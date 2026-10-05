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Seis testigos declararon contra dos asesinos en Rosario, lograron perpetuas y rechazaron una recompensa millonaria

Sus testimonios fueron decisivos para esclarecer los crímenes de Joaquín Pérez y Ariel Simoncini. Eran allegados a los condenados y ninguno aceptó cobrar el dinero ofrecido por el gobierno provincial.

5 de octubre 2026 · 17:20hs
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Idiana

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Idiana, esposa de Joaquín Pérez, encabezó la querrella de la mano del penalista Carlos Varela

El juicio donde se condenó a Cristián López y Emanuel Villanueva a prisión perpetua por el crimen del arquitecto de Arroyito, Joaquín Pérez, y del comisionista de Alberdi, Ariel Simoncini, reveló una situación poco conocida en los pasillos del Centro de Justicia Penal: seis testigos se presentaron a declarar contra López y Villanueva, pero se negaron a cobrar la millonaria recompensa que ofrecía el gobierno de Santa Fe.

El dato fue revelado por las familias de Pérez y Simoncini antes de escuchar el veredicto de los jueces. “Agradecemos a los testigos de identidad reservada que se animaron a declarar, son amigos o familias de los condenados y gracias a ellos la causa avanzó”, dijo Indiana, esposa de Joaquín, antes de ingresar a la sala del Centro de Justicia Penal. Acto seguido, la mujer reconoció que “ninguno de los seis quiso la recompensa” y todos “aportaron” para la investigación información valiosa.

A su vez, Paula, esposa de Ariel, acompañó el agradecimiento tanto de los “que se presentaron de forma espontánea como a los que Fiscalía convocó” ya que su declaración “fue importante”. En este marco, la mujer instó a la población a declarar “cuando se sabe algo de un robo o asesinato, por más poco que sea, ya es una pista”.

Por el crimen de Joaquín Pérez, que todavía tiene a una persona no identificada prófuga, el gobierno de Santa Fe ofrece 16 millones de pesos en recompensa a testigos que aporten datos para esclarecerlo. Ninguno de ellos quiso recibir pago alguno por aportar datos a la causa. Para aportar datos, la población puede contactarse al 911 o vía mail [email protected]

Fueron varios testigos de identidad reservada fundamentales. La información que han traído a Fiscalía para poder esclarecer fue sumamente trascendente”, reconoció Carla Ranciari, fiscal de la causa y parte de la Unidad Fiscal Especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2.

La causa no cierra, la herida tampoco

El juicio que se inició a mediados de septiembre culminó este lunes con la condena a prisión perpetua para Cristián López y Emanuel Villanueva. “No sabíamos que hacer cuando leyeron el veredicto”, reconoció Paula, esposa de Ariel Simoncini, asesinado el 7 de enero de 2023 en barrio Alberdi. Fue Indiana, viuda de Joaquín, la primera en aplaudir la decisión del tribunal conformado por Eleonora Verón, Rafael Coria y Paola Aguirre. Luego se sumaron todos los presentes y muchos rompieron en llanto.

Indiana junto a su representante en la Justicia, Carlos Varela

Indiana junto a su representante en la Justicia, Carlos Varela

Un llanto que acompañó a Paula e Indiana hasta la puerta del tribunal donde aseguraron: “Es lo que esperábamos, fueron años muy duros. Hicimos lo que teníamos que hacer: seguir luchando. Queríamos que paguen. Ellos mataron, es perpetua”, manifestó Indiana. Paula se acopló a su compañera de lucha y dijo: “Había pruebas contundentes, pero la causa sigue abierta por los que faltan, ojalá que aparezcan”. La declaración de la esposa de Ariel expresa el deseo por encontrar a las otras tres personas implicadas en la muerte de su marido y al otro prófugo que participó del crimen de Joaquín, el 19 de octubre de 2021 en el barrio de Arroyito. Ninguna de las personas faltantes pudo ser identificada hasta el momento.

Esta condena es un paso adelante en el pedido de justicia para Joaquín y Ariel y la oportunidad de “dar un cierre a este duelo que no termina porque faltan personas que reconocer”, reclamó Indiana y aseguró que “están esperanzados” en que se revele la identidad de los que faltan. De todas formas, la esposa de Joaquín recalcó: “No me lo devuelve nadie, al papá de Malena no lo devuelve nadie”.

Paula, la viuda de Ariel Simoncini, agradeció a los testigos que se sumaron a la causa

Paula, la viuda de Ariel Simoncini, agradeció a los testigos que se sumaron a la causa

Las mujeres destacaron el trabajo de los fiscales Adrián Speltta y Carla Ranciari y Paula apuntó que enfrentar a los condenados en la Justicia era una tarea “que había que hacer” porque “peor es que no se hubiera encontrado nada y son dos asesinos menos en la calle”.

Prisión perpetua

Los jueces de primera instancia Eleonora Verón, Rafael Coria y Paola Aguirre condenó a prisión perpetua a Emanuel Villanueva, de 36 años, por los delitos de homicidio calificado criminis causa, robo doblemente agravado por uso de arma de fuego en banda en calidad de coautor; coautor de robo calificado por uso de arma de fuego, en este hecho falleció Ariel Simoncini.

Según pudo reconstruir la fiscalía, Villanueva orquestó el robo donde mataron a Simoncini desde la cárcel de Coronda. La justicia llegó hasta él ya que los secuaces del preso no pudieron robar el celular de la víctima, en el cual tenía todas las pruebas que lo conducían a Villanueva y a Cristián López, de 27 años, condenado a prisión perpetua por ser coautor de homicidio criminis causa agravado por uso de arma de fuego; robo calificado por uso de arma de fuego; Homicidio criminis causa y robo doblemente agravado por uso de arma de fuego y por ser en poblado y en banda. López fue uno de los enviados por Villanueva para robarle y matar a Simoncini.

De 54 años y padre de dos hijos de 18 y 4 años, Simoncini trabajaba como comisionista y fletero. Realizaba traslados en utilitario Citroën Jumper. Vivía en Roldán y participaba de competencias de rural bike en esa ciudad y en Funes. El 7 de enero de 2023 acudió en su vehículo hasta la esquina de Matheu y Zelaya, en Alberdi, adonde había pactado una cita a las 16 para la compra de una moto que se ofrecía en Marketplace. Se encontró con cuatro personas que iban en dos motos.

>> Leer más: Juicio por los asesinatos de un arquitecto y un comisionista baleados en dos asaltos

Los falsos vendedores lo abordaron con armas y lo atacaron con dos disparos para robarle 950 mil pesos y 3 mil dólares. Herido en la región baja del hueso frontal y en el hemitórax izquierdo, Simoncini murió en el lugar. Quien lo había convocado allí, según la acusación, era el preso de la cárcel de Coronda Emanuel Villanueva, quien ya cumplía una a 24 años de prisión. Lo habían sentenciado en febrero de 2019 por el crimen de Walter Barrios —ejecutado con nueve tiros 9 milímetros el 6 de agosto de 2016 en una plazoleta de Derqui al 7600— y por un asalto a un complejo de canchas de fútbol cometido dos meses después. Entre los asesinos estaba López.

Además del crimen de Simoncini, a López lo ubicaron en la escena del crimen de Joaquín Pérez, el 19 de octubre de 2021. Esa noche, pasadas las 23, manejaba una moto por el barrio de Arroyito cuando abordó en Muñiz al 1200 a Joaquín Pérez para robarle su Renault Clio. Joaquín se resistió y los ladrones le dispararon con un arma de fuego calibre 40 milímetros. Las dos personas escaparon, López en la moto y el otro apuntado a bordo del Clio, que fue descartado en Flynn y Olivé de Rosario, dejando en su interior el arma utilizada.

Otro cargo por orquestar robos desde Coronda

A Emanuel Villanueva también se le atribuye organizar, junto a su pareja Melani y otras dos personas no identificadas, el robo a una persona que fue engañada para la compra-venta de dólares.

La víctima fue citada en Colombres al 1100 de Rosario y allí a punta de pistolas dos personas de sexo masculino le robaron el celular Apple junto con 637 mil pesos en efectivo. Luego escaparon en motocicleta. Por este hecho, Romina A. fue condenada el 18 de mayo pasado a la pena de 3 años y 3 meses de prisión.

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