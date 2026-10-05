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Santa Fe abrió 150 vacantes para formar investigadores criminales: los requisitos y cómo anotarse

Buscan incorporar nuevos perfiles profesionales y fortalecer las capacidades investigativas de la Policía, con especial foco en el centro y sur de la provincia

5 de octubre 2026 · 12:53hs
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Santa Fe abrió 150 vacantes para formar investigadores criminales: los requisitos y cómo anotarse

El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Instituto de Seguridad Pública (ISeP), abrió una convocatoria para cubrir 150 vacantes de la Tecnicatura Superior en Investigación Criminal.

La propuesta busca incorporar nuevos perfiles profesionales y fortalecer las capacidades investigativas de la Policía de Santa Fe, con especial foco en el centro y sur de la provincia. En ese marco, tendrán prioridad los postulantes que residan en los departamentos Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Caseros, Rosario, San Martín, San Jerónimo, Constitución y General López.

La Tecnicatura Superior en Investigación Criminal tiene una duración de tres años. Los dos primeros se cursarán de manera presencial en la sede Rosario del ISeP, desde marzo de 2027, con un período propedéutico previsto para febrero.

Durante esa etapa, los estudiantes recibirán formación teórica y realizarán prácticas profesionalizantes en dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI). El tercer año se completará bajo modalidad virtual.

Quienes aprueben el segundo año podrán aspirar a ser designados como Suboficiales de Policía, dentro del Escalafón General y el Subescalafón Investigación Criminal, e incorporarse a la Policía de Santa Fe de acuerdo con las necesidades institucionales.

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Cuánto cobrarán los estudiantes y egresados

Durante los dos años de cursado presencial, los seleccionados recibirán una beca base mensual de $950.000, además del Boleto Educativo Gratuito, cobertura de Iapos, atención médica y psicológica y racionamiento.

Una vez que egresen y se incorporen a la fuerza, y tomando como referencia los valores salariales actuales, tendrán un ingreso aproximado de $2.150.000 mensuales.

A ese monto se suma la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), que actualmente alcanza los $211.307 mensuales y cuenta con actualización automática. También recibirán uniforme completo y arma reglamentaria sin costo.

La propuesta contempla además transporte gratuito programado entre Rosario, Santa Fe y otros puntos estratégicos, junto con la posibilidad de acceder a alojamiento en Rosario cuando sea necesario.

Cuáles son los requisitos para ingresar

Los aspirantes deberán ser argentinos y tener entre 18 y 30 años al inicio del período propedéutico de febrero de 2027. También tendrán que contar con título secundario o polimodal completo.

Además, deberán reunir las condiciones de salud y aptitudes psicofísicas requeridas y cumplir con las condiciones establecidas respecto de antecedentes, situación procesal y vinculación con la administración pública.

El proceso de selección tendrá carácter eliminatorio e incluirá la presentación de documentación, evaluaciones psicológicas y médicas, examen físico, pruebas de habilidades informáticas y lectoescritura, entrevista personal, examen socioambiental y el período propedéutico.

Cómo inscribirse a la convocatoria de Santa Fe

La inscripción permanecerá abierta desde el 5 de octubre hasta el 5 de noviembre inclusive y se realizará de manera online a través del sitio del Instituto de Seguridad Pública.

Los interesados pueden completar el trámite en: Inscripción - Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe.

Las bases y condiciones de la convocatoria están establecidas en la Resolución Ministerial N.º 3347/26. Para realizar consultas sobre la inscripción, está disponible el correo [email protected].

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