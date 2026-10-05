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Agustín Bernasconi: de Villa Rumipal al éxito mundial con Cris Morena y nuevos desafíos

El actor y músico Agustín Bernasconi en "Lo Resolví Pensando" con Guido Záffora: sus inicios, la fama y nuevos proyectos

5 de octubre 2026 · 20:31hs
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Agustín Bernasconi: de Villa Rumipal al éxito mundial con Cris Morena y nuevos desafíos

Agustín Bernasconi, músico y actor cordobés oriundo de Villa Rumipal, dialogó en "Lo Resolví Pensando" con Guido Záffora sobre su trayectoria, revelando los inicios de su carrera artística y el impacto de su tonada natal. El artista, que está por cumplir 30 años este 15 de octubre, se sinceró acerca de la posibilidad de que su acento se diluya tras 15 años viviendo en Buenos Aires. "Mis amigos dicen que sí, un poco sí, pero creo que por una cuestión lógica de estar ya 15 años", afirmó Bernasconi, quien además recordó su primera aparición televisiva a los 14 o 15 años en "Soñando por Cantar", un programa al que logró ingresar gracias a la aparición de un menor acompañado por un adulto, un detalle que lo impulsó a presentarse al casting.

Tras su paso por el programa, el joven talento fue descubierto por Cris Morena, marcando un antes y un después en su vida. "A los dos días llamaron a la municipalidad de mi pueblo", relató sobre cómo la productora lo contactó para un casting de "Aliados". Esta oportunidad lo llevó a mudarse a Buenos Aires, un cambio que describió como "un crecimiento muy grande" tanto profesional como personal. En esta etapa, sus compañeros Julián Serrano y Maxi Spíndola llegaron a firmar como sus tutores legales debido a su minoría de edad, ya que sus padres no podían permanecer constantemente en la capital. Posteriormente, Bernasconi fue parte del fenómeno mundial "Soy Luna", una experiencia que lo llevó a girar por estadios de todo el mundo y a experimentar la fama a una escala masiva.

Proyectos, fama y vida personal

Respecto a su presente, Agustín Bernasconi se refirió a sus múltiples proyectos actorales. Desmintió los rumores de un romance con Wanda Nara, con quien comparte elenco en una película próxima a estrenarse. "No, no, la verdad que no. No, tampoco", aseguró sobre un posible interés mutuo, aunque destacó que ella "es una divina, la verdad, o sea, compañeraza mal". Además, se prepara para el estreno de la serie "Mírame Así" el 9 de octubre, donde comparte elenco con El Purre, Caro Kopelioff y Mica Suárez, entre otros. En enero de 2026 llegará "La Regla del Boxeador" por Disney Plus, proyecto que lo reconectó con su pasión por la actuación, la cual había dejado en un segundo plano durante su etapa en el dúo MYA.

En cuanto a su carrera solista, el músico expresó su deseo de "poder cantar toda la vida" y que su música conmueva a cada vez más personas. El artista, que admira a Abel Pintos por su talento vocal y su trayectoria construida con esfuerzo, también reveló que le encantaría colaborar con María Becerra. Bernasconi enfatizó la importancia de disfrutar el camino artístico: "no volverse loco con si te gusta hacer música y te gusta cantar, hacelo también porque amás hacer eso". Sostuvo que la clave es valorar cada logro, ya sea un teatro o un estadio, y no obsesionarse solo con las metas más grandes.

Al cerrar la entrevista, el cantante y actor describió su momento actual como el más "tranquilo" de su vida, a pesar de la gran cantidad de trabajo que se avecina. Con el inminente cumpleaños número 30 y la noticia de que será tío en noviembre, Agustín Bernasconi reflexionó sobre la importancia de sus afectos para mantenerse con los pies en la tierra. A la gente que lo sigue y a quienes sueñan con una carrera similar, les dejó un mensaje enfático: "cuando uno es honesto y lucha por lo que uno quiere, en algún momento aparecen las oportunidades". Insistió en la necesidad de disfrutar el proceso creativo y no solo el resultado final, valorando la conexión con el público por encima del tamaño del escenario.

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