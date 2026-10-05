La Capital | Ovación | Emiliano Vecchio

Emiliano Vecchio confió sus problemas de ludopatía: "No te importa nada, solamente jugar"

El exjugador de Central reveló que durante tres años asistía frecuentemente al casino, donde llegó a perder alrededor de 500.000 dólares

5 de octubre 2026 · 11:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
Emiliano Vecchio reveló que sufrió ludopatía y explicó las consecuencias que le trajo dicha enfermedad

Emiliano Vecchio reveló que sufrió ludopatía y explicó las consecuencias que le trajo dicha enfermedad

Emiliano Vecchio reveló, por primera vez, que atravesó un período de ludopatía durante tres años y que esa situación tuvo consecuencias económicas y familiares. El exmediocampista de Central contó que llegó a pasar varias horas por día en casinos y confesó incluso que llegó a perder "medio palo", en alusión a unos 500 mil dólares.

Vecchio relató su experiencia durante una entrevista con el canal de YouTube Sistema Joaco Santos. El exfutbolista situó el inicio de su problema en 2019. Por entonces, comenzó a frecuentar casinos junto a personas de su entorno y la actividad se convirtió en una práctica cada vez más frecuente.

"De 2019 a 2022 me gustaba ir al casino. Nunca tuve vicios. Nunca me gustó salir o tomar alcohol y, gracias a Dios, no consumí drogas. Pero me encontré en un momento de mi vida en el cual me empecé a rodear de gente que le gustaba el casino y comencé a ir con muchísima frecuencia", relató Vecchio.

El período coincidió con distintas etapas de su carrera profesional, en clubes como Shabab Al-Ahli Dubai, Santos, Al Ittihad, Bolívar, Central y Racing.

En 2022, decidió autoexcluirse de los casinos. "Con el tiempo se fue apagando y no fui nunca más. Son vicios, por eso le tenés que prestar atención. No tengo necesidad alguna, pero hay que tenerle cuidado. Es algo que a mí me marcó", explicó.

El rosarino recordó que la adicción llegó a ocupar una parte importante de sus días. El exjugador recordó cómo era una jornada habitual: "Estaba 7-8 horas, pagaba el ticket, salía, daba la vuelta y entraba de nuevo. Me decía: 'No, pero yo gané toda esta plata. ¿Cómo me voy a ir ahora?'".

El exmediocampista también contó que en una ocasión llegó a ganar 50.000 dólares, pero decidió regresar al casino y terminó perdiendo ese dinero junto con el que había llevado inicialmente: "Es una locura. El vicio del casino es el peor".

>> Leer más: De la euforia a la obligación: Central va por nuevas metas, con el motor en su máxima potencia

Las secuelas de su adicción a los casinos

El exjugador reconoció que el juego también tuvo consecuencias en su vida personal. Según relató, durante ese período llegó a pasar muchas horas fuera de su casa: "Recién volvía de Arabia. Yo estaba en Central, salía de Arroyo Seco y tenía mi casa para acá y el casino para acá. Le decía a mi pareja: 'Llego en un rato, a las 2 de la tarde', pero llegaba a las 10 de la noche".

En este sentido, agregó: "Es el vicio más complejo de todos porque te lleva a la ruina. Terminás con depresión, te quedas sin familia, te quedas sin dinero, sin nada".

Sumado a ello, Vecchio analizó los cambios en sus prioridades por dicha enfermedad: "Estaba en una situación que desde el lado económico estaba bien, pero a mí me pasaba que no veía mis hijos. Me pasaba todo el tiempo. Perdí todo. No te importa nada. Solamente te importa jugar, no te importa si tu hijo está enfermo, si tu mujer o tu mamá necesitan algo, no te importa. Lo único que te importa es ver esa bola como cómo gira, cómo cae y jugar".

El actual jugador de Somisa, equipo de la Liga de San Nicolás, también describió el impacto negativo que tenía esta práctica: "Uno va a ese lugar y tiene tanta oscuridad, tanta energía pesada, negativa y en realidad uno va y se encuentra siempre con las mismas personas. Y no nos damos cuenta que estamos todos enfermos".

El rosarino recordó su última etapa en Central: "Yo entraba a la cancha y era el único momento en que me olvidaba del casino. Mi mente se ponía en blanco y yo jugaba, pero yo sabía que estaba enfermo".

Según su testimonio, la preocupación aparecía nuevamente después de los partidos: "Terminaba el partido y decía: 'La pucha, ahora me voy a ir al casino de nuevo'. Había algo dentro mío que me decía 'no vayas'. Y terminaba yendo siempre. Iba todos los días".

Cómo logró dejar los casinos

Vecchio explicó que cómo comenzó el proceso para alejarse del juego: "Decidí meterme en un grupo e ir de a poco para autoexcluirme. Con el tiempo pasó, pero es heavy. Es la primera vez que lo cuento".

"Gracias a Dios tuve una persona en ese momento que me ayudó. Después se me fue apagando ese deseo y hoy en día lo canalizo por otro lado. Fueron tres años de mi vida que fueron muy complejos", añadió.

Desde su autoexclusión en 2022, el deportista aseguró que no volvió a los casinos: "Es algo que en mi vida le tengo temor. Sé que es algo que me sacó muchas cosas, me sacó mucho tiempo. El dinero, al fin y al cabo, es importante, pero termina siendo lo menos importante. A mí sí me sacó mucho. Yo no quiero volver a eso".

Noticias relacionadas
Franco Colapinto buscará volver a los puntos con Alpine este fin de semana en Singapur.

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Singapur de la Fórmula 1

“Tuve una muy buena convivencia en un club con Joaquín Blázquez, pero enfrentándolos siempre la pasé mal, contó el capitán de Benín.

Previa a la despedida de Messi: el capitán de Benín tildó de "provocadores" a los sudamericanos

Una mez más y van... La venta de entradas oficiales se agotó en minutos y entró en acción la reventa a precios siderales. 

La despedida de Messi: una historia repetida con reventa de entradas a precios obscenos

Martín Ortega traslada la pelota perseguido por Salvio durante el partido entre Newells y Lanús.

Newell's estará atento a Estudiantes y Gimnasia de Mendoza, un perseguidor y su próximo rival

Ver comentarios

Las más leídas

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Lo último

Alerta en Rusia por la peste neumónica: qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

Alerta en Rusia por la peste neumónica: qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

A 20 años de la ESI, crecen los discursos de desinformación y cae el presupuesto para sostenerla

A 20 años de la ESI, crecen los discursos de desinformación y cae el presupuesto para sostenerla

El plantel de Benín posó junto a Di María y los jugadores de Central previo a la despedida de Messi

El plantel de Benín posó junto a Di María y los jugadores de Central previo a la despedida de Messi

Avanzan las reparaciones en rutas del sur de Santa Fe y la reconstrucción de la A012

El gobierno provincial mantiene tres frentes de obra en las rutas 16, 91 y A012, con reconstrucción de calzadas y tareas de iluminación y limpieza en corredores clave del sur santafesino

Avanzan las reparaciones en rutas del sur de Santa Fe y la reconstrucción de la A012
Un gracias gigante y una camiseta para Messi: la sorpresa que apareció en el Monumento
La Ciudad

Un "gracias" gigante y una camiseta para Messi: la sorpresa que apareció en el Monumento

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte
Policiales

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

A 20 años de la ESI, crecen los discursos de desinformación y cae el presupuesto para sostenerla
Información General

A 20 años de la ESI, crecen los discursos de desinformación y cae el presupuesto para sostenerla

Siguen las obras en el Parque Independencia, que finalizarán en diciembre

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Siguen las obras en el Parque Independencia, que finalizarán en diciembre

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca
Policiales

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Central: cambios esperados entre los concentrados, con la inclusión de tres juveniles

Central: cambios esperados entre los concentrados, con la inclusión de tres juveniles

Ovación
El Dibu Martínez mostró el ritual del último asado junto a Messi en la selección argentina
Ovación

El Dibu Martínez mostró el ritual del último asado junto a Messi en la selección argentina

El Dibu Martínez mostró el ritual del último asado junto a Messi en la selección argentina

El Dibu Martínez mostró el ritual del último asado junto a Messi en la selección argentina

Emiliano Vecchio confió sus problemas de ludopatía: No te importa nada, solamente jugar

Emiliano Vecchio confió sus problemas de ludopatía: "No te importa nada, solamente jugar"

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Singapur de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Singapur de la Fórmula 1

Policiales
Santa Fe: balearon en la cabeza a un barbero y quedó en estado crítico
Policiales

Santa Fe: balearon en la cabeza a un barbero y quedó en estado crítico

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca

Ivana Garcilazo: arranca el juicio y Fiscalía pide 30 años de prisión para los tres acusados

Ivana Garcilazo: arranca el juicio y Fiscalía pide 30 años de prisión para los tres acusados

La Ciudad
Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario: el incremento impactará durante la jornada
La Ciudad

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario: el incremento impactará durante la jornada

Un gracias gigante y una camiseta para Messi: la sorpresa que apareció en el Monumento

Un "gracias" gigante y una camiseta para Messi: la sorpresa que apareció en el Monumento

¿Hay que hacerse un papanicolau todos los años? Cuáles son las recomendaciones actuales

¿Hay que hacerse un papanicolau todos los años? Cuáles son las recomendaciones actuales

La advertencia de las universidades a los legisladores: Estamos entrando en una fase terminal

La advertencia de las universidades a los legisladores: "Estamos entrando en una fase terminal"

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas
Ovación

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Cómo quedó la UNR en el ranking de universidades de América Latina
La Ciudad

Cómo quedó la UNR en el ranking de universidades de América Latina

Un diputado rosarino propuso prohibir la venta de la ciudadanía argentina
Política

Un diputado rosarino propuso prohibir la venta de la ciudadanía argentina

La furia de Fito Páez: estalló en un show contra el personal de seguridad
Zoom

La furia de Fito Páez: estalló en un show contra el personal de seguridad

Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos
El Mundo

Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos

Christa Pike sigue inconsciente en el hospital tras la fallida ejecución
Información General

Christa Pike sigue inconsciente en el hospital tras la fallida ejecución

Los gremios de Rosario se preparan para ir hacia un paro regional
Economía

Los gremios de Rosario se preparan para ir hacia un paro regional

Pami ofrece talleres gratis de todo tipo en Santa Fe: cómo anotarse en Rosario
Información General

Pami ofrece talleres gratis de todo tipo en Santa Fe: cómo anotarse en Rosario

La UNR volvió a obtener la máxima acreditación para Bioquímica y Farmacia

La UNR volvió a obtener la máxima acreditación para Bioquímica y Farmacia

Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones
La Ciudad

Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

Macabro: hallan en reserva natural de V. G. Gálvez fotos de niñas y muñecos
La Región

Macabro: hallan en reserva natural de V. G. Gálvez fotos de niñas y muñecos

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa

Secuestraron bienes del entorno de Pillín en la causa por lavado de activos
Policiales

Secuestraron bienes del entorno de Pillín en la causa por lavado de activos

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike
Información General

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike

Argentina y un amistoso sin equivalencias para preparar la despedida de Lionel Messi
Ovación

Argentina y un amistoso sin equivalencias para preparar la despedida de Lionel Messi

Más que dejar dos puntos, Newells sumó en el Coloso uno que vale mucho

Por Gustavo Conti
Ovación

Más que dejar dos puntos, Newell's sumó en el Coloso uno que vale mucho

Un repartidor le robó a un diputado santafesino durante un móvil en vivo
Política

Un repartidor le robó a un diputado santafesino durante un móvil en vivo

La subasta de bienes incautados apunta a una mayor convocatoria
La Ciudad

La subasta de bienes incautados apunta a una mayor convocatoria

La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque

Narco y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo
Policiales

Narco y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo