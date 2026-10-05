Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

Un violento episodio se registró este domingo a la noche en el club ubicado en Juan José Paso al 2000, en barrio Empalme Graneros.

Un partido de futsal femenino que se disputaba en un club de Empalme Graneros, en la zona norte de Rosario, terminó en una pelea entre jugadoras y familiares en la que además de golpes hubo insultos de tono racista.

Según fuentes policiales, una adolescente de 16 años fue trasladada por sus allegados al Hospital de Niños Zona Norte donde fue atendida por golpes, pero en principio no eran de gravedad.

El incidente sucedió alrededor de las 21 en el Club Deportivo "La Fábrika", ubicado en Juan José Paso 2000 durante un partido que disputaban los equipos de Belgrano y el local. Todo habría comenzado con una acción propia del juego, pero que se desmadró cuando finalizó el partido.

La policía tomó conocimiento de lo ocurrido a partir de la denuncia que realizó Romina M, de 47 años y madre de una adolescente de 16 años integrante del plantel de Belgrano. Según lo expuesto por esa mujer, en un momento del partido se produjeron roces físicos entre jugadoras, y su hija fue tomada de los pelos y arrastrada por el piso . En el medio de esa secuencia, una mujer adulta ingresó a la cancha también le propinó varias patadas.

>> Leer más: Futsal: violenta pelea entre adolescentes durante un partido en Villa Gobernador Gálvez

La denunciante contó que tras la agresión se comunicó con el 911 y con el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias "porque el club Fábrica no tenía cobertura de emergencias médica". Romina M. contó se retiró del lugar para dirigirse por propios medios al Hospital de Niños Zona Norte, pero según las fuentes no tenía cortes en el cuerpo.

Qué dijo un referente del club local

Posteriormente, los efectivos policiales le tomaron declaración a Ezequiel G., de 30 años y entrenador del club Fábrica. El director técnico manifestó que en el segundo tiempo del partido de futsal, en un momento se dieron roces físicos y que a raíz de eso el equipo visitante comenzó a insultar con términos racistas al equipo local del club Fábrica.

>> Leer más: All Boys denunció agresiones de hinchas Central tras un partido de futsal en Rosario

Según esa versión de los hechos, al momento del saludo una de las chicas le dio una cachetada a otra jugadora. Al separarlas de la pelea, una de las madres del equipo visitante tomó de los cabellos a la menor en cuestión. Para cuando llegó a la policía al lugar, las personas involucradas en el incidiente se habían retirado del lugar por la puerta de calle Carrasco.