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Quién es quién en "Moria": todos los personajes y actores de la serie furor de Netflix

La serie de Netflix recorre la vida de Moria Casán a través de distintas etapas y recrea a las figuras más importantes de su historia y su carrera

18 de agosto 2026 · 16:38hs
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Las actrices y actores que interpretan a Moria Casán y a las figuras clave de su vida en la serie de Netflix.

Las actrices y actores que interpretan a Moria Casán y a las figuras clave de su vida en la serie de Netflix.

Por estos días, la serie "Moria", una ficción inspirada en la vida de Moria Casán, se convirtió en uno de los grandes éxitos de Netflix .Creada y dirigida por Javier Van de Couter, la producción llegó como una celebración anticipada de los 80 años de la diva y rápidamente se instaló entre los primeros puestos del ranking.

Moria no es solamente el retrato de una estrella que atravesó el cine, el teatro y la televisión. También es la historia de una mujer que convirtió la transgresión en una forma de supervivencia y que terminó transformándose en uno de los grandes íconos de la cultura popular argentina. La serie fragmenta su historia en distintos momentos de un arco temporal que recorre desde las décadas del 70 y 80 hasta los 90 y los primeros años de los 2000. En esta producción argentina, Moria transita por su pasado y, a lo largo de los episodios, aparecen algunos de los momentos y personajes más emblemáticos de la cultura pop nacional.

Ya es sabido que el personaje de Moria está interpretado por tres reconocidas actrices, cada una encargada de representar diferentes etapas de su vida. Pero ellas no son las únicas caras conocidas de la serie. A medida que avanza la historia aparecen figuras de la televisión, el teatro y el espectáculo argentino que permiten identificar a distintos personajes de la vida real de Moria.

>> Leer más: Netflix estrenó "Moria": todo lo que hay que saber sobre la biopic de la One

Quién es quién en la serie “Moria"

Las Moria

El personaje de Moria Casán está interpretado por tres actrices diferentes, que representan distintas etapas de su vida.

  • Sofía Gala Castiglione como Moria Casán joven: La hija de la One se pone en la piel de su madre durante sus inicios como vedette y su posterior salto a la fama.
  • Griselda Siciliani como Moria Casán adulta: Encarna la etapa de mayor esplendor de la diva en televisión y es la encargada de ponerle voz y rostro a algunas de sus frases más icónicas, especialmente durante sus móviles en vivo.
  • Cecilia Roth como Moria Casán madura: Personifica a Moria en su etapa más reciente. Incluye su etapa presa en Paraguay y mientras participaba en el "Bailando por un sueño".

Micaela Riera y Leticia Brédice como Susana Giménez

Susana Giménez también es representada en la serie por dos actrices, que interpretan distintas etapas de su vida y de su trayectoria artística.

  • Micaela Riera como Susana Giménez joven: La actriz interpreta a Susana durante sus primeros años de carrera, cuando compartía escenarios y sketches con Moria Casán y participaba en obras junto a figuras como Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Riera, oriunda de Santa Fe, cuenta con una trayectoria en distintas series, películas y producciones argentinas. Participó en "Consentidos", "Señales del fin del mundo" y también interpretó a Fabiana Cantilo en la serie "El amor después del amor".
  • Leticia Brédice como Susana Giménez adulta: Brédice interpreta a una Susana ya consagrada, poniendo el foco especialmente en la relación de amistad, rivalidad y competencia que mantuvo con Moria Casán.

Marco Antonio Caponi como Mario Castiglione

Marco Antonio Caponi, el actor mendocino que formó parte de "Alguien que me quiera", "Herederos de una venganza", "Graduados", "Los vecinos en guerra", "La Leona" y "El Tigre Verón", se encarga de interpretar a Mario Castiglione.

>> Leer más: Netflix: se conocieron las primeras imágenes de la serie de Moria Casán

Actor cómico, director de escena y productor de cine, Mario Castiglione fue pareja de Moria Casán y padre de su primera y única hija, Sofía Gala Castiglione.

Hernán Jiménez como Jorge Porcel

Hernán “Curly” Jiménez es un actor, músico y comediante argentino que formó parte de producciones como "La edad del sol" (1999) y "Amar después de amar" (2017). En la serie interpreta a Jorge Porcel, uno de los grandes referentes del humor argentino durante su época dorada y una figura fundamental de la televisión, el cine y el teatro junto a Alberto Olmedo.

Sebastián Rosso como Alberto Olmedo

Por su parte, Sebastián Rosso, actor argentino oriundo de Necochea, forma parte de la serie dirigida y escrita por Javier Van de Couter. En la ficción se encarga de interpretar a Alberto Olmedo, otra de las figuras más importantes del humor argentino.

>> Leer más: "La One" llega a Netflix: quiénes interpretarán a Moria Casán en su biopic

Olivia Nuss como Sofía Gala

Olivia Nuss es una joven actriz argentina que se pone en la piel de Sofía Gala Castiglione, la hija de Moria Casán, en la serie de Netflix.

La actriz fue una de las protagonistas de "Cromañón", donde interpretó a Malena, un papel por el que recibió nominaciones a Mejor Actriz en los Premios Cóndor de Plata, PRODU y Martín Fierro. Además de su trabajo como actriz, Olivia Nuss se desempeña como directora de cortometrajes. Entre ellos se encuentra "Sofía", cortometraje ganador del festival La Mujer y el Cine 2025 y distinguido en París con el Premio Cinema de Femmes 2025.

Joaquín Ferreira como Luis Vadalá

Joaquín Ferreira es un actor argentino naturalizado mexicano, conocido por su participación en producciones como "Club de Cuervos", de Netflix. En la serie interpreta a Luis Vadalá, una de las parejas más recordadas de Moria Casán durante la década de 1990. Vadalá tuvo una relación de varios años con la diva y, cuando conoció a Moria, se desempeñaba en un taller mecánico.

María Fernanda Callejón como Zeta

María Fernanda Callejón, actriz y vedette cordobesa, es una reconocida figura del espectáculo argentino. Participó en producciones como "El puntero" y recibió gran reconocimiento por su papel antagónico como la villana Paola Menéndez en la serie "Viudas negras". También formó parte de programas de televisión como Polémica en el bar y, actualmente, integra el programa de Moria Casán "Las mañanas con Moria", donde se desempeña como panelista.

En la serie, Callejón interpreta a Valeria Varela, conocida como “Zeta”. Se trata de una de las mujeres que forma parte del círculo íntimo de Moria Casán y que acompañaron a la diva durante distintos momentos de su vida y su carrera.

Eloy Rossen como Galo

Eloy Rossen es un actor argentino que formó parte de la serie "Cromañón", además de desarrollar su carrera en obras de teatro tanto del circuito independiente como del comercial. En la serie se encarga de interpretar a Galo Sotto, el histórico y leal asistente que acompaña a Moria Casán desde hace más de una década.

Otros personajes

Sebastián Arzeno se pone en la piel de Gerardo Sofovich. Por su parte, Carlos A. Petit es interpretado por Luis Machín y Rafael Ferro interpreta a Carlos Sexton.

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