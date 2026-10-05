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De Villa Suramericana a nuevo barrio: ya venden los departamentos con financiación a 20 años

Las viviendas que alojaron a los atletas durante los Juegos ya se ofrecen a la venta. Son unidades de uno a tres dormitorios y el crédito permite financiar hasta el 75% en 20 años

5 de octubre 2026 · 14:30hs
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Villa olímpica. El complejo de departamentos del ex-Batallón 121

Villa olímpica. El complejo de departamentos del ex-Batallón 121

Los departamentos que durante los Juegos Suramericanos alojaron a atletas de distintos países ya tienen un nuevo destino. Se convertirán nada más ni nada menos que en viviendas permanentes. Las primeras unidades de la Villa Suramericana, construida en el predio del exBatallón 121 de Rosario, comenzaron a ofrecerse a la venta bajo el nombre comercial Miradores del Sur, con una financiación de hasta 20 años.

El complejo está ubicado en Ayacucho al 4800, entre Ibáñez y la continuación de Benito Juárez, y forma parte de la transformación urbana que en los últimos años comenzó a cambiar la fisonomía de esta zona de la ciudad.

Las primeras 200 unidades ya se encuentran en comercialización a través de la desarrolladora Desarrollo Integral del Sur, integrada por Pecam, Grupo Petersen y Corporación América. Se trata de departamentos de uno, dos y tres dormitorios, que fueron utilizados como alojamiento de las delegaciones durante los Juegos Suramericanos.

La particularidad es que el proyecto fue concebido desde el comienzo como un desarrollo habitacional permanente. Así, una vez terminada la competencia deportiva, los edificios dejaron de ser Villa Suramericana para convertirse en un nuevo complejo residencial.

Cómo son los departamentos

Las unidades tienen diferentes superficies de acuerdo con su cantidad de dormitorios.

Los departamentos de un dormitorio cuentan con entre 42 y 48 metros cuadrados de superficie total. Los de dos dormitorios van desde los 63 hasta los 130 metros cuadrados, mientras que los de tres dormitorios tienen entre 85 y 148 metros cuadrados.

Los cinco edificios están rodeados por el parque Héroes de Malvinas y se encuentran cerca del Museo del Deporte, el Centro Acuático provincial y el Polo Tecnológico.

>> Leer más: Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

La entrega de las unidades está proyectada para los meses de febrero o marzo. Los departamentos ya están terminados y, al momento de comenzar la comercialización, restaban algunas adecuaciones menores, como la instalación de muebles de cocina y placares y el cerramiento del parque.

Cómo es la financiación

Uno de los principales atractivos del proyecto es la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario del Banco Santa Fe. Según informó la desarrolladora, el financiamiento permite cubrir hasta el 75% del valor de la vivienda en un plazo de hasta 20 años.

Las primeras 200 unidades corresponden al sector privado del emprendimiento y ya se encuentran disponibles para la comercialización.

Además, 49 departamentos quedaron en manos de la Provincia de Santa Fe, que analiza incorporarlos a sus programas de acceso a la vivienda única.

Qué pasará con los departamentos de la provincia

La situación de esas unidades es diferente a la de las que comercializa el sector privado. El gobierno provincial trabaja en definir la modalidad mediante la cual serán ofrecidas y las condiciones de financiamiento.

En su momento, el secretario de Vivienda y Hábitat de Santa Fe, Lucas Crivelli, había explicado que se analizaba la posibilidad de incorporar esas viviendas al programa Nido, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a través de condiciones de financiación favorables. Por lo pronto, según pudo saber La Capital, no está definida la forma en la que se adjudicarán.

La diferencia entre ambos grupos de viviendas surge del esquema con el que se construyó la Villa Suramericana.

Cómo se financió la Villa Suramericana

El complejo fue desarrollado mediante un esquema público-privado sobre los terrenos del ex Batallón 121. En 2014 se constituyó un fideicomiso mediante el cual la provincia aportó los terrenos y Desarrollo Integral del Sur obtuvo la licitación para urbanizar el predio.

Como parte de ese acuerdo, la empresa realizó las obras de infraestructura y construyó 255 viviendas destinadas a relocalizar a familias que vivían sobre la traza del cordón Ayacucho.

>> Leer más: Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

El año pasado, la provincia volvió a asociarse con la empresa para construir la Villa Suramericana. La obra se financió en un 80% con capital privado y un 20% con fondos públicos. Por ese motivo, una vez terminados los Juegos, el 20% de las unidades pasó a ser propiedad de la provincia, mientras que el resto quedó en manos privadas.

Un proyecto que va mucho más allá de la Villa

Los cinco edificios que alojaron a los atletas representan apenas una parte del proyecto previsto para las antiguas tierras militares. El masterplan contempla unas 1.500 viviendas, distribuidas en distintos edificios, además de locales comerciales.

De esta manera, la transformación del ex Batallón 121 no termina con los Juegos Suramericanos. Los departamentos que durante unas semanas fueron la Villa Suramericana comienzan ahora una segunda etapa y buscan convertirse en un nuevo barrio de Rosario, con viviendas destinadas a familias y nuevos habitantes de la zona sur.

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