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"Qué pasa si ahora sale a hablar Colapinto": la burla contra Norris en una transmisión de la F1

El choque que protagonizó el argentino en Bakú contra el campeón generó repercusión, pero también tuvo su vuelto este domingo en Malasia

5 de octubre 2026 · 16:05hs
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Franco Colapinto bloqueó neumáticos en Bakú y chocó a Gasly y Norris

AP

Franco Colapinto bloqueó neumáticos en Bakú y chocó a Gasly y Norris, por lo que los tres pilotos quedaron fuera de la carrera.

Las polémicas declaraciones de Lando Norris en Bakú, tras el choque de Franco Colapinto que lo dejó fuera de carrera, generaron repercusión en redes sociales durante la semana, aunque las disculpas llegaron y todo quedó bien entre los pilotos. De igual manera, este domingo en Malasia una transmisión en Polonia se acordó del vigente campeón y su reproche al argentino.

“Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. En la Fórmula 1 queremos competir contra los mejores pilotos del mundo y, cuando pasan cosas así, es porque no deberías estar ahí”, reclamó el británico en Azerbaiyán, aunque luego se arrepintió.

Tras un pedido de disculpas en persona, Norris aclaró: “Después de la carrera, le mandé un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber dicho. Sé lo que corresponde y las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa, me equivoqué”.

Franco Colapinto se muestra apesadumbrado luego del choque que causó en Bakú y lo dejó fuera de carrera, al igual que a Gasly y Norris.

Franco Colapinto se muestra apesadumbrado luego del choque que causó en Bakú y lo dejó fuera de carrera, al igual que a Gasly y Norris.

El despiste de Lando Norris

El Gran Premio de Baréin, que se corrió en el circuito de Sepang en Malasia, fue un episodio de caos absoluto, con lluvia y múltiples autos de seguridad durante la carrera. Una de las maniobras que impactó fue el despiste de Norris, que al finalizar la salida del safety car casi provoca un accidente con su compañero Oscar Piastri.

>> Leer más: Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Singapur de la Fórmula 1

En esa maniobra, los McLaren estuvieron cerca de protagonizar un choque que habría sido exclusivamente responsabilidad del británico, que perdió el control en una curva. Los comisarios de la FIA advirtieron al vigente campeón por conducción errática bajo la presencia del auto de seguridad, pero solamente recibió una reprimenda.

La reacción de la TV

Ante el despiste, los comentaristas de la televisión polaca tuvieron una particular reacción durante la transmisión oficial y recordaron los dichos de Norris contra Colapinto con un claro tono irónico.

“Lando Norris encara la curva. Oh, pero casi se da contra Oscar Piastri. Directamente contra él. Increíble. Es simplemente increíble”, expresó el relator durante la maniobra del McLaren en Sepang.

Entre risas, los comentaristas de la transmisión bromearon con la reacción del argentino: “Qué pasa si ahora sale a hablar Franco Colapinto: 'No debería haber lugar en la Fórmula 1 para pilotos así'”.

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