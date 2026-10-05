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Crimen de Ivana Garcilazo: empezó el juicio y la Fiscalía pidió 30 años para los tres acusados

Damián Reinfenstuel, Ariel Cabrera y Juan Massón están acusados de haber arrojado baldosas contra la joven cuando circulaba en moto con ropa de Rosario Central tras el clásico de 2023. Uno de ellos fue detenido en Bolivia después de permanecer prófugo.

5 de octubre 2026 · 15:13hs
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Crimen de Ivana Garcilazo: empezó el juicio y la Fiscalía pidió 30 años para los tres acusados

Virginia Benedetto / La Capital

Este lunes comenzó en Rosario el juicio oral contra Damián Gerardo Reinfenstuel, Ariel Matías Cabrera y Juan José Massón, los tres acusados por el crimen de Ivana Garcilazo, la joven que murió el 30 de septiembre de 2023 luego de recibir el impacto de una baldosa cuando circulaba en moto por avenida Ovidio Lagos tras el clásico entre Rosario Central y Newell’s.

El debate se inició en la sala 10 del Centro de Justicia Penal y está a cargo del tribunal integrado por los jueces Benvenuto, Rodríguez y Gimena Vico. La fiscal Laura Riccardo, de la Fiscalía Regional 2, acusó a los tres hombres como coautores del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con ocasión de un espectáculo deportivo y pidió para cada uno una pena de 30 años de prisión efectiva.

Según la acusación, el 30 de septiembre de 2023 los tres imputados se reunieron en la zona de Catamarca e Iriondo para ver el clásico rosarino entre Central y Newell’s. Una vez finalizado el partido, se trasladaron hasta Montevideo y Ovidio Lagos.

En ese momento, Garcilazo circulaba en una motocicleta por Ovidio Lagos, en sentido norte-sur, junto a otros vehículos y personas. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, los acusados advirtieron que llevaba ropa que la identificaba como hincha de Rosario Central y tomaron baldosas de la vereda para arrojarlas contra ella.

Para la acusación, los tres actuaron aceptando la posibilidad de que ese ataque pudiera provocar la muerte de la joven, ya fuera por el impacto directo de las piedras o porque podía perder el control de la moto, caer al pavimento o ser embestida por otro vehículo.

Una de las baldosas impactó en la cabeza de Garcilazo y le provocó un traumatismo encéfalo craneano grave. La joven cayó desvanecida de la motocicleta y murió como consecuencia de las lesiones.

Tras el ataque, siempre según la Fiscalía, Reinfenstuel y Massón escaparon por Montevideo hacia el oeste, mientras que Cabrera se acercó al novio de la víctima, quien había detenido la marcha para intentar auxiliarla.

La acusación sostiene que Cabrera intentó agredirlo y que el joven se defendió con una linga. Luego de un forcejeo, el objeto quedó en manos del acusado, quien escapó por Montevideo hacia el este y lo arrojó sobre un árbol antes de llegar a Callao.

Las detenciones de los tres acusados

Cabrera fue detenido el 12 de octubre de 2023 e imputado seis días después. La Justicia dispuso entonces su prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

Massón fue arrestado el 26 de octubre de 2023 y quedó imputado dos días más tarde, también con prisión preventiva.

Reinfenstuel, en cambio, permaneció prófugo durante más de un año. Finalmente fue detenido por personal de Interpol el 25 de febrero de 2025 en la localidad de Samaipata, Bolivia.

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