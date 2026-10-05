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El Mercado del Centro cumplió tres años y ya impulsó a 25 emprendimientos rosarinos

Desde su inauguración en 2023 se convirtió en un mix entre almacén de alimentos y paseo gastronómico donde los emprendedores pueden tener su primera experiencia comercial sin pagar alquiler

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

5 de octubre 2026 · 06:30hs
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El Mercdo del Centro celebró su aniversario con una jornada de actividades que incluyó música en vivo

El Mercdo del Centro celebró su aniversario con una jornada de actividades que incluyó música en vivo, una clase abierta de crossfit, desayunos saludables, ferias y propuestas gastronómicas

El Mercado del Centro cumplió tres años y celebró el sábado su aniversario con una jornada de actividades en la plaza Montenegro, que incluyó música en vivo, una clase abierta de crossfit, desayunos saludables, ferias y propuestas gastronómicas. El espacio municipal, ubicado en San Luis y San Martín, se consolidó como un punto de referencia para las compras cotidianas en el centro de Rosario y, al mismo tiempo, como una plataforma para que emprendimientos locales puedan dar sus primeros pasos con un local propio.

Desde su inauguración en 2023, 25 emprendimientos rosarinos pasaron por el Mercado, que comenzó como un espacio de comercialización de alimentos y fue ampliando su propuesta con alternativas gastronómicas para consumir en el lugar. Pastas al paso, sándwiches de chipá, pizzas, cafetería y productos regionales forman parte de una oferta que busca combinar el comercio de cercanía con la posibilidad de encontrarse y disfrutar del espacio público.

"El balance del Mercado en estos tres años es totalmente positivo. No solo los vecinos lo han incorporado a su rutina, sino que ha hecho crecer a un montón de emprendimientos", destacó el secretario de Economía Social, Nicolás Gianelloni. El crecimiento también se reflejó en la incorporación de nuevas marcas y rubros, con el objetivo de que los visitantes no solo puedan comprar alimentos, sino también sentarse a comer o tomar algo.

>> Leer más: Dejó un puesto gerencial para crear su marca de chipás artesanales

Primera oportunidad

Uno de los principales objetivos del proyecto es que los emprendedores tengan la oportunidad de administrar un local por primera vez, sin afrontar el costo de un alquiler y en una ubicación estratégica. Las convocatorias para ocupar los espacios son abiertas a cualquier emprendedor rosarino que quiera presentar una propuesta, y los locales se renuevan cada dos años, lo que permite el ingreso de nuevos proyectos.

En ese recorrido hay experiencias que muestran el impacto de la iniciativa. Fabián, por ejemplo, llegó al Mercado en 2023 con su emprendimiento de panificados, después de haber comercializado sus productos exclusivamente en ferias. Su paso por el espacio le permitió consolidar su propuesta y abrir su propia panadería en su barrio. "Gracias a eso pudo abrir su propia panadería", remarcó Gianelloni sobre una experiencia que sintetiza uno de los propósitos centrales del programa.

Otro caso es el de Cotar, que, si bien es una cooperativa consolidada, encontró en el Mercado del Centro la posibilidad de tener un local propio con productos elaborados íntegramente por la entidad. Chipacheese también logró ampliar su alcance a partir de su participación: además del puesto en el Mercado, actualmente cuenta con un foodtruck que participa en convenciones y distribuye productos congelados en distintos puntos de la ciudad.

"Ya pasaron 25 emprendimientos distintos por el Mercado, con propuestas, productos y rubros diferentes. Es, sin dudas, un espacio que genera oportunidades y que les muestra a los emprendedores de la ciudad que es posible tener un local propio", señaló el funcionario.

>> Leer más: Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

De almacén a paseo gastronómico

El Mercado del Centro cuenta con diez locales, siete destinados a la comercialización minorista de alimentos y tres orientados a propuestas gastronómicas, con opciones de comida rápida y bebidas para consumir en el lugar. La oferta incluye productos frescos, naturales y regionales, con un esquema de comercialización directa que busca evitar intermediarios y ofrecer precios competitivos.

Con el paso del tiempo, el espacio fue incorporando nuevas alternativas para ampliar la permanencia de los visitantes y convertirlo también en un paseo gastronómico. A las propuestas de almacén se sumaron cafeterías, pizzas, empanadas, pastas y sándwiches, con elaboraciones de emprendedores locales que encontraron allí una oportunidad para ampliar su público.

Además de la actividad comercial, el Mercado también funciona como escenario para propuestas culturales y de promoción de la producción local. Desde su apertura se realizaron más de 40 eventos, entre ferias, espectáculos de bandas en vivo, encuentros de folklore y actividades organizadas junto a marcas gastronómicas de Rosario, como Materia Prima, Mosto y Sodita. Estas iniciativas buscan generar nuevas instancias de difusión y fortalecer los vínculos entre los emprendimientos.

Entre los 10 proyectos que hoy componen la oferta comercial y gastronómica se encuentran: cafetería de especialidad Montrer; pizzas al paso Don Pizza; Central de Pizzas y Empanadas Rosario, con empanadas tradicionales, integrales y veganas; pastas Pastascciuta; Cotar Lácteos; Panadería Boutique; dietética Almacén Nuestras Raíces; sandwichería y hamburguesería Origen; frutas y verduras agroecológicas Cooperativa de Trabajo Tierra Viva, y Chipacheese, la más variada propuesta de chipá.

>> Leer más: Inauguraron el Mercado del Centro, otro paso más para revitalizar el microcentro

Emprendedores

La posibilidad de acceder a un local sin pagar alquiler es uno de los aspectos distintivos del Mercado del Centro. El esquema permite que proyectos que habitualmente comercializan sus productos en ferias o a través de redes sociales puedan experimentar con la administración de un espacio físico, conocer el funcionamiento cotidiano de un comercio y desarrollar una clientela estable.

La renovación periódica de los locales, mediante convocatorias abiertas cada dos años, apunta a que la oportunidad alcance a distintos emprendimientos de la ciudad y que el Mercado mantenga una oferta dinámica. De esta manera, el paso por el espacio funciona como una instancia de formación y crecimiento comercial, que en algunos casos permite luego dar el salto hacia un establecimiento independiente.

El aniversario también sirvió para mostrar la variedad de propuestas que conviven actualmente en el lugar. La celebración en plaza Montenegro incluyó una clase abierta de crossfit, una entrada en calor a cargo de Soma Rendimiento, una propuesta de entrenamiento del gimnasio Cerbero, un desayuno saludable gratuito preparado por los emprendimientos y una actividad de estiramiento final coordinada por Yele Mitalich.

La jornada contó además con el show musical de Kimbara, una feria de plantas de emprendedores locales, asesoramiento nutricional y entrega de regalos para quienes realizaron compras en el Mercado. La propuesta se desarrolló en el marco del Mes de la Alimentación Saludable y buscó reunir en un mismo espacio la actividad física, la gastronomía y la producción local.

A tres años de su puesta en marcha, el Mercado del Centro amplió su función inicial de almacén de productos locales para convertirse también en un espacio de encuentro y una herramienta de promoción de la economía social. La experiencia de los emprendimientos que pasaron por sus locales y la incorporación de nuevas propuestas gastronómicas muestran el alcance de un modelo que busca fortalecer el comercio de cercanía y generar oportunidades para quienes producen en Rosario.

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