacer de mi profesión y con la entrega que siento que debo hacer para con la gente”, había dicho.

También resumió de una manera muy personal lo que significaba para él mirar hacia atrás después de más de siete décadas de teatro: no quedarse en el pasado, sino aprender de los errores y agradecer por todo lo vivido. “No pasé por esta vida como un inquilino”, había dicho

“Me sorprendo a mí mismo. Cada vez que voy a subir a escena digo: Qué lo tiró, tanto tiempo que ha pasado y aquí estamos", había expresado en aquella entrevista.

Martín Fumiato y Naum Krass en Dos viejos judíos.

Martín Fumiato y Naum Krass en Dos viejos judíos.

Teatro, militancia y una ciudad elegida

La historia de Krass estuvo atravesada tanto por el teatro como por su militancia política. En Currículum de un comunista convirtió esa experiencia en material teatral y, con humor y una fuerte carga autobiográfica, repasó las dificultades de haber sido artista, judío y comunista en distintos períodos de la Argentina.

Su recorrido también estuvo marcado por momentos políticos convulsionados. En la entrevista con La Capital, recordó que había atravesado tres golpes de Estado y que durante el de 1976 el Ejército había ingresado a su domicilio en Buenos Aires.

>>Leer más: Coincidencias y discrepancias de dos amigos como excusa para aferrarse a la vida

Su trayectoria fue reconocida en distintas oportunidades. Fue distinguido como Ciudadano Distinguido de Rosario al estrenarse Currículum de un comunista y también recibió reconocimientos por su trabajo artístico y docente.

La Municipalidad de Rosario destacó su recorrido como una figura fundamental del teatro local: además de sus propios trabajos, impulsó espacios, formó generaciones de actores y llevó experiencias teatrales a distintas localidades de la región.

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