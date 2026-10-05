Perpetua para dos acusados por los crímenes de Joaquín Pérez y Ariel Simoncini en Rosario

Cristián López fue condenado por participar de ambos asesinatos y Emanuel Villanueva por planificar desde la cárcel el robo en el que mataron a Simoncini. Los testigos de identidad reservada fueron clave para unir las dos causas.

Paula, viuda de Ariel, e Indiana, viuda de Joaquín, se abrazan luego de escuchar la sentencia a perpetua para los asesinos de sus esposos

El tribunal conformado por Eleonora Verón, Rafael Coria y Paola Aguirre condenó a cadena perpetua a Cristián López y Emanuel Villanueva por dos crímenes seguido de robo que resonaron en la ciudad: el de Joaquín Pérez en 2021 y el de Ariel Simoncini en 2023, ambos en la zona norte de Rosario. La Justicia determinó que López participó de ambos asesinatos, mientras que Villanueva fue el planificador, desde la cárcel, del saldo donde mataron a Simoncini.

La llave que permitió llegar a él fueron testigos de identidad de reservada, personas de su entorno que en noviembre de 2024 se acercaron a los investigadores para contar lo que sabían de su participación en ambos casos. La fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas Carla Cerliani, a cargo de la acusación en el debate, destacó el valor ese aporte minutos antes del arranque de la primera jornada . Dijo que fueron esos testimonios los que ligaron ambos casos en apariencia inconexos.

Antes de escuchar la sentencia, Indiana, viuda de Pérez , agradeció a los seis testigos que “se animaron a declarar a pesar de ser amigos o familias de los condenados” y remarcó que aún falta una persona sindicada como participe del crimen de su marido.

En la misma línea, Paula, viuda de Simncini, repitió el agradecimiento para con los testigos y aseguró: “Fue importante que declaren, no tuvieron miedo y acá, en la fiscalía, los cuidaron”. La mujer destacó que "ninguno aceptó la recompensa" e instó a la población a declarar en caso de tener detalles de un robo o crimen "por más poco que sea, es una pista".

Con el veredicto, Cristián López quedará detenido, mientras que a Emanuel Villanueva, que ya estaba preso por delitos menores, se le unificaron las causas y continuará preso en la cárcel de Coronda con la pena máxima.

El nexo entre los crímenes de Joaquín y Ariel

Según los testigos de identidad reservada, el crimen de Joaquín fue perpetrado como un robo al voleo para apoderarse de un vehículo. El segundo, el de Ariel, organizado desde la cárcel de Coronda por un grupo que orquestaba engaños por Marketplace, la tienda de ventas de Facebook. El punto en común fue Cristian Rodolfo López, de 27 años, condenado a prisión perpetua por ambos hechos. Fue detenido en allanamientos que realizó en noviembre de 2024 la Policía de Investigaciones. Fueron en Garzón al 1300 bis, en el barrio Los Pumitas, donde se secuestró su celular y una moto.

El otro acusado es Emanuel David Villanueva, de 36, un preso que cumplía 24 años de condena por un homicidio de hace diez años y ahora quedará arrestado bajo la prisión perpetua por organizar el asalto que derivó en la muerte de Simoncini.

El encuadre para los dos asesinatos es el de homicidio calificado criminis causa (es decir, cometido para robar), agravado además por el uso de arma, y robo calificado. Este último delito, en el caso de Simoncini, cometido en poblado y en banda. Villanueva sumó otra acusación por un robo con arma perpetrado a fines de enero de 2023 contra un usuario de Marketplace al que engañaron con la venta de dólares.

Noche trágica en Arroyito

El arquitecto Joaquín Pérez fue atacado la noche del 19 de 2021 cuando guardaba su auto Renault Clio en una cochera de Pasaje Muñiz al 1200, cerca de su casa. A las 23.15, dos ladrones que se trasladaban en moto lo abordaron en el momento en que abría el portón. El que iba como acompañante en la moto lo apuntó con un arma y entró al auto para quitárselo. Pérez intentó resistirse y se acercó al ladrón que estaba al volante, quien respondió con varias detonaciones con una pistola calibre 40.

>>Leer más: Prisión preventiva a cuatro acusados por el crimen de un comisionista engañado con la venta de una moto

El profesional de 34 años corrió malherido unos doscientos metros hasta la puerta de su casa de Juan B. Justo al 1700, donde se desvaneció frente a su esposa y su hija de 2 años. Fue trasladado de urgencia al Hospital Clemente Alvarez y falleció allí apenas pasada la medianoche. Los asaltantes se llevaron el Clio pero lo dejaron abandonado a unas diez cuadras, en Olivé y Flynn, con la pistola 40 marca Steyr y un puñado de balas del mismo calibre en su interior. López está acusado de haber sido el conductor de la moto. Según la fiscalía, el dúo había recorrido varias cuadras por la zona de Alberdi en procura de sustraer algún vehículo.

El caso estuvo sumido en la incertidumbre durante tres años hasta la detención de López. Además de los testimonios reservados lo incriminan elementos secuestrados, registros de cámaras de seguridad de la zona y su relación con el otro crimen en debate: comisionista Ariel Luján Simoncini.

Emboscada fatal en Alberdi

De 54 años y padre de dos hijos de 18 y 4 años, Simoncini trabajaba como comisionista y fletero. Realizaba traslados en utilitario Citroën Jumper. Vivía en Roldán y participaba de competencias de rural bike en esa ciudad y en Funes. El 7 de enero de 2023 acudió en su vehículo hasta la esquina de Matheu y Zelaya, en Alberdi, adonde había pactado una cita a las 16 para la compra de una moto que se ofrecía en Marketplace. Se encontró con cuatro personas que iban en dos motos.

>>Leer más: Lo mandan a la cárcel por 24 años por un homicidio y un violento robo

Los falsos vendedores lo abordaron con armas y lo atacaron con dos disparos para robarle 950 mil pesos y 3 mil dólares. Herido en la región baja del hueso frontal y en el hemitórax izquierdo, Simoncini murió en el lugar. Quien lo había convocado allí, según la acusación, era el preso de la cárcel de Coronda Emanuel Villanueva, quien ya cumplía una a 24 años de prisión. Lo habían sentenciado en febrero de 2019 por el crimen de Walter Barrios —ejecutado con nueve tiros 9 milímetros el 6 de agosto de 2016 en una plazoleta de Derqui al 7600— y por un asalto a un complejo de canchas de fútbol cometido dos meses después.