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Armaduras, arquería y un viaje al tiempo medieval desde Villa Hortensia

Con 120 stands, combates históricos, música y una gran presencia de público, la 13ª edición de “La Comarca” copó el distrito y la plaza Alberdi

4 de octubre 2026 · 23:20hs
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Duelo con armaduras. Hubo cosplayers con elaborados trajes de elfos

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Duelo con armaduras. Hubo cosplayers con elaborados trajes de elfos, caballeros, magos y criaturas.
Armaduras, arquería y un viaje al tiempo medieval desde Villa Hortensia

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Armaduras, arquería y un viaje al tiempo medieval desde Villa Hortensia

El Centro Municipal de Distrito Norte “Villa Hortensia” y la tradicional plaza Alberdi se transformaron este domingo en un auténtico escenario de la Edad Media y los universos fantásticos durante la decimotercera edición de “La Comarca”. Con una importante asistencia de público de todas las edades, el clásico encuentro ratificó su vigencia y convocó a familias que colmaron los espacios verdes y los alrededores del histórico petit hotel municipal.

Desde las primeras horas de la tarde, familias enteras, curiosos y fanáticos de la cultura medieval coparon el predio de Warnes al 1900. El evento combinó propuestas recreativas, históricas y literarias que hicieron las delicias de grandes y chicos en una jornada ideal al aire libre, consolidando a la zona norte como el epicentro de la fantasía en la ciudad.

Uno de los grandes atractivos del paseo estuvo dado por la imponente feria temática, que reunió a puestos de artesanos y emprendedores. Allí, los visitantes pudieron recorrer una amplia variedad de stands con indumentaria de época, accesorios de cuero, joyería artesanal, objetos de decoración y réplicas de elementos antiguos.

La adrenalina se apoderó de los sectores destinados a las exhibiciones de combates medievales y demostraciones de arquería. Los luchadores, ataviados con pesadas armaduras metálicas y cotas de malla, recrearon enfrentamientos tácticos que mantuvieron al público al filo de sus asientos, combinando destreza física y rigor histórico bajo la sombra de los árboles de la plaza.

Música y danza

A la par de las contiendas, la música y la danza ocuparon un espacio central en la programación. Melodías de raíz folk e instrumentos ancestrales flotaron en el aire, transportando a los presentes directamente a las tabernas y castillos de antaño mientras recorrían los distintos rincones del predio.

Los más chicos también tuvieron su protagonismo a través de una propuesta lúdica especialmente diseñada: “Los 5 desafíos”. Mediante la entrega de un pasaporte al ingresar, recorrieron diferentes postas superando pruebas temáticas para completar el circuito, sumando diversión, aventura y participación activa en familia.

En el plano literario y cultural, la cita contó con espacios dedicados a grandes universos de la fantasía. Entre ellos se destacó un sector especial inspirado en la obra Dunk, el Caballero de los Siete Reinos, además de charlas y presentaciones de referentes de la literatura fantástica que congregaron a numerosos lectores.

Uno de los momentos más coloridos de la tarde fue el desfile y la presencia de cosplayers con elaborados trajes de elfos, caballeros, magos y criaturas mitológicas. La caracterización de los participantes aportó una estética única que invitó a las cientos de personas presentes a inmortalizar la jornada con cámaras y teléfonos celulares. Los elfos y elfas del mundo de El Señor de los Anillos le dieron la sutil cuota de magia al encuentro.

Con entrada libre y gratuita, “La Comarca” cerró este domingo una nueva edición exitosa. Villa Hortensia demostró una vez más su capacidad para albergar propuestas masivas y culturales, despidiendo a los asistentes con la promesa de un nuevo reencuentro el próximo año.

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