El partido despedida de Lionel Messi se proyectará en el Museo del Deporte

El partido de la selección argentina ante Benín se podrá ver gratis este martes 6 de octubre en pantalla gigante. Todos los detalles

El público podrá seguir esta especial jornada al aire libre, que contará con otras actividades recreativas

Rosario se prepara para acompañar a Lionel Messi en su despedida de la selección argentina. Este martes 6 de octubre, el partido ante Benín se proyectará en vivo y con entrada libre y gratuita en una pantalla gigante ubicada en el Museo del Deporte Santafesino, en el Parque Héroes de Malvinas.

El encuentro comenzará a las 20 y el público podrá seguirlo al aire libre desde una pantalla de alta definición de 24 metros de largo por 14 de alto.

La propuesta organizada por el gobierno de Santa Fe, con invitación de la Municipalidad de Rosario, busca reunir a familias, vecinos y visitantes para acompañar al capitán argentino en una jornada especial.

El Museo del Deporte abrirá sus puertas a las 16 y permanecerá habilitado hasta la finalización del partido . El espacio está ubicado en Ayacucho al 4800, a pocos metros de la casa natal donde Messi creció en su niñez.

La programación combinará el partido con actividades culturales, recreativas y gastronómicas para grandes y chicos. Durante la previa, desde las 17, habrá juegos, dispositivos lúdicos, espectáculos de magia, propuestas gastronómicas y música en vivo de Los de Barbacena. Además, el programa Rutas del Arte también ofrecerá recorridos virtuales por distintos museos de la provincia.

Los visitantes que lleguen al museo podrán recorrer sus espacios interactivos y conocer parte de la historia del deporte santafesino.

Entre sus principales atractivos se encuentra el Espacio Messi, que reúne fotografías y objetos vinculados con la carrera del futbolista rosarino. La exhibición también cuenta con la réplica de la Copa del Mundo y del Balón de Oro.

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