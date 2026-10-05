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Central está confirmado con dos cambios obligados para visitar al Taladro

El DT de Central Jorge Almirón realizará dos modificaciones para jugar ante Banfield. Ingresan el arquero Ledesma y el lateral Soto

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

5 de octubre 2026 · 20:33hs
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Jeremías Ledesma será titular en el arco de Central.

Jeremías Ledesma será titular en el arco de Central.

Central enfrentará esta noche a Banfield con dos modificaciones obligadas, respecto de los once titulares que iniciaron el partido que coronó al Canalla ante Estudiantes por la Supercopa Internacional en Santiago del Estero. Ingresarán Jeremías Ledesma por el lesionado Axel Werner en el arco y Alexis Soto por el suspendido Agustín Sández en la defensa.

Así los once que dispuso Jorge Almirón para jugar ante el Taladro este lunes desde las 21.15 son: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Avila y Alexis Soto; Franco Ibarra y Federico Navarro; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Giovanni Cantizano; Enzo Copetti.

Hay dos bajas importantes como lo son Werner y Sández. El arquero por una lesión ligamentaria en la rodilla derecha que sufrió en la final contra Estudiantes y el lateral porque está suspendido de manera provisoria tras el informe del árbitro Darío Herrera, acusado de ser uno de los instigadores del tumulto que se generó en el final del encuentro.

Leer más: El plantel de Benín posó junto a Di María y los jugadores de Central previo a la despedida de Messi

Los relevos de Central

En tanto, en el banco de suplentes estarán Damián Fernández, Elías Verón, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Sebastián Zaracho, Juan Giménez, Felipe Carnicero, Julián Fernández, Franco Cervi, Paolo Giaccone, Tomás Badaloni y Marco Ruben.

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