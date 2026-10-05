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Netflix: una serie de thriller, drama y misterio llegó desde la India

A lo largo de 7 capítulos, la producción sigue la desaparición de una bebé recién nacida y la trama de secretos implicada en el secuestro

5 de octubre 2026 · 13:28hs
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“Shaque: No confíes en nadie” es una de las últimas incorporaciones de Netflix

“Shaque: No confíes en nadie” es una de las últimas incorporaciones de Netflix

“Cuando su recién nacida desaparece del hospital, una madre descubre secretos escalofriantes en su propio pueblo”, adelanta la sinopsis de Netflix de “Shaque: No confíes en nadie”, la nueva miniserie de drama y misterio que llegó directamente desde la India y ya se encuentra entre lo más visto en la plataforma.

Se trata de una producción de 7 capítulos creada por Rensil D’Silva, quien también dirige, y Siddharth P Malhotra. El foco se lo lleva Parineeti Chopra, quien forma parte del elenco de varias producciones en la plataforma y en este caso despliega el rol protagónico.

“Shaque: No confíes en nadie” presenta un misterio que empieza a ver vías de resolución años después de los hechos. La miniserie se centra en las verdades ocultas donde menos se esperan, y en la posibilidad de que el mismo círculo cercano pueda ser el que traicione.

>>Leer más: Tres películas que no podés perderte en Netflix

De qué se trata “Shaque: No confíes en nadie”

La trama sigue a Anvita, una mujer cuya bebé, Apeksha, desapareció del hospital el mismo día de su nacimiento. Nueve años más tarde, ella se mantiene firme en la búsqueda de su hija.

Pero lo curioso es que, durante todos esos años, Anvita y su marido Alok reciben misteriosos regalos en el día del cumpleaños de su hija, lo que le hace pensar que alguien sabe exactamente qué pasó.

A medida que avanza la trama, aparecen nuevas pistas que Anvita va investigando guiada por visiones y experiencias extrañas que ella misma empieza a vivir. De pronto, todas las personas de su entorno se vuelven sospechosas y Anvita empieza a preguntarse si realmente puede confiar en su círculo más íntimo.

>>Leer más: Una miniserie dramática de época llegó con expectativas a Netflix

Trailer de “Shaque: No confíes en nadie”

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