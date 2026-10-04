Central: cambios esperados entre los concentrados, con la inclusión de tres juveniles

Frente a las las bajas de Werner y Sández en el Canalla, Almirón citó a Damián Fernández y Felipe Carnicero. Además, Paolo Giaccone reemplaza a Segovia

Jorge Almirón y su cuerpo técnico esperan que Central dé un nuevo paso en firme, esta vez en cancha de Banfield.

El plantel de Central se entrenó este domingo en Arroyo y por la tarde viajó a Capital Federal, a la espera del choque contra Banfield.

Más allá del entusiasmo con el que llega Central a este partido contra Banfield, el entrenador Jorge Almirón sabe que hay al menos un aspecto en el que las cosas no están del todo bien y tiene que ver con las ausencias que tiene, que son algunas más de las que ya sufrió en Santiago del Estero.

Son 23 los futbolistas que convocó Almirón para este encuentro y que ya viajaron rumbo a Capital Federal, con la variación por supuesto en algunos nombres.

Hay dos bajas importantes como lo son Axel Werner y Agustín Sández . El arquero por una lesión ligamentaria en la rodilla derecha que sufrió en la final contra Estudiantes y el lateral por izquierda porque está suspendido de manera provisoria tras el informe del árbitro Darío Herrera, quien lo apuntó como uno de los instigadores del tumulto que se generó en el final del encuentro.

De esta forma, uno de los que se mete en la lista de concentrados es el arquero juvenil Damián Fernández, quien ya tuvo la posibilidad de integrar el banco de relevos.

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En lo que tiene que ver con la baja de Sández, el técnico canalla convocó a Felipe Carnicero, un marcador central devenido en lateral por izquierda. En esa posición viene jugando desde hace ya un tiempo en la reserva.

Jorge Almirón y su cuerpo técnico esperan que Central dé un nuevo paso en firme, esta vez en cancha de Banfield. Leonardo Vincenti / La Capital

Mientras Santiago Segovia, quien estuvo en el banco en el Madre de Ciudades, se quedó afuera de esta convocatoria y su lugar será ocupado por Paolo Giaccone.

Las otras bajas

Además de Werner y Sández, Central arrastra las bajas de Jaminton Campaz, Vicente Pizarro (ambos trabajando con sus respectivas selecciones), Alan Rodríguez y Guillermo Fernández. Estos dos últimos por problemas musculares.

Almirón recién confirmará el equipo una hora antes del partido, pero se estima que la base será a misma que la salió a jugar contra Estudiantes por la Supercopa Internacional, con los ingresos de Ledesma por Werner y Soto por Sández.

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El probable del Canalla sería con: Jeremías Ledesma, Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto; Franco Ibarra y Federico Navarro; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Giovanni Cantizano; Enzo Copetti.

Los concentrados en Central

Además de estos once, Almirón citó a: Damián Fernández, Elías Verón, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Sebastián Zaracho, Juan Giménez, Felipe Carnicero, Julián Fernández, Franco Cervi, Paolo Giaccone, Tomás Badaloni y Marco Ruben.