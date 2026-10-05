Medvedev le pegó un pelotazo a un espectador y lo descalificaron

Fue en la semifinal con Djokovic. El tenista ruso pidió disculpas y dijo que fue un accidente

Daniil Medvedev fue descalificado de su semifinal contra Novak Djokovic en el Abierto de China, después de que, en un aparente arranque de frustración, el tenista ruso golpeara una pelota hacia las gradas que impactó a un espectador en la cara.

El hombre que sufrió el pelotazo en el ojo salió del estadio asistido por otra persona mientras se cubría la cara con las manos.

Djokovic sacaba con un 7-5 y 5-3 a favor cuando Medvedev envió la pelota hacia el público en un aparente gesto de frustración. “La verdad es que siento muchísima pena por él y solo espero que esté bien. Eso es lo más importante, por lo demás hay que seguir adelante”, dijo luego Medvedev.

"Fue un accidente, totalmente. Se puede ver claramente que no golpeé la pelota con rabia”, agregó.

LE GESTE QUI A VALU LA DISQUALIFICATION À DANIIL MEDVEDEV.



Le Russe a envoyé une balle dans les tribunes et touché un spectateur au visage.



Le spectateur a été évacué et Medvedev immédiatement disqualifié face à Novak Djokovic. pic.twitter.com/q7XicYxA92 — Univers Tennis (@UniversTennis) October 5, 2026

El incidente recordó a uno protagonizado por Djokovic, quien fue descalificado del Abierto de Estados Unidos de 2020 por golpear accidentalmente con una pelota a una jueza de línea en la garganta.

El serbio calificó el episodio de “un poco impactante. La verdad no vi lo que pasó. Espero que esa persona no esté gravemente herida”.

"También estoy apenado por Daniil, porque sé exactamente lo que se siente ser descalificado en un partido trascendental. Estoy seguro de que Daniil no quiso hacer esto intencionalmente. Simplemente son cosas que pasan”, indicó.

Medvedev tiene antecedentes de problemas de conducta en la cancha. Fue multado con 6.000 euros por conducta antideportiva después de destrozar su raqueta siete veces durante la derrota 6-0, 6-0 ante Matteo Berrettini en el Masters de Montecarlo a principios de este año.

Djokovic amplió su récord perfecto en el Abierto de China a 33-0 en su carrera y ahora enfrentará en la final al noveno preclasificado, Alex de Miñaur, quien avanzó cuando Hubert Hurkacz se retiró por una aparente lesión a mitad del segundo set de su semifinal.