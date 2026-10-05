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Premio Nobel de Medicina 2026: tres científicos ganaron el galardón por sus estudios del cerebro

Karl Deisseroth (Estados Unidos), Peter Hegemann y Georg Nagel (Alemania) recibieron la distinción por sus aportes a la optogenética y al estudio de la actividad neuronal

5 de octubre 2026 · 09:04hs
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El estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel fueron los ganadores

El estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel fueron los ganadores

El Premio Nobel de Medicina 2026 quedó en manos del estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y la optogenética.

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska reconoció el trabajo de los tres científicos por desarrollar herramientas que permiten activar o desactivar células nerviosas individuales mediante la luz y estudiar su funcionamiento en un cerebro vivo.

El comité Nobel destacó que sus investigaciones "han sentado las bases de una nueva era en la neurociencia", debido a que la optogenética ya se utiliza en laboratorios de todo el mundo donde cada nuevo avance contribuye a investigar cómo funciona el cerebro.

Karl Deisseroth tiene 54 años y desarrolla su actividad científica en la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos. Peter Hegemann, de 71 años, trabaja en la Universidad Humboldt de Berlín, mientras que Georg Nagel, de 73 años, desarrolla sus investigaciones en la Universidad de Würzburg, ambas instituciones de Alemania.

La investigación que desarrollaron los científicos

Los científicos descubrieron un mecanismo molecular que funciona como un interruptor para las células nerviosas. A través de la luz, los investigadores pueden activar o desactivar determinados circuitos neuronales dentro del cerebro.

Esta posibilidad modificó la manera en que la comunidad científica estudia el sistema nervioso. En lugar de observar la actividad cerebral como un conjunto general, la optogenética permite analizar con mayor precisión qué células intervienen en determinados procesos.

>> Leer más: Los avances de uno de los ganadores del Nobel de Química permiten convertir aire en agua

El método permite investigar circuitos neuronales vinculados con recuerdos, emociones y comportamientos específicos, además de estudiar los tipos de neuronas que participan en distintos trastornos neurológicos y psiquiátricos.

El comité Nobel señaló que la optogenética "cambió fundamentalmente nuestra comprensión del cerebro". Esta innovación abrió nuevas posibilidades para estudiar el funcionamiento de las neuronas y los mecanismos relacionados con distintas enfermedades.

El método incluso avanza hacia aplicaciones en la medicina clínica. Según explicó el comité Nobel, investigadores utilizan la optogenética en intentos por devolver la vista a personas con discapacidad visual.

Cómo sigue el calendario de los Premio Nobel 2026

El Premio Nobel de Medicina 2026 es el primero de los galardones que se anuncian durante la semana de los Nobel.

La dotación económica asignada por la Asamblea Nobel para cada distinción asciende a 12 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 1,2 millones de dólares.

La semana de reconocimientos por parte de la Academia de este año se desarrolla desde este lunes hasta el 12 de octubre y contempla diversas categorías.

El martes será el turno del Premio Nobel de Física. El miércoles se conocerá el ganador o los ganadores del Nobel de Química, mientras que el jueves se anunciará el correspondiente a Literatura. Por último, el viernes se revelará el de la Paz y el próximo lunes llegará el turno del de Economía.

Las instituciones oficiales de Estocolmo y Oslo difunden los anuncios de cada categoría mediante transmisiones en directo a través de sus plataformas digitales.

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